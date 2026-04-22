Sono due fra gli artisti più eccentrici del panorama musicale ed hanno deciso di dare il via ad una collaborazione. Stiamo parlando de L’Ammor, brano di Tommy Cash e TonyPitony, con quest’ultimo che, intanto, sta raccogliendo sempre più ospitate sul piccolo schermo.

L’Ammor Tommy Cash TonyPitony, un singolo che potrebbe rappresentare la consacrazione definitiva

L’Ammor potrebbe rappresentare una sorta di consacrazione definitiva, almeno fra il grande pubblico, per entrambi gli artisti, da mesi in rampa di lancio nel nostro paese.

Tommy Cash, in primis, è divenuto popolare in Italia lo scorso anno, quando ha gareggiato all’Eurovision Song Contest, in rappresentanza dell’Estonia, con il singolo Espresso Macchiato. Un singolo con un testo interamente dedicato al nostro paese, che ha diviso la critica ma grazie al quale ha svolto numerosi concerti in giro per l’Italia.

TonyPitony, a sua volta, è uno degli artisti più ascoltati sulle piattaforme digitali. Noto soprattutto per i testi eccentrici e per una grande capacità vocale, in estate affronterà una lunga tournée, al via da fine maggio a Roma.

Una canzone che interroga, con ironia, il vero significato dell’amore

Con L’Ammor, i cantanti TonyPitony e Tommy Cash si interrogano sul vero significato dell’amore. Il tutto, però, con un testo che non si prende troppo sul serio e che punta molto sull’ironia, anche grazie all’abile alternanza fra l’italiano di Pitony e l’inglese di Cash.

Oltre al brano, la collaborazione fra i due artisti ha dato vita a L’Ammor Il gioco. Con una grafica in 8-bit, che rimanda a quella che accompagna il videoclip del singolo, il pubblico può accedere al gioco mediante il sito Oggettony.com e consiste nel riuscire a evitare degli ostacoli facendo saltare le icone dei personaggi di TonyPitony e Tommy Cash.

L’Ammor Tommy Cash TonyPitony, la sempre maggiore presenza in tv dell’artista

Il rilascio del singolo L’Ammor arriva in un periodo in cui TonyPitony, da tempo già noto online, sta ottenendo sempre più spazio in tv. Dopo la partecipazione a La Pennicanza su Rai Radio 2 e l’ospitata nella serata delle Cover del Festival di Sanremo, il cantante è stato protagonista di una puntata di Techegram, format di interviste guidato da Fabrizio Biggio. Lo scorso lunedì, poi, ha partecipato al GialappaShow, dialogando con il Mago Forest e cantando Thriller di Michael Jackson.

L’uscita de L’Ammor, ora, potrebbe portare a nuove ospite sul piccolo schermo, magari proprio in coppia con Tommy Cash.