Giovedì 16 aprile, su Rai 1, sono in onda gli episodi dal titolo Il caso degli spiriti e Ad opera di ignoti di Uno Sbirro in Appennino. Il format parte alle ore 21:30 circa.

Uno Sbirro in Appennino Il caso degli spiriti, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di Uno Sbirro in Appennino sono Rai Fiction e Picomedia. Creata da Fabio Bonifacci e prodotta da Roberto Sessa, la serie è realizzato con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, dove si sono svolte le riprese.

La sceneggiatura degli appuntamenti è curata dal già citato Fabio Bonifacci e Valentina Gaddi, mentre la regia è affidata a Renato De Maria. La prima stagione è composta da otto episodi. Rai 1 ne propone due alla settimana, nel prime time del giovedì.

Molto positivi gli ascolti che ha ottenuto la serie nel debutto del 9 aprile. Il titolo, infatti, ha tenuto compagnia a più di 4 milioni di telespettatori, con una share che ha toccato il 23,7%.

Uno Sbirro in Appennino Il caso degli spiriti, la trama

Durante Il caso degli spiriti di Uno Sbirro in Appennino, il suicidio di un muratore a La Scola spinge Benassi a indagare. Ciò permette al protagonista, interpretato da Claudio Bisio, di scoprire una truffa legata all’imprenditore Garbuglio. Mentre Gaetana affronta i segreti del figlio, Garbuglio viene trovato morto in un cimitero. L’omicidio, almeno inizialmente, sembra legato a un traffico di preziose statuette etrusche.

Ad opera di ignoti, la trama

Nel corso dell’appuntamento denominato Ad opera di ignoti, il protagonista continua ad indagare sull’omicidio di Garbuglio e sul traffico di reperti etruschi. Ben presto, però, l’inchiesta ha una svolta amara e mette in evidenza una responsabilità colposa del tutto inaspettata.

Il commissario, nella puntata, è mosso da profonda compassione e decide, seppur con fatica, di prendere una decisione combattuta ma di cuore, che però potrebbe mettere a rischio la sua carriera.

Uno Sbirro in Appennino Il caso degli spiriti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della fiction Uno Sbirro in Appennino.