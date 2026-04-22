Il film Saint Clare è un thriller psicologico dalle tinte dark-comedy in onda stasera su Rai 4. La pellicola segue la storia di Clare, una ragazza dall’aspetto angelico e innocente che nasconde una moralità ambigua e una capacità disarmante di passare dalla banale quotidianità alla violenza più glaciale. Basato sul romanzo Clare at 16 di Don Roff, il lungometraggio esplora il sottile confine tra santità e follia, mettendo in scena un ritratto disturbante e magnetico di una protagonista che si crede investita di una missione superiore.

Attraverso un’estetica ricercata e un ritmo incalzante, il film unisce le atmosfere tipiche dei teen-thriller a un’ironia nera tagliente. La narrazione non si limita a mostrare l’orrore, ma scava nella psiche di una giovane donna che trasforma il proprio istinto omicida in una forma distorta di giustizia personale, rendendo il pubblico testimone di un’ascesa criminale tanto brutale quanto affascinante.

Regia, produzione e protagonisti del film Saint Clare

La regia è affidata a Mitzi Peirone, che firma anche la sceneggiatura insieme a Guinevere Turner (già nota per il cult American Psycho), una collaborazione che garantisce al film uno sguardo femminile unico e audace sul genere thriller. La produzione è statunitense e punta su una messa in scena visivamente d’impatto.

Nel ruolo della magnetica protagonista troviamo Bella Thorne, che offre una delle sue interpretazioni più mature e inquietanti. Accanto a lei, il cast vanta nomi di rilievo come Ryan Phillippe, nel ruolo del detective Timmons, e la veterana Rebecca De Mornay, che interpreta Joe Anne, contribuendo a dare spessore a un universo narrativo popolato da personaggi dai segreti oscuri.

Dove è stato girato?

L’ambientazione gioca un ruolo fondamentale nel costruire il tono inquieto della pellicola:

California : utilizzata per gli esterni suburbani, dove la perfezione delle villette a schiera contrasta con l’oscurità dei crimini commessi.

: utilizzata per gli esterni suburbani, dove la perfezione delle villette a schiera contrasta con l’oscurità dei crimini commessi. Set interni ricostruiti : gli spazi scolastici e domestici sono stati curati per riflettere la doppia vita della protagonista, tra normalità apparente e segreti inconfessabili.

: gli spazi scolastici e domestici sono stati curati per riflettere la doppia vita della protagonista, tra normalità apparente e segreti inconfessabili. Location boschive: le sequenze girate nei boschi sono centrali nel film, diventando il teatro dei momenti più brutali e simbolici della “missione” di Clare.

Trama del film Saint Clare

Clare è una ragazza di sedici anni che vive in una cittadina dove tutti la considerano un esempio di virtù: studentessa modello, amica leale e figlia adottiva amorevole. Tuttavia, dietro questo sorriso perfetto si cela una killer metodica e spietata. Clare non uccide per piacere gratuito, ma perché convinta di seguire una “missione divina”: eliminare dalla società tutti coloro che ritiene moralmente corrotti, dai predatori ai peccatori impenitenti.

Mentre una serie di sparizioni e omicidi inizia a seminare il panico nella comunità, Clare continua a muoversi come un’ombra. L’equilibrio perfetto della sua doppia vita viene però incrinato dall’arrivo di nuove figure: un ragazzo che sembra scrutare oltre la sua maschera e un detective esperto che inizia a notare incongruenze nei suoi racconti. Il film si sviluppa così in un gioco al gatto e al topo, dove la tensione psicologica esplode in improvvisi atti di violenza, mettendo a nudo la follia visionaria della protagonista.

Spoiler finale

Nel finale di Saint Clare, la protagonista si ritrova con le spalle al muro. Quando il detective Timmons riesce finalmente a collegare i fili delle sue indagini. In un confronto carico di tensione, Clare dimostra che la sua vera forza non risiede solo nella violenza fisica, ma in una manipolazione psicologica superiore. Con una freddezza disarmante, riesce a eliminare la minaccia immediata e a orchestrare le prove in modo che i sospetti ricadano su un altro personaggio, garantendosi la libertà. Il film si chiude con un’immagine iconica: Clare che osserva le conseguenze del suo ultimo crimine con una serenità impassibile, pronta a ricominciare il suo macabro operato in una nuova città. Un finale amaro che consacra la sua “santità” oscura.

Cast completo del film Saint Clare