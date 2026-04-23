Il film drammatico e sentimentale I ragazzi di dicembre (titolo originale December Boys) va in onda stasera su Tv2000. Uscita nel 2007 e diretta da Rod Hardy, la pellicola trasporta lo spettatore nell’Australia degli anni ’60, offrendo un delicato racconto di formazione. La storia ha come protagonisti quattro adolescenti cresciuti in un rigido orfanotrofio cattolico, legati dal fatto singolare di festeggiare tutti il compleanno nello stesso mese, quello di dicembre.

Quello che inizia come un premio per il loro compleanno — una vacanza premio in una località costiera — si trasforma rapidamente in un viaggio alla scoperta di sé. Attraverso una regia attenta ai dettagli emotivi, il film esplora la fragilità dell’adolescenza, la ricerca di un senso di appartenenza e l’inevitabile scontro tra i desideri individuali e la lealtà verso i propri “fratelli” di sventura. Le atmosfere calde e la colonna sonora nostalgica rendono la pellicola un piccolo gioiello del cinema australiano contemporaneo.

Regia, produzione e protagonisti del film I ragazzi di dicembre

La regia è affidata a Rod Hardy, che ha saputo trasporre sul grande schermo con grande sensibilità l’omonimo romanzo di Michael Noonan. La produzione è interamente australiana, e si avverte nel modo in cui la natura selvaggia del continente viene integrata nel racconto. Il film è diventato celebre anche per essere stato uno dei primi ruoli “adulti” e slegati dalla saga fantasy per il protagonista principale.

Nel cast spicca infatti Daniel Radcliffe nel ruolo di Maps, il leader del gruppo. Accanto a lui, le intense interpretazioni di Lee Cormie (Misty), Christian Byers (Sparks) e James Fraser (Spit) completano il quartetto dei “December Boys”. Fondamentale anche il ruolo di Teresa Palmer, che interpreta Lucy, il primo grande interesse amoroso di Maps, e del veterano Jack Thompson nel ruolo di Bandy.

Dove è stato girato?

Le location de I ragazzi di dicembre sono state scelte per riflettere lo spirito di libertà e isolamento tipico dell’entroterra e delle coste australiane:

Isola Kangaroo (Australia Meridionale) .

. Adelaide : alcune sequenze sono state realizzate nell’area circostante la capitale dell’Australia Meridionale.

: alcune sequenze sono state realizzate nell’area circostante la capitale dell’Australia Meridionale. Location naturali reali: l’utilizzo di veri villaggi e spiagge selvagge ha permesso di restituire in modo autentico l’estetica malinconica e luminosa degli anni ’60, rendendo il paesaggio un vero e proprio personaggio aggiunto.

Trama del film I ragazzi di dicembre

Maps, Misty, Spark e Spit sono quattro orfani che non hanno mai conosciuto il calore di una vera famiglia, trovando conforto solo nel loro legame fraterno. Quando l’orfanotrofio concede loro una vacanza estiva presso una coppia di anziani che vive sul mare, i ragazzi si ritrovano proiettati in una realtà magica e sconosciuta. Qui, tra bagni nell’oceano e la scoperta di un mondo adulto fatto di segreti e libertà, i quattro iniziano a sognare un futuro diverso.

La tranquillità della vacanza viene però scossa quando si diffonde la voce che una giovane coppia locale, impossibilitata ad avere figli, stia valutando l’idea di adottare uno di loro. Improvvisamente, l’amicizia che sembrava indistruttibile viene messa alla prova da una competizione silenziosa: ognuno dei ragazzi cerca di mostrare il proprio lato migliore nella speranza di essere “il prescelto”. In parallelo, Maps vive i tormenti del primo amore per la bella Lucy, affrontando la transizione dolorosa e bellissima verso l’età adulta.

Spoiler finale

Nel finale del film, dopo tensioni e gelosie che rischiano di dividere il gruppo, i ragazzi arrivano a una consapevolezza profonda: la possibilità di un’adozione singola non potrà mai sostituire il legame unico che li unisce. Quando la coppia decide infine di non procedere con l’adozione di nessuno dei quattro, la delusione iniziale lascia il posto a una ritrovata solidarietà. Maps, affrontando la fine della sua storia con Lucy e la realtà della propria condizione, comprende che la sua “vera” famiglia non è quella che lo accoglierà in una casa, ma quella composta dai suoi compagni di sventura. Il film si conclude con i ragazzi che tornano all’orfanotrofio, non più come semplici orfani, ma come giovani uomini legati da una scelta di vita comune.

Cast completo del film I ragazzi di dicembre