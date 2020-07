Stasera in Tv sabato 11 luglio 2020. Su Rai 1 Flavio Insinna conduce Una voce per padre Pio. Mentre su Canale 5 proseguono le repliche dello show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Infine NOVE trasmette uno speciale dedicato all’omicidio di Marco Vannini.

Stasera in Tv sabato 11 luglio 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.00, il charity show Una voce per Padre Pio. Flavio Insinna, con Nino Frassica e Natalie Guetta, conduce la tradizionale serata in onore del Frate di Pietrelcina. A causa delle restrizioni imposte dal Covid-19, lo spettacolo non viene trasmesso dalla cittadina campana, ma dagli studi Rai di Roma. Tra gli ospiti: Alessio Boni, Ron e Romina Power.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa con Stasera a casa Rossi. Riccardo Rossi, nel ruolo del padrone di casa, intrattiene il pubblico, raccontando aneddoti della sua adolescenza. Una divertente serata tra amici che, prendendo spunti dall’attualità, aiuta a riflettere sulle stranezze della vita.

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin 7. Si concludono le repliche della settima stagione del varietà condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Stasera si sfidano le squadre Reale (capeggiata da Piergiorgio Odifreddi) e Virtuale (capeggiata da Francesco Facchinetti). I concorrenti devono affrontare prove d’abilità come l’esilarante “A spasso nel tempo”.

Su Nove, alle 21.25, Il caso Vannini. Si torna a parlare dell’omicidio di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola nel 2015, mentre era a casa della fidanzata Martina Ciontoli. Il padre della ragazza, Antonio, è stato condannato a 5 anni, ma la Cassazione ha riaperto il processo.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Travis aveva promesso alla moglie un matrimonio da favola appena fosse riuscito ad arrivare all’altare. Ma, al contrario, invece di dimagrire, ha preso solo tanto peso. La sua ultima salvezza è il dottor Nowzaradan. Riuscirà ad aiutarlo?

I film di questa sera sabato 11 luglio

Su Raitre, alle 21.20, il film commedia del 1986, di Carlo Verdone, Troppo forte, con Carlo Verdone, Alberto Sordi. Il pittoresco Oscar Pettinari (Carlo Verdone) sogna una carriera a Cinecittà, ma per il momento deve accontentarsi di fare lo stuntman. Quando un avvocato senza scrupoli (Alberto Sordi) gli propone di organizzare una truffa ai danni di un produttore, il ragazzo si fa convincere.

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2011, di Simon West, Professione assassino, con Jason Statham. Arthur Bishop, killer al soldo di una misteriosa organizzazione, per rispettare gli ordini è costretto ad uccidere Harry, suo amico e mentore. Ma il figlio della vittima vuole vendetta.

Inoltre Rai Movie, alle 21.10, trasmette il film drammatico del 2015, di Robert Zemeckis, The Walk, con Joseph Gordon-Levitt. 1974. Il funambolo francese Philippe Petit decide di compiere un’impresa quasi impossibile: percorrere su un filo sospeso lo spazio che divide le Twin Towers di New York.

Su Italia 1, alle 21.30, il film commedia del 1993, di Chris Columbus, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, con Robin Williams, Sally Field. Miranda (Sally Field) che si è appena separata dal marito Daniel (Robin Williams), ha ottenuto l’affidamento dei figli. Lui, disperato, mette in atto un piano eccentrico: travestitosi da efficiente e amabile governante di mezza età, si fa assumere dalla moglie diventando la nuova tata di famiglia.

Stasera in Tv i film trasmessi su La7, Tv8, 20 Mediaset, Iris, Paramount

Su La7, alle 21.15, il film commedia del 1958, di M. Shavelson, Un marito per Cinzia, con Sophia Loren, Cary Grant. Tom, diplomatico americano, è un affascinante vedovo con tre figli. Uno dei bambini convince il padre ad assumere come babysitter Cinzia, figlia di un celebre direttore d’orchestra.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1995, di Martin Scorsese, Casinò, con Sharon Stone, Robert De Niro. Sam Rothstein, asso del gioco d’azzardo, è incaricato dalla mafia di gestire un casinò di Las Vegas. Ma dopo uno splendido decollo, la situazione precipita.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film thriller del 2007, di Peter Berg, The Kingdom, con Jamie Foxx, Jennifer Garner. Una serie di attentati costa la vita di numerosi civili americani. L’Fbi decide di inviare a Riyadh l’agente Fleury: deve catturare il colpevole prima che lo facciano le autorità locali.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1997, di James Foley, L’ultimo appello, con Chris O’Donnell. A un mese dall’esecuzione capitale, l’ex affiliato al Ku Klux Klan Sam Cayhall riceve la visita del nipote Adam, avvocato deciso a salvargli la vita. Il giovane scoprirà un’altra verità.

infine su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1991, di Mike Nichols, A proposito di Henry, con Harrison Ford. Henry Turner, cinico avvocato, viene ferito alla testa durante una rapina e rimane in coma per mesi. Quando si risveglia, scopre i valori fino a quel momento trascurati.

Stasera in Tv sabato 11 luglio i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2014, di Noah Baumbach, Giovani si diventa, con Naomi Watts. Josh e Cornelia sono una coppia di quarantenni felicemente sposati. Eppure hanno perso l’entusiasmo. Lo ritroveranno grazie all’ amicizia con Jamie e Darby, due spiriti liberi e disinvolti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di W. Dear, La partita perfetta, con Jake T. Austin, Jansen Panettiere. Messico, 1957. La storia vera di una squadra di baseball dei quartieri poveri di Monterey. Dopo aver vinto il campionato locale, approda alle finali in Pennsylvania, negli Usa.

Infine su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Hans Petter Moland, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson. Nels è un uomo tranquillo che lavora come spazzaneve in Colorado. La sua vita ha una brusca svolta quando il figlio viene ucciso da un boss della droga locale. Si armerà per vendicarlo.