Lunedì 20 aprile, su NOVE, è in onda un nuovo appuntamento di Little Big Italy. Si tratta della terza puntata della nuova edizione, al via alle 21:30 circa.

Little Big Italy 20 aprile, la conduzione affidata a Francesco Panella

Al timone di Little Big Italy torna lo chef Francesco Panella, che dunque riprende, anche in questa edizione, la ricerca dei migliori ristoranti di cucina italiana sparsi in giro per il mondo.

Ogni appuntamento è ambientato in una determinata città, dove incontra i tre sfidanti, ovvero italiani che vivono nel posto. Ognuno di loro accompagna gli altri concorrenti e Panella nel loro ristorante italiano del cuore.

Qui gustano un menù fatto tre portate: la scelta del protagonista che ha selezionato il locale, quella del ristoratore e la voglia fuori menù di Panella. Al termine, tutti assegnano un voto complessivo. Al termine, il locale con il punteggio complessivo più alto è il vincitore.

Focus su Bucarest

Nella puntata del 20 aprile di Little Big Italy, le telecamere raggiungono la Romania. Posta proprio nel cuore dell’Europa orientale c’è la capitale Bucarest, città di oltre 2 milioni e 100 mila abitanti ed in pieno sviluppo. Denominata la Parigi dell’est e punto di contatto fra occidente e oriente, è oggi abitata da un nutrito gruppo di expat italiani.

Fra essi c’è Danilo, primo concorrente in gara. Nato in Puglia, terra alla quale continua ad essere molto legato, il ragazzo confessa: “Oramai posso essere considerato una sorta di punto di riferimento per gli italiani a Bucarest, perché si sa che quando si va dal barbiere si torna a casa. Io sono arrivato qui nel 2009, mentre mio padre era in città dal 2001. Mi sono ambientato subito, ho conosciuto persone fantastiche e dopo tre anni ho incontrato anche mia moglie. Non potevo che rimanere qui ed è la migliore scelta che abbia mai fatto“. Grande amante della cucina italiana, passione che sta trasmettendo anche alle figlie, il suo locale preferito è il Ristorante Da Giulio.

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<h2>Little Big Italy 20 aprile, gli altri sfidanti

A <strong>Little Big Italy</strong> del 20 aprile c’è Chiara, massaggiatrice molto attiva sui social. È nata in Lombardia, da mamma calabrese e papà napoletano, e si è innamorata di Bucarest dopo essere venuta per un week end. La sfidante confessa: “Ho fatto un weekend qui e mi ha cambiato la vita. Ho visto dei palazzi meravigliosi e mi è piaciuto subito. In Italia lavoravo per sopravvivere come commessa, qui invece ho realizzato il sogno di aprire uno studio tutto mio di massaggi linfatici“. Il suo ristorante del cuore è La Salumeria Cucina.</p>

Infine, terz

o concorrente di <strong>Little Big Italy</strong> del 20 aprile è Giorgio, marchigiano da 15 anni in Romania. Per lavoro suona e canta, con un repertorio composto dai grandi classici della canzone italiana. Nel 2024, nella settimana del Festival di Sanremo, è stato premiato come Ambasciatore della Musica Italiana all’Estero. Afferma: “La Romania ama l’Italia e gli italiani, qui ho trovato il mio pubblico“. Ritrova i gusti italiani nel ristorante La Bottega dei Sapori.