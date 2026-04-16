Giovedì 16 aprile prendono il via le riprese di Rocco Schiavone 7. La TV di Stato, dunque, torna a girare la fiction dopo l’incidente occorso nelle scorse settimane all’attore protagonista Marco Giallini.

Rocco Schiavone 7 riprese, cos’era successo all’interprete dell’amato vicequestore

Le riprese di Rocco Schiavone 7 erano in corso già qualche settimana fa, ma sono state poi interrotte a seguito di un incidente che ha coinvolto Marco Giallini. Mentre si trovava ad Aosta, città nella quale sarà ambientata anche la settima stagione della fiction, è caduto a terra sbattendo con violenza, rompendosi la testa del femore.

A causa di tale infortunio è stato costretto al ricovero e a un intervento chirurgico, effettuato presso l’ospedale Parini. L’operazione è andata nel migliore dei modi e l’attore è in fase di recupero. Inizialmente, dal 16 aprile, si svolgeranno le riprese delle scene di Rocco Schiavone 7 che non coinvolgono Giallini, che tornerà prossimamente sul set.

Rocco Schiavone 7 riprese, la trama ispirata al romanzo ELP

Nonostante le riprese di Rocco Schiavone 7 siano appena reiniziate, già emergono le prime anticipazioni relative alla trama. Al centro della storia, infatti, torna l’omonimo vicequestore che dà il nome alla fiction e che è interpretato da Marco Giallini.

La trama della settima stagione sarà tratta da quella del romanzo intitolato ELP scritto da Antonio Manzini, edito da Sellerio Editore e pubblicato nel 2023. Nel libro, Rocco Schiavone è chiamato a lavorare su due casi decisamente complessi. Il primo è quello della morte di un marito violento, il cui corpo privo di vita è rinvenuto con un proiettile sparato sulla fronte. Il secondo, invece, riguarda l’attentato mortale che ha avuto come vittima un noto imprenditore della zona, attivo nel settore della pelletteria.

Tale gesto violento è attribuito al gruppo ELP, ovvero L’Esercito di Liberazione del Pianeta, gruppo ambientalista composto soprattutto da giovani.

Ignota la data di messa in onda

Ad oggi, non è nota la data di messa in onda di Rocco Schiavone 7. Qualora venissero rispettate le tempistiche del passato, con le nuove stagioni rilasciate ogni due anni, occorrerà attendere il 2027 per l’esordio in tv degli appuntamenti.

In totale, la settima stagione sarà articolata in quattro puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time di Rai 2. L’obiettivo, per quel che concerne gli ascolti, sarà riuscire a confermare gli ottimi dati riscontrati nell’ultimo capitolo. Le quattro puntate, infatti, hanno chiuso con una media di poco inferiore ai 2 milioni di telespettatori e una share intorno al 10%.