Lee Miller è un film storico e drammatico in onda su Sky Cinema Uno diretto da Ellen Kuras che racconta la vita straordinaria di Elizabeth “Lee” Miller, modella, fotografa surrealista e soprattutto corrispondente di guerra per Vogue durante la Seconda guerra mondiale.

Il film segue il suo percorso da icona della moda a testimone diretta degli orrori del conflitto, mostrando la sua determinazione nel documentare la verità del Terzo Reich e il peso emotivo che quelle immagini avrebbero lasciato sulla sua vita.

Regia, produzione e protagonisti del film Lee Miller

La regia è affidata a Ellen Kuras, mentre la sceneggiatura è firmata da Liz Hannah, Marion Hume e John Collee. La produzione è statunitense / britannica. Tra i protagonisti principali troviamo una straordinaria Kate Winslet, affiancata da Andy Samberg e Alexander Skarsgård.

Dove è stato girato?

Il film Lee Miller è stato girato in diverse location per restituire fedelmente l’atmosfera degli anni ’30 e ’40:

Croazia : utilizzata per ricreare con crudo realismo i fronti europei devastati della Seconda guerra mondiale.

: utilizzata per ricreare con crudo realismo i fronti europei devastati della Seconda guerra mondiale. Regno Unito : per le sequenze ambientate nella residenza di Lee e Roland Penrose e per la vita professionale a Londra.

: per le sequenze ambientate nella residenza di Lee e Roland Penrose e per la vita professionale a Londra. Set ricostruiti: per riprodurre minuziosamente gli atelier surrealisti parigini e la storica redazione di Vogue.

Trama del film Lee Miller

“La vita e la carriera della fotografa Elizabeth ‘Lee’ Miller, una modella che divenne un’acclamata corrispondente di guerra per la rivista Vogue durante la Seconda Guerra Mondiale.”

Il film utilizza la struttura del flashback, partendo dal 1977 quando un giovane intervistatore incontra una Lee Miller ormai anziana e disillusa. Il racconto torna indietro agli anni della giovinezza, tra la carriera di modella e musa di Man Ray a Parigi e l’incontro con Roland Penrose. Ma il cuore della pellicola è la sua trasformazione: rifiutando il ruolo di semplice spettatrice, Lee ottiene l’accredito come corrispondente di guerra per Vogue.

Seguiamo Lee Miller al seguito delle truppe alleate durante la liberazione dell’Europa, documentando la resistenza francese, i bombardamenti e, soprattutto, l’orrore indicibile della scoperta dei campi di concentramento di Buchenwald e Dachau. Il film mette in luce non solo il suo valore giornalistico, ma anche il trauma indelebile lasciato dalla sua missione di testimoniare l’orrore.

Spoiler finale

Nel finale, Lee affronta il peso psicologico delle atrocità documentate. L’intervista del 1977 si rivela essere il momento catartico in cui la fotografa, ormai vicina alla fine della sua vita, riesce a dare un nome al dolore portato con sé per decenni. Il film si chiude con un potente omaggio alle sue fotografie originali, sottolineando come la sua ostinazione nel mostrare la verità quando il mondo voleva distogliere lo sguardo abbia cambiato per sempre il fotogiornalismo di guerra.

Cast completo del film Lee Miller