Il mercoledì sera televisivo del 22 aprile 2026 si accende con una programmazione vibrante che spazia dal grande sport live alla cronaca d’inchiesta, senza dimenticare i grandi cult del cinema internazionale. Mentre i campi di Serie A vedono sfidarsi Atalanta e Lazio in un match decisivo per l’Europa, le reti nazionali propongono varietà storici e approfondimenti in prima visione. Potete consultare la guida completa e seguire le dirette dal portale ufficiale Rai 1, che stasera regala una serata all’insegna del gospel e del sorriso.

Stasera in TV mercoledì 22 aprile 2026, Rai

Su Rai 1 l’appuntamento è con la simpatia travolgente di Whoopi Goldberg in Sister Act 2 – Più svitata che mai. In questo secondo capitolo, Deloris Van Cartier torna a indossare i panni di Suor Maria Claretta per un’importante missione: trasformare una classe di ragazzi ribelli in un coro gospel di successo, l’unico modo per salvare la loro scuola dalla chiusura.

Spostandoci su Rai 2, Stefano De Martino è pronto a intrattenere il pubblico con Anche Stasera Tutto è Possibile. Tra la mitica “Stanza Inclinata” e una serie di nuovi giochi esilaranti, una squadra di comici e ospiti d’eccezione si metterà in gioco in una serata dove l’unica regola è divertirsi senza sosta. Per chi invece predilige l’attualità e il mistero, su Rai 3 Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di Chi L’Ha Visto?, con inchieste sui casi di scomparsa più recenti e approfondimenti sui gialli ancora irrisolti della cronaca italiana.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

La serata politica si concentra su Rete 4 con il programma Realpolitik, che analizza i fatti del giorno attraverso dibattiti in studio e focus sulle sfide economiche del Paese. Su Canale 5, invece, Alfonso Signorini guida una nuova scoppiettante diretta del Grande Fratello Vip, tra esiti del televoto, confronti accesi e sorprese per i concorrenti della casa.

Il grande calcio della Serie A è il protagonista assoluto su Italia 1 con il match Atalanta – Lazio. Una sfida d’alta classifica fondamentale per le ambizioni europee di entrambe le squadre, seguita da telecronaca in diretta e commenti tecnici a caldo. Su La7, Aldo Cazzullo propone in prima visione Una giornata particolare, un viaggio storico nel giugno 1944 per raccontare l’arrivo degli Americani in Italia attraverso luoghi e testimonianze inedite.

Infine, TV8 ci porta alla scoperta delle eccellenze culinarie con Alessandro Borghese in 4 Ristoranti, mentre sul Nove Teresa Mannino conquista il palco con Sento la terra girare, uno spettacolo che riflette con ironia pungente sui cambiamenti climatici e il nostro rapporto complicato con l’ambiente naturale.

I film di questa sera in tv mercoledì 22 aprile 2026

Iris – 21:13: Cast Away (Voto: 3.8/5)

In questo film cult, Tom Hanks regala un’interpretazione magistrale nei panni di un naufrago che deve sopravvivere per anni su un’isola deserta dopo un terribile incidente aereo.

(Voto: 3.8/5) In questo cult, Tom Hanks regala un’interpretazione magistrale nei panni di un naufrago che deve sopravvivere per anni su un’isola deserta dopo un terribile incidente aereo. Venti – 21:10: Arma letale (Voto: 3.8/5)

Mel Gibson e Danny Glover formano l’iconica coppia di poliziotti in questo primo, leggendario capitolo della saga action che ha ridefinito il genere “buddy cop”.

(Voto: 3.8/5) Mel Gibson e Danny Glover formano l’iconica coppia di poliziotti in questo primo, leggendario capitolo della saga action che ha ridefinito il genere “buddy cop”. Canale 20 – 21:08: xXx – Il ritorno di Xander Cage (Voto: 2.8/5)

Vin Diesel torna nei panni dell’atleta di sport estremi prestato allo spionaggio in questo film adrenalinico per recuperare un’arma apparentemente inarrestabile.

(Voto: 2.8/5) Vin Diesel torna nei panni dell’atleta di sport estremi prestato allo spionaggio in questo adrenalinico per recuperare un’arma apparentemente inarrestabile. Rai Movie – 21:10: La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler (Voto: 3.9/5)

Uno sguardo crudo e storicamente potente sugli ultimi momenti del Terzo Reich all’interno del bunker di Berlino, ricostruiti con estremo realismo in questo film drammatico.

(Voto: 3.9/5) Uno sguardo crudo e storicamente potente sugli ultimi momenti del Terzo Reich all’interno del bunker di Berlino, ricostruiti con estremo realismo in questo drammatico. Rai 4 – 21:18: Saint Clare (Voto: 2.4/5)

Un thriller dai toni oscuri che segue le vicende di una giovane donna la cui vita tranquilla nasconde segreti inquietanti e una scia di violenza imprevedibile.

(Voto: 2.4/5) Un thriller dai toni oscuri che segue le vicende di una giovane donna la cui vita tranquilla nasconde segreti inquietanti e una scia di violenza imprevedibile. Cielo – 21:15: Amore a prima svista (Voto: 3.0/5)

Jack Black e Gwyneth Paltrow sono i protagonisti di questo film commedia che riflette con leggerezza sulla bellezza interiore e sul superamento dei pregiudizi estetici.

(Voto: 3.0/5) Jack Black e Gwyneth Paltrow sono i protagonisti di questo commedia che riflette con leggerezza sulla bellezza interiore e sul superamento dei pregiudizi estetici. La5 – 21:15: Il padre della sposa – Matrimonio a Miami (Voto: 3.0/5)

Prima Tv – Una nuova versione del classico family movie, ambientata nella vivace cornice di Miami tra preparativi caotici e forti legami familiari.

(Voto: 3.0/5) – Una nuova versione del classico family movie, ambientata nella vivace cornice di Miami tra preparativi caotici e forti legami familiari. Nove (Seconda serata): Poliziotto superpiù (Voto: 3.1/5)

Prima Tv – Terence Hill interpreta un agente di polizia che acquisisce incredibili superpoteri dopo l’esposizione accidentale a una sostanza radioattiva in questo film divertente.

I film su Sky mercoledì 22 aprile 2026

Sky Cinema Uno: 4.0/5 – I predatori dell’arca perduta (21:15).

Il film capolavoro di Steven Spielberg: Indiana Jones sfida i nazisti in una corsa contro il tempo per ritrovare la leggendaria Arca dell’Alleanza.

Sky Cinema Action: 3.6/5 – Sicario (21:00)

Un thriller teso e brutale sulla guerra senza quartiere al narcotraffico lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, diretto con maestria da Denis Villeneuve.

Sky Cinema Family: 3.1/5 – Shrek e vissero felici e contenti (21:00).

L’ultimo capitolo della saga dell’orco più amato del cinema: in questo film d’animazione, Shrek deve ritrovare se stesso dopo un patto pericoloso con Tremotino.

Sky Cinema Drama: 3.5/5 – Vi presento Joe Black (21:00)

Brad Pitt e Anthony Hopkins sono i protagonisti di questo film che offre una riflessione fantastica e romantica sul senso profondo della vita e della morte.

Sky Cinema Suspense: 3.2/5 – The Watchers – Loro ti guardano (21:00)

Un horror psicologico dove un gruppo di sconosciuti si ritrova intrappolato in una foresta misteriosa, osservato ogni notte da creature inquietanti.