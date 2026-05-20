La pellicola cinematografica Comandante si presenta come un intenso film storico e bellico, programmato per la prima serata televisiva in Italia sui teleschermi nazionali di Rai 1. Il regista napoletano Edoardo De Angelis dirige questa importante opera cinematografica, offrendo al pubblico italiano la ricostruzione dettagliata della storia vera del comandante Salvatore Todaro, valoroso ufficiale della Regia Marina durante il secondo conflitto mondiale. In particolare, la trama sviluppa uno degli episodi più straordinari e discussi della guerra sui mari, incentrato sul salvataggio di 26 marinai belgi da parte dell’equipaggio del sommergibile Cappellini. Questo gesto umanitario avvenne in aperta violazione delle rigide disposizioni dei comandi militari superiori, dimostrando come lo spirito di solidarietà tra marinai possa superare le barriere ideologiche e i conflitti internazionali.
Regia, produzione e protagonisti del film Comandante
Il progetto cinematografico beneficia della direzione artistica del regista Edoardo De Angelis, il quale sviluppa una narrazione dal forte impatto visivo e drammatico. Allo stesso modo, la struttura dei dialoghi e l’approfondimento psicologico prendono forma attraverso la sceneggiatura scritta a quattro mani dallo stesso regista insieme al celebre scrittore Sandro Veronesi. La produzione ha investito risorse considerevoli per garantire l’accuratezza storica dei dettagli tecnici, collaborando strettamente con la Marina Militare italiana nelle diverse fasi della lavorazione sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda il cast dei protagonisti, il pubblico apprezza l’interpretazione del noto attore italiano Pierfrancesco Favino, che conferisce una straordinaria dignità e autorevolezza al personaggio di Salvatore Todaro. Accanto a lui si distinguono attori di grande spessore come Massimiliano Rossi, nel ruolo del fedele secondo in comando Enzo, l’interprete internazionale Johan Heldenbergh, l’attrice italiana Silvia D’Amico e il giovane Giuseppe Brunetti, che completano un mosaico umano ricco di sfumature emotive.
Where was it filmed?
Le riprese si sono svolte principalmente nella città di Taranto, sfruttando l’autenticità della storica base navale e gli stabilimenti della Marina Militare per ricreare l’atmosfera del 1940. Inoltre, la troupe ha effettuato molte sessioni di ripresa nelle acque del Mare Adriatico, combinando il lavoro in mare aperto con sofisticate ricostruzioni tecniche all’interno di grandi vasche d’acqua per gli effetti speciali. I tecnici hanno anche edificato complessi set navali a grandezza naturale per riprodurre con assoluta fedeltà gli spazi angusti del sommergibile Cappellini, esaltando il senso di isolamento dei marinai. Infine, alcune sequenze urbane e portuali hanno interessato la città di Trieste, offrendo scorci architettonici perfetti per l’ambientazione d’epoca.
Trama del film Comandante
La narrazione comincia nel corso del 1940, in un momento cruciale del secondo conflitto mondiale nell’Oceano Atlantico. Il capitano di corvetta Salvatore Todaro guida le manovre del sommergibile Cappellini quando intercetta un mercantile belga, il Kabalo, che naviga a fari spenti carichi di materiale bellico destinato alle forze alleate. Dopo un teso scontro a fuoco, l’imbarcazione nemica affonda rapidamente nei gorghi, lasciando i superstiti in balia delle onde oceaniche. A questo punto, l’ufficiale italiano si trova dinanzi a un drammatico dilemma morale: egli deve scegliere se applicare rigidamente i protocolli di guerra, abbandonando i nemici al loro destino, oppure soccorrerli a rischio della propria sicurezza.
Invece di seguire le spietate logiche militari, Todaro sceglie di ascoltare la legge non scritta del mare e i dettami della propria coscienza di uomo. Di conseguenza, il comandante ordina il recupero immediato dei naufraghi, decidendo di navigare in emersione per tre giorni per trasportarli verso il porto sicuro più vicino. Durante questa faticosa navigazione, l’equipaggio deve affrontare micidiali tempeste oceaniche, il rischio costante di attacchi aerei nemici, le forti tensioni psicologiche tra i marinai italiani e i prigionieri, oltre alle inevitabili pressioni politiche e disciplinari dei superiori. Pertanto, il film si sviluppa come il racconto epico di un clamoroso gesto di pura umanità in un’epoca storica dominata dalla barbarie e dalla distruzione bellica.
Spoiler finale
Nelle battute conclusive della pellicola, Salvatore Todaro riesce a sbarcare indenni tutti i ventisei naufraghi sulle coste neutrali delle isole Azzorre. Tuttavia, questa clamorosa violazione dei regolamenti gli attira immediate critiche ufficiali e severi sospetti da parte degli alleati tedeschi. Nonostante la consapevolezza dei rischi per la propria brillante carriera, l’ufficiale rivendica orgogliosamente la scelta compiuta, definendola un atto imprescindibile di civiltà italiana e di onore militare. Il lungometraggio si chiude così con un messaggio di straordinaria potenza ideale, dimostrando come la compassione possa trionfare anche sui campi di battaglia.
Cast completo del film Comandante
L’elenco degli interpreti principali che danno vita ai membri dell’equipaggio italiano e ai marinai stranieri include grandi nomi del cinema nazionale:
- Pierfrancesco Favino interpreta il carismatico comandante Salvatore Todaro;
- Massimiliano Rossi assume il ruolo del fedele ufficiale Enzo;
- Johan Heldenbergh nei panni del marinaio straniero De Witte;
- Silvia D’Amico interpreta Rina, la moglie di Todaro;
- Giuseppe Brunetti nel ruolo del giovane sommergibilista Marino;
- Mario Russo interpreta un solerte Ufficiale di rotta;
- Fabrizio Rongione assume le sembianze del fermo Capitano belga;
- Giovanni Esposito nei panni del simpatico Sergente di bordo.