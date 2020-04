Stasera in Tv giovedì 23 aprile 2020. Rai1 trasmette i primi due episodi della serie interpretata da Elena Sofia Ricci, Vivi e lascia vivere. Rai 2 manda in onda la replica dello show Di mamma ce n’è una sola con Vincenzo Salemme. Su Rete 4 un nuovo appuntamento con Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio.

Stasera in Tv giovedì 23 aprile 2020 programmi reti generaliste

Rai 1,alle 21.25, manda in onda i primi due episodi di Vivi e lascia vivere, serie interpretata da Elena Sofia Ricci. Nel primo episodio Laura torna a Napoli dopo un viaggio per dare ai figli una terribile notizia che cambierà per sempre le loro vite: il marito Renato,che lavora a bordo di una nave come musicista, è morto in un incendio. La donna è disperata ma la cognata la aiuta a riprendersi. Nel secondo episodio Laura cerca di reagire e di riprendere in mano la sua vita. Intanto Giada, la figlia maggiore, ottiene il lavoro che voleva.Mentre Nina, la minore, si mette nei guai entrando con le amiche in una casa che credevano abbandonata.

Rai 2,alle 21.25, trasmette le repliche dello spettacolo Salemme il bello…della diretta. Si comincia da “Di mamma ce n’è una sola”. Qui Salemme interpreta una donna Chiara, mamma padrona di una famiglia della provincia napoletana è sposata con Benedetto, un uomo all’antica, insegnante di lettere.

Su Rete 4, alle 21.25,va in onda il talk Dritto e rovescio. Anche questa sera Paolo Del Debbio torna ad approfondire i temi della crisi economica legati all’epidemia del Coronavirus. Spazio, come sempre, ai problemi della gente comune e a chi attende gli aiuti dal Governo.

Stasera in Tv giovedì 23 aprile 2020 film sulle reti generaliste

Su Rai 3,alle 21.25, va in onda il film d’azione del 2007, Baby driver – il genio della fuga. con Andel Ergot. Il giovane Miles ha straordinarie capacità di pilota d’auto e non riesce a staccarsi dalla musica del suo walkman. Il ragazzo aiuta una banda criminale a seminare le auto della polizia dopo ogni rapina. Dopo essersi innamorato della dolce Debora, Miles vorrebbe cambiare vita…

Canale 5, alle 21.25,trasmette il film d’avventura del 2011 di Rob Marshall, Pirati dei caraibi – Oltre i confini del mare con Jhonny Depp. Jack Sparrow si trova prigioniero sulla nave di Barbanera. E’ caduto nel tranello a causa dell’intervento di Angelica, figlia del pirata e in passato sedotta e abbandonata da Jack. Il bucaniere lo costringe a cercare, suo malgrado,la Fontana della giovinezza.

I film trasmessi su NOVE Iris Rai Movie Cine34

Su NOVE , alle 21.00, va in onda il film commedia del 2003 Come farsi lasciare in 10 giorni con Kate Hudson. La giornalista Andy deve scrivere un pezzo su come farsi lasciare in dieci giorni. Benjamin scommette di sedurre una donna nello stesso lasso di tempo.

Iris , alle 21.00, trasmette il film d’azione del 2010 di Richard Berry, L’immortale con Jean Reno. Charly Mattei, ex boss della mala marsigliese, è ormai uscito dal giro della criminalità. Ma dopo essere sopravvissuto miracolosamente ad un agguato, medita una terribile vendetta.

Rai Movie, alle 21.00,manda in onda il film thriller del 2016 La ragazza del treno con Emily Blunt. Rachel viene licenziata a causa dei suoi problemi con l’alcol, dovuti alla separazione col marito. Ma ogni giorno continua a prendere il treno per New York. Ma un giorno…

Su Cine34, alle 21.00,è disponibile il film giallo del 1970 di Harald Philipp, La morte bussa due volte con Dean Reed. Una rissa tra un uomo ed una donna viene osservata da due testimoni. L’indomani la donna viene ritrovata morta. I testimoni non parlano perché pensano di ricattare il colpevole.

I film stasera su Premium

Premium Cinema, alle 21.15,trasmette il film drammatico del 2008, A star is born con Bradley Cooper. Jackson Maine, musicista in carriera,si innamora di Ally, una ragazza che voleva fare la cantante ma che ha rinunciato al proprio sogno. L’uomo la riporterà sotto i riflettori.

Su Premium Cinema Energy, alle 21.15,è previsto il film fantastico del 2001, La furia dei titani con Sam Worthington. Perseo vuole vivere una vita serena accanto al figlio Helius. Ma gli Dei, debilitati dalla mancanza di fede da parte degli umani, perdono completamente il controllo dei titani. Chiedono aiuto a Perseo per combatterli e per salvare Zeus.

Su Premium Cinema Emotion , alle 21.15, manda in onda il film drammatico del 2017, La signora dello zoo di Varsavia con Jessica Chastain. Antonina e Jan Zabinski, custodi dello zoo di Varsavia, rischiano di morire per mano dei nazisti perché nascondo un cospicuo numero di ebrei che vogliono salvare dalle persecuzioni.

Stasera in Tv giovedì 23 aprile 2020 I film su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film d’azione del 2017, Furious – gli ultimi guerrieri con Ilya Makalov. Orde mongole di guerrieri e il loro leader, Batu Khan, controllano ormai vaste terre. Ma l’incontro con l’ultimo principato russo farà scoppiare una dura e sanguinosa battaglia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15 ,è disponibile il film drammatico del 2000, Erin Brokovich con Julia Roberts. Erin, caparbia segretaria di uno studio legale. Scopre che una potente società è responsabile dell’inquinamento con sostanza cancerogene di una falda acquifera.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, va in onda il film d’animazione del 2010, Space dogs. Mosca 1960. Le cagnoline Strelka, una randagia e Belka, star del circo, vengono rapite e portate in un centro spaziale. Lì vengono addestrate dal cane Kazbeck.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, Red zone – 22 miglia di fuoco con Mark Wahlberg. L’agente della Cia James Silva deve proteggere un informatore compromesso.Durante il viaggio dovrà scontrarsi con funzionari corrotti, signori della malavita e cittadini armati.

Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film di spionaggio del 2001, Il sarto di Panama con Pierce Brosnan. Spedito a Panama per una missione, un cinico agente segreto inglese si serve di un sarto pieno di debiti per architettare una colossale truffa a danno dei suoi superiori.