Sabato 30 maggio, Canale 5 manda in onda la serata evento Gigi D’Alessio Stadio Maradona Una Notte a Napoli. Il concerto prende il via dalle ore 21:30 circa, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.

Gigi D’Alessio Stadio Maradona Una Notte a Napoli, il ritorno del cantautore

Il concerto evento segna il ritorno di Gigi D’Alessio presso lo Stadio Maradona di Napoli. L’artista, infatti, è tornato ad esibirsi all’interno dello stadio della sua città a nove anni di distanza dall’ultima volta. Lo show è prodotto dalla società FriendsTV, che ha lavorato alla realizzazione con la collaborazione della GGD Edizioni. La regia dello show è firmata da Roberto Cenci. Quest’ultimo già in passato ha lavorato insieme a Gigi D’Alessio: nel novembre dello scorso anno, infatti, ha fatto da regista al format Gigi e Vanessa Insieme.

La scaletta del concerto

L’evento Gigi D’Alessio Stadio Maradona Una Notte a Napoli ha una durata di circa tre ore. Nello show, il padrone di casa accompagna gli spettatori in un viaggio unico fra musica e aneddoti ed esegue, rigorosamente in live, alcuni dei brani più famosi del suo repertorio.

Nella scaletta del concerto sono inserite circa 60 canzoni. Fra queste Annarè, singolo del 1998 e colonna sonora dell’omonimo film, e Non dirgli mai, con il quale si è posizionato nono al Festival di Sanremo del 2000. Durante la serata, inoltre, è possibile riascoltare canzoni come Quanti amori, Non mollare mai, Como suena el corazon, Miele e Mon Amour. Prevista, poi, la performance sulle note di Napule, in un momento che è un omaggio a Napoli.

Il concerto di Gigi D’Alessio presso lo Stadio Maradona non è trasmesso in differita. L’evento, infatti, si è svolto nella città partenopea il 2 e il 3 giugno dello scorso anno.

Gigi D’Alessio Stadio Maradona Una Notte a Napoli, gli ospiti

Sono diversi gli ospiti che salgono sul palco durante il concerto. In primis, Gigi D’Alessio duetta insieme al figlio Luca D’Alessio in arte LDA, classe 2003 e divenuto noto grazie alla partecipazione ad Amici 21. Spazio alla ballerina Elena D’Amario, che ha condiviso con D’Alessio il ruolo di giudice nel Serale del talenti di Maria De Filippi, e al rapper Clementino.

Il padrone di casa, in seguito, canta insieme a Geolier, con il quale ha vinto nella serata Cover a Sanremo 2024. Infine, lo Stadio Maradona accoglie Elodie e Alessandra Amoroso.