La serie TV drammatica Santita è la nuova scommessa messicana approdata nel catalogo di Netflix, portando sul piccolo schermo una narrazione intensa, audace e profondamente umana. Diretta dal celebre Rodrigo García, l’opera si distacca dai classici canoni del melodramma per offrire il ritratto di una donna complessa, ironica e orgogliosamente imperfetta. La storia segue le vicende di una protagonista che si trova costretta a fare i conti con un passato rimasto in sospeso per oltre vent’anni, in un viaggio emotivo che mescola amori irrisolti, rimpianti e la ricerca di una nuova identità.

Il lungometraggio seriale esplora territori narrativi poco battuti, mettendo al centro della scena una figura femminile che sfida ogni stereotipo sulla disabilità e sulla resilienza. Attraverso una regia attenta ai dettagli e alle sfumature psicologiche, Santita analizza il peso delle scelte che segnano un’intera esistenza, dimostrando come il tempo possa cambiare le prospettive ma raramente cancellare i sentimenti più profondi. La serie si presenta come un racconto intimo e coraggioso, dove la vulnerabilità si intreccia con una forza d’animo fuori dal comune.

Santita serie tv: la trama completa

La protagonista assoluta è María José “Santita” Cano, una dottoressa stimata che opera nella vibrante e complessa realtà di Tijuana. La vita di Santita è cambiata radicalmente a causa di un incidente che l’ha costretta su una sedia a rotelle, ma la sua vera ferita appartiene a un passato lontano: vent’anni prima ha abbandonato Esteban, l’uomo che amava, lasciandolo solo all’altare nel giorno del loro matrimonio e fuggendo da un destino che sentiva soffocante.

Oggi, lungi dall’essere la “santa” che il suo soprannome suggerirebbe, María José è una donna diretta, sarcastica e amante del rischio: gioca a poker con maestria, scommette sui combattimenti tra galli e non permette a nessuno di compatirla. Tuttavia, quando Esteban riappare improvvisamente nella sua vita con una richiesta inaspettata, le sue certezze iniziano a vacillare. Santita è costretta a intraprendere un percorso a ritroso per affrontare ciò che ha perso e capire se esistano ancora margini per una seconda possibilità, affrontando temi cruciali quali:

Identità e disabilità : il superamento delle barriere fisiche e mentali.

: il superamento delle barriere fisiche e mentali. Amori irrisolti : la persistenza del desiderio oltre il tempo e la distanza.

: la persistenza del desiderio oltre il tempo e la distanza. Il peso dei rimpianti : come convivere con le conseguenze delle proprie decisioni giovanili.

: come convivere con le conseguenze delle proprie decisioni giovanili. Complessità relazionale: i legami familiari e sentimentali visti attraverso lenti realistiche e prive di filtri.

Santita serie tv: il cast e le interpretazioni

Il successo della serie poggia sulle spalle di un cast di altissimo livello, guidato da una straordinaria Paulina Dávila nel ruolo di María José “Santita” Cano. La sua interpretazione restituisce tutta la gamma di sfumature di una donna che usa il sarcasmo come scudo protettivo. Accanto a lei troviamo il divo internazionale Gael García Bernal nei panni di Esteban, capace di donare al personaggio una malinconia e un fascino magnetico.

Il cast di supporto arricchisce la narrazione con figure chiave che popolano il mondo di Santita:

Ilse Salas ed Erik Hayser in ruoli fondamentali per lo sviluppo del mistero legato al passato dei protagonisti.

ed in ruoli fondamentali per lo sviluppo del mistero legato al passato dei protagonisti. Héctor Kotsifakis : Genaro.

: Genaro. Mauricio García Muela : Simon.

: Simon. Harding Junior : Pascal.

: Pascal. Álvaro Guerrero e Ana Layevska, veterani della scena messicana che portano spessore drammatico alla serie.

Dove è girata Santita e location principali

Le riprese della serie TV si sono svolte interamente in Messico, sfruttando il contrasto visivo tra due realtà molto diverse. Da un lato abbiamo Tijuana, con le sue atmosfere di confine, la sua energia grezza e il suo radicamento sociale, che fa da sfondo alla vita quotidiana della dottoressa Cano. Dall’altro lato, le scene ambientate a Città del Messico offrono una prospettiva più urbana e sofisticata, contribuendo a definire il tono visivo di un’opera che unisce dramma sentimentale e realismo crudo.

Quanti episodi ha la serie tv Santita

La produzione è stata concepita come una miniserie dal ritmo serrato e coinvolgente, ideale per un weekend di visione:

Stagione : 1 (completa)

: 1 (completa) Numero di episodi : 7

: 7 Durata media: 45 minuti per episodio

Ogni puntata scava più a fondo nel mistero della fuga di Santita, portando lo spettatore verso un finale che promette di essere tanto doloroso quanto liberatorio.