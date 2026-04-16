Giovedì 16 aprile, su Rai 1, sono in onda gli episodi dal titolo Il caso degli spiriti e Ad opera di ignoti di Uno Sbirro in Appennino. Il format parte alle ore 21:30 circa.
Uno Sbirro in Appennino Il caso degli spiriti, regista e dove è girata
Le società che hanno curato la realizzazione di Uno Sbirro in Appennino sono Rai Fiction e Picomedia. Creata da Fabio Bonifacci e prodotta da Roberto Sessa, la serie è realizzato con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, dove si sono svolte le riprese.
La sceneggiatura degli appuntamenti è curata dal già citato Fabio Bonifacci e Valentina Gaddi, mentre la regia è affidata a Renato De Maria. La prima stagione è composta da otto episodi. Rai 1 ne propone due alla settimana, nel prime time del giovedì.
Molto positivi gli ascolti che ha ottenuto la serie nel debutto del 9 aprile. Il titolo, infatti, ha tenuto compagnia a più di 4 milioni di telespettatori, con una share che ha toccato il 23,7%.
Uno Sbirro in Appennino Il caso degli spiriti, la trama
Durante Il caso degli spiriti di Uno Sbirro in Appennino, il suicidio di un muratore a La Scola spinge Benassi a indagare. Ciò permette al protagonista, interpretato da Claudio Bisio, di scoprire una truffa legata all’imprenditore Garbuglio. Mentre Gaetana affronta i segreti del figlio, Garbuglio viene trovato morto in un cimitero. L’omicidio, almeno inizialmente, sembra legato a un traffico di preziose statuette etrusche.
Ad opera di ignoti, la trama
Nel corso dell’appuntamento denominato Ad opera di ignoti, il protagonista continua ad indagare sull’omicidio di Garbuglio e sul traffico di reperti etruschi. Ben presto, però, l’inchiesta ha una svolta amara e mette in evidenza una responsabilità colposa del tutto inaspettata.
Il commissario, nella puntata, è mosso da profonda compassione e decide, seppur con fatica, di prendere una decisione combattuta ma di cuore, che però potrebbe mettere a rischio la sua carriera.
Uno Sbirro in Appennino Il caso degli spiriti, il cast
Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della fiction Uno Sbirro in Appennino.
- Claudio Bisio: Vasco Benassi;
- Valentina Lodovini: Nicole;
- Chiara Celotto: Amaranta;
- Elisa D’Eusanio: Gaetana;
- Michele Savoia: Fosco;
- Ivan Zerbinati: Bruno;
- Lorenzo Minutillo: Il Magico;
- Jacopo Dei: Macchio;
- Selvaggia Quattrini: dott.ssa Saveri;
- Stefano Abbati: Sergio Musiani;
- Antonio Gerardi: Sallustio.