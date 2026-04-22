Il film commedia romantica Due mamme e un sogno (titolo originale Dream Moms) va in onda stasera su Tv8, portando sul piccolo schermo una storia emozionante che mescola musica, ambizione e legami familiari. Diretta da Jessica Harmon, la pellicola si inserisce nel fortunato filone dei prodotti Hallmark che celebrano le seconde possibilità, mettendo al centro della narrazione due donne comuni che decidono di reclamare uno spazio per se stesse in un mondo che troppo spesso chiede alle madri di annullare le proprie aspirazioni.

La vicenda ruota attorno a Danielle e Claire, due donne che, nonostante conducano vite apparentemente appaganti, sentono il peso dei sogni artistici lasciati nel cassetto. Il lungometraggio esplora con garbo e un pizzico di ironia il conflitto interiore di chi, arrivato all’età adulta, si chiede se sia ancora possibile inseguire le passioni della gioventù. Attraverso una colonna sonora trascinante e coreografie curate, il film diventa un vero e proprio musical moderno che invita lo spettatore a credere che il talento non abbia data di scadenza.

Regia, produzione e protagonisti del film Due mamme e un sogno

La regia è affidata a Jessica Harmon, capace di infondere alla pellicola un ritmo brillante e una solarità tipica delle produzioni americane di questo genere. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Jessiline Berry e Roxanne Messina Captor, le quali hanno saputo delineare due profili femminili credibili e sfaccettati. La produzione è interamente statunitense, realizzata appositamente per Hallmark Media, garanzia di una confezione tecnica curata e di un racconto dai toni rassicuranti e ispiratori.

Nel cast spicca la presenza di Tamera Mowry-Housley nel ruolo di Danielle Smith; l’attrice, celebre fin da giovanissima, infonde al personaggio una grande carica umana e calore. Al suo fianco troviamo Chelsea Hobbs nei panni di Claire Ryan, che interpreta con intensità le fragilità e la determinazione di una donna pronta a rimettersi in gioco. Fondamentale per la dinamicità del racconto è anche l’apporto di Siera Staples, che completa il quadro dei protagonisti principali con una performance energica.

Dove è stato girato?

Il film sfrutta location che alternano il calore domestico alla spettacolarità del palcoscenico:

Vancouver (Canada) : come accade per molte produzioni Hallmark, la città canadese ha ospitato la maggior parte delle riprese, offrendo scorci urbani e residenziali perfetti per ambientare la quotidianità delle protagoniste.

: come accade per molte produzioni Hallmark, la città canadese ha ospitato la maggior parte delle riprese, offrendo scorci urbani e residenziali perfetti per ambientare la quotidianità delle protagoniste. Studi televisivi e teatri storici : per ricreare l’atmosfera competitiva e magica del talent show “Take 2”, la produzione ha utilizzato veri spazi teatrali, garantendo autenticità alle scene di esibizione.

: per ricreare l’atmosfera competitiva e magica del talent show “Take 2”, la produzione ha utilizzato veri spazi teatrali, garantendo autenticità alle scene di esibizione. Ambienti domestici: le riprese nelle case delle protagoniste servono a sottolineare il contrasto tra la routine familiare e l’effervescenza del loro sogno artistico ritrovato.

Trama del film Due mamme e un sogno

Danielle Smith è una madre dedita alla famiglia che un tempo sognava di calcare i palcoscenici di Broadway come cantante. Claire Ryan è una ballerina di talento che ha appeso le scarpette al chiodo per crescere i propri figli e gestire le responsabilità quotidiane. Le due donne si incontrano quasi per caso durante una sessione di audizioni e capiscono immediatamente di condividere lo stesso senso di incompiutezza: entrambe hanno rinunciato a una parte vitale della propria identità per amore degli altri.

Incuranti del tempo passato e dei pregiudizi, Danielle e Claire decidono di unire le forze e partecipare come duo a un prestigioso talent show televisivo. Questo percorso le costringe a confrontarsi con ardue prove di canto e danza, ma soprattutto con le proprie insicurezze e con le resistenze di un ambiente familiare abituato a vederle solo nel ruolo di “mamme”. Tra sessioni di prove estenuanti e momenti di profonda amicizia, le due donne riscoprono la gioia della performance e la forza del sostegno reciproco, trasformando la competizione in un’occasione di riscatto personale.

Spoiler finale

Nel finale del film, Danielle e Claire salgono sul palco per l’esibizione decisiva del talent show. Nonostante la forte pressione, le due amiche regalano una performance impeccabile che conquista il pubblico e i giudici. Anche se alla fine non si aggiudicano il primo premio ufficiale della competizione, il loro successo è molto più profondo: sono riuscite a dimostrare ai propri figli e a se stesse che la passione non ha età e che l’identità artistica può convivere con quella genitoriale. Il film si conclude con un’emozionante esibizione corale, simbolo di una ritrovata libertà e di un futuro dove i sogni non devono più essere rimandati.

Cast completo del film Due mamme e un sogno