Un caffè per due (titolo originale A Coffee for Two) è un film sentimentale del 2023 diretto da Nadeem Soumah, in onda su Tv8. La pellicola racconta la rinascita di Jane, una donna che vede la propria quotidianità sgretolarsi sotto il peso di scelte sbagliate e imprevisti personali. Il cuore pulsante della narrazione è una caffetteria locale, un “porto sicuro” dove il profumo del caffè si mescola alla possibilità di un nuovo inizio e di un amore inaspettato. È un racconto delicato che esplora la resilienza umana e l’importanza di trovare sostegno nelle piccole comunità urbane.

Il film si inserisce nel filone dei drammi romantici moderni, dove la crescita personale della protagonista è centrale quanto la relazione amorosa, offrendo allo spettatore una storia di speranza e calore umano, perfetta per chi cerca un intrattenimento leggero ma emozionante.

Regia, produzione e protagonisti del film Un caffè per due

La regia è affidata a Nadeem Soumah, veterano del genere rom-com, che lavora su una sceneggiatura firmata da Adam Rockoff. La produzione è statunitense, curata da Formula Features. Nei panni della protagonista Jane troviamo Kristi Murdock, attrice nota per la sua capacità di interpretare ruoli femminili intensi e vulnerabili. Accanto a lei, Jason Cook interpreta David, il carismatico proprietario della caffetteria, mentre Tammy-Anne Fortuin veste i panni di Cassie.

Location: dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente negli Stati Uniti, cercando di catturare l’essenza della vita di provincia americana:

Louisville, Kentucky : la città ha fornito il set principale, con le sue strade caratteristiche e l’atmosfera accogliente tipica del Sud.

: la città ha fornito il set principale, con le sue strade caratteristiche e l’atmosfera accogliente tipica del Sud. Caffetterie reali : per dare un tocco di autenticità, molte scene sono state girate in veri locali di Louisville, rendendo l’ambiente lavorativo di David vibrante e realistico.

: per dare un tocco di autenticità, molte scene sono state girate in veri locali di Louisville, rendendo l’ambiente lavorativo di David vibrante e realistico. Quartieri urbani: le abitazioni e i parchi cittadini del Kentucky sono stati scelti per fare da sfondo alle passeggiate e ai momenti di riflessione di Jane.

Trama del film Un caffè per due

Jane sta attraversando quello che potremmo definire l’anno peggiore della sua vita. Tra un lavoro precario e una serie di delusioni affettive, si sente smarrita e priva di motivazione. Un pomeriggio, spinta dal desiderio di solitudine, entra in una piccola caffetteria gestita da David. Quello che doveva essere un semplice momento di pausa si trasforma in un appuntamento fisso.

David non è solo un abile barista, ma un ascoltatore attento che riesce a vedere oltre la facciata di Jane. Tra una tazza di caffè e l’altra, tra i due nasce un’intesa profonda che aiuta Jane a rimettere ordine nella sua vita. Tuttavia, il percorso verso la felicità non è privo di ostacoli: vecchie abitudini e l’ombra di un ex fidanzato ingombrante rischiano di minare la fiducia appena ritrovata. La storia si snoda tra piccoli passi verso la guarigione emotiva e la scoperta che l’amore, a volte, si nasconde proprio dietro l’angolo.

Spoiler finale: come finisce?

Nel finale, un malinteso legato a una decisione lavorativa di Jane crea una frattura con David. Jane è tentata di scappare di nuovo, tornando alle sue vecchie modalità di difesa, ma grazie al consiglio dell’amica Cassie, decide di restare e lottare. Si reca alla caffetteria un’ultima volta per un confronto a cuore aperto.

David, che nel frattempo ha capito di non voler rinunciare a lei, la accoglie con un gesto simbolico: un caffè preparato esattamente come piace a lei, segno che ha imparato a conoscerla nel profondo. I due si chiariscono e decidono di iniziare ufficialmente una storia insieme. Il film si conclude con un’immagine rassicurante: la caffetteria piena di gente e Jane e David che, dietro il bancone, guardano al futuro con ritrovato ottimismo.

Cast completo del film Un caffè per due

Un cast affiatato che rende credibile questa piccola grande storia d’amore: