Una proposta per dire sì (titolo originale Leap Year) è un film del 2010 diretto da Anand Tucker, in onda stasera su Sky Cinema Uno. La pellicola segue le peripezie di Anna Brady, una donna la cui vita è scandita da piani perfetti e scadenze rigorose. Quando il suo storico fidanzato Jeremy non sembra intenzionato a fare il grande passo, Anna decide di prendere in mano il proprio destino sfruttando un’antica leggenda celtica: il 29 febbraio, giorno in cui la tradizione irlandese permette alle donne di fare la proposta di matrimonio ai propri uomini senza che questi possano rifiutare. È l’inizio di un viaggio che la porterà molto lontano dai suoi schemi mentali e dalle sue sicurezze.

Il film è un classico del genere road movie romantico, capace di mescolare il fascino selvaggio dei paesaggi irlandesi con una sceneggiatura brillante che gioca sul contrasto tra l’efficienza americana e la rilassatezza rurale dell’Isola di Smeraldo.

Regia, produzione e protagonisti del film Una proposta per dire sì

La regia è di Anand Tucker, che ha saputo valorizzare la bellezza della campagna irlandese, mentre la sceneggiatura è firmata dal duo Deborah Kaplan e Harry Elfont. La produzione è statunitense, sebbene l’anima del film sia profondamente europea. La protagonista assoluta è la candidata all’Oscar Amy Adams, che veste i panni di Anna. Al suo fianco, l’attore britannico Matthew Goode interpreta il fascinoso e burbero Declan, mentre Adam Scott è il fidanzato Jeremy.

Location GEO: dove è stato girato?

Il film è una vera e propria cartolina dell’Irlanda. Le riprese hanno toccato luoghi iconici che hanno reso la pellicola un cult per gli amanti del turismo cinematografico:

Aran Islands (Inis Mór) : le scogliere mozzafiato e i paesaggi rocciosi sono lo sfondo della parte iniziale del viaggio di Anna.

: le scogliere mozzafiato e i paesaggi rocciosi sono lo sfondo della parte iniziale del viaggio di Anna. Contea di Wicklow e Galway : queste regioni hanno ospitato le riprese dei piccoli villaggi e delle strade tortuose percorse dai protagonisti.

: queste regioni hanno ospitato le riprese dei piccoli villaggi e delle strade tortuose percorse dai protagonisti. Dublino : la capitale irlandese è stata utilizzata per le sequenze finali, tra parchi cittadini e architetture urbane.

: la capitale irlandese è stata utilizzata per le sequenze finali, tra parchi cittadini e architetture urbane. Dun Laoghaire: il porto e le scogliere circostanti sono stati scelti per alcune delle scene più romantiche del film.

Trama del film Una proposta per dire sì

Anna Brady vive a Boston e lavora come allestitrice di appartamenti di lusso. La sua vita è impeccabile, tranne per un dettaglio: dopo quattro anni di relazione, Jeremy non le ha ancora chiesto di sposarlo. Quando lui vola a Dublino per un congresso medico proprio a ridosso del 29 febbraio (anno bisestile), Anna decide di seguirlo per fargli la proposta, certa che lui non potrà dire di no.

Tuttavia, il meteo irlandese ha altri piani: a causa di una tempesta, l’aereo è costretto ad atterrare a Cardiff, e Anna deve imbarcarsi in una peripezia per mare e terra che la porta a sbarcare a Dingle, dall’altra parte dell’isola rispetto a Dublino. Lì incontra Declan, il gestore di una locanda in rovina che, spinto dal bisogno di soldi, accetta di accompagnarla in auto verso la capitale. Durante il tragitto, tra guasti meccanici, treni persi, fughe tra le pecore e notti forzate in locande remote, la corazza di Anna inizia a incrinarsi. La donna scopre che la felicità non è un obiettivo da pianificare su un’agenda, ma un sentimento che nasce nei momenti più inaspettati.

Spoiler finale: la scelta di Anna

Arrivata a Dublino, Anna ritrova Jeremy. Proprio mentre sta per parlare, lui la anticipa e le chiede di sposarlo, ma Anna scopre presto che la proposta è stata fatta solo per impressionare il consiglio di amministrazione di un prestigioso palazzo dove Jeremy vuole acquistare un appartamento. Delusa e finalmente consapevole della superficialità del suo rapporto, Anna rompe il fidanzamento.

Torna in Irlanda, alla locanda di Declan, e gli fa una proposta insolita: non un matrimonio immediato, ma un “piano” per stare insieme senza piani. Declan, con il suo solito sarcasmo, inizialmente si allontana, lasciandola sola sulle scogliere. Ma torna dopo pochi istanti per inginocchiarsi davvero e chiederle di essere sua moglie. Il film si chiude con il loro bacio romantico sul bordo del precipizio, pronti a vivere un’avventura che non ha bisogno di calendari.

Cast completo del film Una proposta per dire sì

Il cast vanta attori di grande spessore che danno vita a personaggi memorabili: