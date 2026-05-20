L’opera giornalistica Giulio Regeni – Tutto il male del mondo si presenta come un toccante documentario italiano, in onda stasera per il pubblico nazionale sui teleschermi di Sky Documentaries. Il regista italiano Simone Manetti dirige questa importante inchiesta, che ricostruisce con assoluto rigore e profonda partecipazione civile uno dei casi giudiziari e diplomatici più drammatici della storia recente del nostro Paese. Di conseguenza, il lungometraggio ripercorre le terribili fasi del rapimento, della tortura e del barbaro omicidio del giovane ricercatore friulano, eventi avvenuti drammaticamente al Cairo all’inizio del 2016. La narrazione unisce il valore della memoria storica all’analisi investigativa, offrendo ai cittadini italiani un quadro chiaro e aggiornato sulla complessa vicenda egiziana.
Regia, produzione e protagonisti del documentario Giulio Regeni Tutto il male del mondo
La regia del documentario fa capo al regista toscano Simone Manetti, autore stimato in Italia per la sua spiccata sensibilità nel trattare temi sociali complessi. La struttura dell’indagine e il montaggio dei documenti storici si sviluppano invece sulla base della sceneggiatura scritta da Emanuele Cava e Matteo Billi. I due autori coordinano con grande delicatezza le diverse fonti istituzionali italiane. Grazie a questo eccellente lavoro di ricostruzione, il film ha ottenuto 1 premio ufficiale nei festival del cinema civile in Italia, raccogliendo l’apprezzamento unanime della critica giornalistica nazionale.
Per quanto riguarda le testimonianze, il progetto beneficia del contributo fondamentale delle persone più vicine alla vittima. L’avvocata Alessandra Ballerini, legale storico della famiglia Regeni in Italia, analizza gli aspetti giudiziari del caso, mentre la madre Paola Deffendi e il padre Claudio Regeni offrono un ricordo intimo e doloroso. Infine, lo stesso Giulio Regeni partecipa idealmente alla narrazione attraverso numerosi e inediti filmati d’archivio privati e scolastici.
Dove è stato girato?
La produzione ha effettuato le riprese principalmente sul territorio nazionale in Italia, raccogliendo le lunghe interviste ai genitori nella loro casa in Friuli-Venezia Giulia e incontrando l’avvocata Ballerini nel suo studio legale. Inoltre, i tecnici hanno utilizzato alcune ambientazioni ricostruite in studio per riprodurre fedelmente i luoghi chiave della scomparsa e del ritrovamento. La struttura del film integra perfettamente una grande quantità di archivi video e fotografici forniti dai media internazionali e dalle istituzioni giudiziarie di Roma. Di conseguenza, il tono visivo dell’opera appare sobrio e focalizzato sulla ricerca della verità.
Trama del documentario Giulio Regeni Tutto il male del mondo
La sinossi ufficiale introduce gli spettatori italiani agli eventi drammatici legati alla morte di Giulio Regeni, il dottorando dell’Università di Cambridge che sparì nel nulla in Egitto. Il documentario analizza con precisione cronologica gli ultimi giorni del ragazzo al Cairo, evidenziando la sua importante attività di ricerca accademica incentrata sui sindacati indipendenti degli ambulanti egiziani. Questo filone di studio, purtroppo, attirò le attenzioni dei servizi di sicurezza locali. La narrazione prosegue descrivendo la misteriosa scomparsa avvenuta la sera del 25 gennaio 2016, in concomitanza con il quinto anniversario della rivoluzione di Piazza Tahrir.
Inoltre, l’opera esamina il tragico ritrovamento del corpo esanime, avvenuto il successivo 3 febbraio lungo la strada che collega il Cairo ad Alessandria. Successivamente, il focus si sposta sulle complesse indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Roma. I magistrati italiani hanno dovuto fare i conti con i ripetuti depistaggi, le false piste e la mancata collaborazione da parte delle autorità governative egiziane. La parte centrale del film illustra la straordinaria tenacia della famiglia Regeni, sostenuta da ampi settori della società civile in Italia, nella richiesta di verità. Pertanto, il documentario mostra con estrema lucidità le violenze subite dal ricercatore, restituendo la massima dignità alla memoria del giovane studioso.
Spoiler finale
L’inchiesta televisiva si conclude con un messaggio di straordinaria fermezza civile: la battaglia legale e morale della famiglia non si ferma. I genitori di Giulio ribadiscono la ferma intenzione di ottenere giustizia per il figlio. Intanto, il processo penale a carico degli ufficiali della National Security egiziana prosegue nei tribunali di Roma, nonostante la totale contumacia degli imputati stranieri. Il finale sottolinea quindi il dovere collettivo della memoria, la centralità della trasparenza internazionale e l’importanza del rispetto dei diritti umani. Questo epilogo rappresenta un chiaro invito alla responsabilità e alla solidarietà per l’opinione pubblica italiana.
Cast / Partecipazioni del documentario Giulio Regeni Tutto il male del mondo
Trattandosi di un’opera documentaristica d’attualità, l’elenco dei partecipanti include esclusivamente i protagonisti reali della vicenda giudiziaria italiana:
- Alessandra Ballerini partecipa nei panni di se stessa, fornendo i dettagli legali delle indagini;
- Paola Deffendi interviene nei panni di se stessa, ricordando la passione per gli studi del figlio;
- Claudio Regeni offre la sua testimonianza nei panni di se stesso, rievocando i giorni della scomparsa;
- Giulio Regeni appare nei panni di se stesso attraverso i preziosi filmati d’archivio della famiglia.