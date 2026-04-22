Il film Sisu Road to Revenge è l’atteso sequel di Sisu – L’immortale, disponibile in streaming su Prime Video. La pellicola riprende la leggenda di Aatami Korpi, l’uomo che “si rifiuta di morire”, trasportando lo spettatore nel 1946, subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. In questo nuovo capitolo, la narrazione si sposta dai campi minati della Lapponia alle macerie emotive di un passato che non concede tregua, trasformando un viaggio di memoria in una nuova, brutale caccia all’uomo.

Il lungometraggio si conferma come un revenge-movie feroce e iper-stilizzato, capace di mescolare l’azione estrema con un’estetica pulp che ricorda il cinema di Tarantino e George Miller. Tra momenti di violenza grafica e passaggi volutamente assurdi che sfidano le leggi della fisica, il regista Jalmari Helander costruisce un’opera sulla resilienza assoluta, dove il silenzio del protagonista parla più di mille dialoghi e la vendetta diventa l’unica forma di onore possibile.

Regia, produzione e protagonisti del film Sisu Road to Revenge

La regia e la sceneggiatura portano nuovamente la firma di Jalmari Helander, l’autore che ha saputo creare un’icona action moderna partendo dal folklore finlandese. La produzione è una prestigiosa collaborazione finlandese e britannica, che vede coinvolte Subzero Film Entertainment, Good Chaos e Cosmic Snowball, garantendo un respiro internazionale a una storia profondamente radicata nel Nord Europa. La fotografia valorizza i paesaggi gelidi, rendendoli parte integrante della tensione narrativa.

Nel ruolo del protagonista Aatami Korpi ritroviamo lo straordinario Jorma Tommila, la cui presenza fisica imponente è il motore del film. A contrastarlo, un cast di “villain” di altissimo livello: Stephen Lang veste i panni del crudele comandante Yeagor Dragunov, mentre Richard Brake interpreta un inquietante ufficiale del KGB. Questa triade di attori garantisce scontri carichi di carisma e una cattiveria cinematografica raramente così palpabile.

Dove è stato girato?

Le location di Sisu Road to Revenge giocano un ruolo chiave nel definire l’atmosfera survival e spietata del racconto:

Estonia : la nazione baltica è stata la location principale, offrendo territori selvaggi e architetture che richiamano perfettamente l’est europeo del dopoguerra.

: la nazione baltica è stata la location principale, offrendo territori selvaggi e architetture che richiamano perfettamente l’est europeo del dopoguerra. Ambienti naturali ostili : foreste innevate, paludi e strade sterrate sono state scelte per amplificare il senso di isolamento e la natura ferina degli scontri.

: foreste innevate, paludi e strade sterrate sono state scelte per amplificare il senso di isolamento e la natura ferina degli scontri. Set ricostruiti: per le sequenze d’azione più complesse, come gli inseguimenti sul treno e gli scontri a fuoco, sono stati utilizzati set specifici per permettere quegli effetti speciali “iperbolici” tipici della saga.

Trama del film Sisu Road to Revenge

Aatami Korpi, dopo essere sopravvissuto all’esercito nazista, torna finalmente nella sua vecchia casa in Karelia, un territorio ora sotto il controllo sovietico. Il suo non è un ritorno trionfale, ma un atto di devozione: vuole smontare pezzo per pezzo la casa dove la sua famiglia è stata sterminata per caricarla su un camion e ricostruirla in un luogo sicuro. È un ultimo omaggio ai suoi cari, un tentativo di ridare dignità a ciò che la guerra ha distrutto.

Tuttavia, il destino lo mette di fronte al suo peggior incubo: il comandante Yeagor Dragunov, il responsabile della strage della sua famiglia, è ancora in zona ed è deciso a cancellare l’ultimo testimone dei suoi crimini. Inizia così una caccia implacabile che si snoda attraverso inseguimenti folli e combattimenti corpo a corpo. Il film procede per capitoli, alternando esplosioni spettacolari a momenti quasi “cartoon” alla Looney Tunes, dove il protagonista dimostra una resistenza al dolore sovrumana, confermandosi come una forza della natura indistruttibile spinta da un unico, ferocissimo scopo.

Spoiler finale

Nel brutale finale di Sisu Road to Revenge, Aatami Korpi e Yeagor Dragunov si affrontano in un duello conclusivo che sfida ogni limite biologico. Nonostante ferite che ucciderebbero chiunque, l’indistruttibile finlandese riesce a sopraffare Dragunov, chiudendo definitivamente i conti con il passato in un tripudio di azione pulp. La scena finale mostra Aatami che, tra le lacrime e il sangue, termina di rimontare la casa della sua famiglia oltre il confine. È un momento di pace solenne: la casa ricostruita diventa il simbolo di una memoria salvata e di una nuova vita che può finalmente ricominciare, lontano dalle ombre della guerra.

Cast completo del film Sisu Road to Revenge