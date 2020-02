Chi vuol essere milionario diretta 26 febbraio. Gerry Scotti torna questa sera, alle 21:40 su Canale 5, con la quinta puntata stagionale di Chi vuol essere milionario. È la terz’ultima occasione per i concorrenti che vogliono provare l’impresa riuscita ad Enrico Remigio di conquistare il milione di euro.

Chi vuol essere milionario diretta 26 febbraio – Riprende la scalata al milione

La scalata al montepremi nella diretta del 26 febbraio riprende con nuovi concorrenti. Una settimana fa ci hanno provato senza successo Maria De Gregorio, Stefano Caligione e l’appena diciottenne Marco Mancini. Per loro, delle buone prove che però non gli hanno consentito di arrivare in fondo.

Caligione ha inanellato una serie di risposte convincenti che sembravano proiettarlo molto in alto. Nonostante ciò, il suo sogno si è infranto alla dodicesima domanda ed ha vinto 20mila euro. Diversa la partita di Marco Mancini, decisamente maturo per la sua età ma ancora troppo inesperto per andare oltre i 10mila euro.

In generale, Chi vuol essere milionario fatica a replicare il coinvolgimento vissuto nelle prime due puntate con la vittoria di Enirco Remigio. Lo hanno seguito alcuni buoni concorrenti, eppure le scalate di cui sono stati protagonisti non hanno brillato. A testimoniarlo, anche gli ascolti non proprio entusiasmanti, complice la collocazione in palinsesto non sempre favorevole.

Gerry Scotti ha iniziato l’edizione 2020 col suo inconfondibile piglio, senza però riuscire a raccogliere i risultati attesi. Il successo dello scorso anno lasciava presagire ben altre soddisfazioni.