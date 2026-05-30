Debutta in prima serata su Rai 2 il film poliziesco Omicidio a Les Saintes. La pellicola regala ai telespettatori un perfetto connubio tra mistero e segreti di famiglia. Il racconto unisce antiche leggende locali a indagini serrate sullo sfondo di paesaggi marini davvero mozzafiato.

La narrazione si sviluppa attraverso i canoni classici del giallo investigativo di matrice europea. Questa proposta televisiva promette di intrattenere gli amanti delle storie ad alta tensione psicologica.

Regia, produzione e protagonisti del film “Omicidio a Les Saintes film Rai 2”

La pellicola si sviluppa come un lungometraggio televisivo di produzione interamente francese. Il regista Marc Barrat ha diretto l’opera con grande attenzione per le ambientazioni esotiche. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani dai noti autori Pierre le Gall e Sarah Malléon. Tra i protagonisti principali del film troviamo l’attrice Anne Décis. L’artista interpreta la determinata capitana della polizia incaricata del caso. Accanto a lei recitano l’attore Denis Maréchal e la giovane Audrey Postel nei ruoli principali.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente nel suggestivo e idilliaco arcipelago caraibico di Les Saintes. Questo splendido territorio insulare rappresenta una nota dipendenza d’oltremare della Guadalupa. Le scene principali mettono in mostra le straordinarie bellezze naturali di Terre-de-Haut. La troupe ha utilizzato molte altre zone caratteristiche e spiagge incontaminate delle isole locali. La fotografia esalta la luce tropicale e i colori del mare. Le riprese creano così un forte contrasto visivo con l’oscurità dei delitti commessi.

Trama del film “Omicidio a Les Saintes film Rai 2”

La vicenda inizia nell’arcipelago di Les Saintes con una scoperta drammatica per la comunità. Ai piedi di una scogliera viene ritrovato il corpo senza vita di Caroline Boissaux. La vittima era la nota proprietaria dell’Hôtel Tourment d’Amour della zona. La scena del crimine rievoca immediatamente una celebre leggenda popolare del posto. La storia narra di un’altra donna di nome Caroline vissuta due secoli prima. La ragazza si era tolta la vita dalla medesima scogliera.

Il suicidio storico era legato a un amore non corrisposto verso il cavaliere de Fréminville. A guidare le nuove indagini è la capitana Gaëlle Boisseaux, originaria dell’isola caraibica. Il caso assume una piega intima quando sul posto giunge il detective Ludovic Augustin. L’uomo si rivela essere il grande amore d’infanzia della stessa investigatrice. La collaborazione professionale riapre così vecchie ferite sentimentali mai del tutto rimarginate.

Spoiler finale

Nello sviluppo finale del film i due investigatori devono fare i conti con il proprio passato. La squadra dà la caccia a un misterioso fantasma che terrorizza gli abitanti locali. Molti residenti credono si tratti dello spettro dell’antica Caroline della leggenda. Tuttavia la verità si rivelerà molto più terrena e legata all’avidità. Dietro l’omicidio di Caroline Boissaux si nasconde infatti una fitta rete di tradimenti commerciali. I segreti di famiglia legati alla gestione dell’albergo vengono finalmente a galla.

Cast completo del film “Omicidio a Les Saintes film Rai 2”

Il cast di questo avvincente giallo televisivo riunisce importanti interpreti della serialità francese. Di seguito vi proponiamo l’elenco completo degli attori principali e dei rispettivi personaggi interpretati: