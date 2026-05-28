The Suicide Squad – Missione suicida è il film DC diretto da James Gunn. La pellicola va in onda sul canale del digitale terrestre 20 Mediaset. Il lungometraggio reinventa completamente la squadra di antieroi più caotica del cinema. L’opera si rivela violenta, irriverente e ricca di humor nero. Il film unisce un’azione esplosiva a personaggi sopra le righe. Il titolo è uno dei più apprezzati del DC Extended Universe.

La narrazione mescola elementi spettacolari a un ritmo frenetico. Gli spettatori assisteranno a una avventura bizzarra e decisamente imprevedibile.

Regia, produzione e protagonisti del film The Suicide Squad – Missione suicida

La regia di questa irriverente e spettacolare opera d’azione è firmata da James Gunn. Il cast principale riunisce grandissimi divi del cinema mondiale contemporaneo. Troviamo l’attrice Margot Robbie nei panni della letale e iconica Harley Quinn. Accanto a lei recita Idris Elba nel ruolo del tiratore Bloodsport. L’attore John Cena interpreta il fanatico Peacemaker. Infine Joel Kinnaman riveste il ruolo del leader militare Rick Flag.

Where it was shot?

Le riprese si sono svolte in diverse e caratteristiche location internazionali. La produzione ha scelto lo stato di Panama per le scene ambientate a Corto Maltese. Negli Stati Uniti la troupe ha lavorato in Georgia tra Atlanta e i Trilith Studios. Altri ciak significativi sono stati realizzati a Porto Rico per le ambientazioni tropicali. Molti imponenti set sono stati costruiti per ricreare giungle e basi segrete governative. La fotografia alterna colori saturi a una estetica da fumetto.

Trama del film The Suicide Squad – Missione suicida

La spietata funzionaria Amanda Waller recluta una nuova squadra di detenuti supercriminali. I prigionieri accettano una missione suicida sull’isola di Corto Maltese. In questo luogo il governo locale porta avanti un progetto segreto chiamato Starfish. La Task Force X comprende il tiratore Bloodsport e l’imprevedibile Harley Quinn. Insieme a loro ci sono il fanatico Peacemaker e il leader militare Rick Flag.

Il gruppo accoglie anche Ratcatcher 2 che ha la capacità di controllare i ratti. Si uniscono la creatura antropomorfa King Shark e il bizzarro Polka‑Dot Man. Quest’ultimo è dotato di un potere assurdo ma devastante. La missione ufficiale sembra apparentemente molto semplice da compiere. I criminali devono infiltrarsi nel laboratorio e distruggere la struttura. Tuttavia nulla va come previsto dai piani originari.

Spoiler finale

Il progetto segreto si rivela essere Starro il Conquistatore. Si tratta di una gigantesca e pericolosa creatura aliena a forma di stella marina. Il mostro è in grado di controllare interamente la mente delle persone. Dopo tradimenti e morti improvvise la squadra decide di disobbedire agli ordini. I protagonisti affrontano Starro per salvare la popolazione locale dell’isola. Polka‑Dot Man muore eroicamente durante la battaglia. Harley Quinn infligge un colpo decisivo al mostro. Ratcatcher 2 salva la città grazie al suo immenso esercito di ratti. Alla fine Bloodsport ricatta la Waller e ottiene la libertà.

Cast completo del film The Suicide Squad – Missione suicida