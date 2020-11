Stasera in tv 25 novembre 2020. Su Canale 5 va in onda la quarta puntata del talent show All Together Now. Rai 2 trasmette il primo episodio della nuova serie noir italiana l’Alligatore. Molti i reality ed i film, tra cui Hercules – La leggenda, su Italia 1. Ecco nei dettagli la programmazione completa per le reti generaliste, digitali e della piattaforma satellitare.

Stasera in tv 25 novembre 2020 tutti i programmi in onda: programmi Rai

Su Rai 1, alle 21.35, va in onda il film Nome di donna. Cristiana Capotondi interpreta Nina, una giovane donna che si trasferisce da Milano in un piccolo paese lombardo. Qui trova lavoro in un’elegante casa di riposo per anziani facoltosi. La residenza nasconde però oscuri e scomodi segreti. La pellicola ha ricevuto una candidatura ai Nastri d’Argento 2018 per la migliore attrice non protagonista.

Su Rai 2, alle 21.20, la prima puntata della serie tv italiana L’Alligatore. Il titolo è La verità dell’alligatore. Marco Buratti è un ex cantante di blues incarcerato per un reato che non ha commesso. Una volta uscito di prigione, viene coinvolto in indagini ai limiti della legalità in qualità di investigatore. Tratto dai romanzi di Massimo Carlotto.

Su Rai 3, alle 21.20, Chi l’ha visto? In questa puntata, nuove testimonianze esclusive sulla recente scioccante storia della ragazza maltrattata dal compagno a Livorno. Alla conduzione Federica Sciarelli.

I programmi in onda su Rai 4 e Rai 5:

Su Rai 4, alle 21.20, il film drammatico Vigilante. Olivia Wilde interpreta Sadie, una donna vittima di abusi che frequenta un gruppo di sostegno in seguito all’abbandono del marito. Lavora come vigilante e dedica le sue giornate ad aiutare chiunque viva situazioni di violenza domestica. Nel mentre, continua a dare la caccia al marito che la maltrattava.

Su Rai 5, alle 20.56, Il Borgomastro di Saardam. Dal Teatro Sociale di Bergamo va in scena il melodramma giocoso Il Borgomastro di Saardam, scritto dal compositore Gaetano Donizetti. Per questa opera lirica, la direzione musicale è affidata a Roberto Rizzi Brignoli. La regia è di Davide Ferrario, al suo debutto in un’opera lirica. Tra i membri del cast Andrea Concetti, Giorgio Caoduro, Juan Francisco Gatell, Irina Dubrovskaya e Aya Wakizono.

Programmi Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, lo Speciale Stasera Italia. Il programma a cura della redazione Videonews si occupa dei principali casi di politica, attualità e cronaca. La conduzione dal lunedì al venerdì è affidata a Barbara Palombelli, mentre nel weekend a Veronica Gentili.

Su Canale 5, alle 21.20, la quarta puntata del talent All Together Now – la musica è cambiata. In questo game show musicale, 12 aspiranti cantanti si sfidano nel corso di sei episodi. I concorrenti si esibiscono su un palco, cantando per novanta secondi. Di fronte a loro, una giuria composta da cento artisti ed esperti musicali, tra cui J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga, con il compito di giudicare tutte le performance. Dopo 30 secondi, la giuria è chiamata a decidere se alzarsi, cantando assieme al concorrente, oppure no. Il punteggio della performance corrisponde all’ammontare degli artisti che si sono scattati in piedi nel corso dell’esibizione. Al vincitore un montepremi di 50.000 euro. Conduce Michelle Hunziker.

Su Italia 1, alle 21.20, il film Hercules – La leggenda ha inizio. Rivisitazione della storia del famoso eroe della mitologia greco-romana Hercules. Per mettere fine al regime tirannico del re Anfitrione, la regina Alcmena partorisce Hercules. Il suo vero padre è Zeus, ma il semidio, non conosce le sue reali origini. Si innamora di Ebe, principessa di Creta, promessa sposa del suo fratellastro Ificle. Per questo motivo viene condannato all’esilio. Si distingue nell’arte gladiatoria, per poi fare ritorno a casa e ottenere la propria vendetta.

Programmi su La7, Tv8, Nove

Su La7, alle 21.15, Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Questa settimana la puntata è incentrata sul Processo di Norimberga. Il termine è utilizzato per indicare due gruppi di processi ai nazisti coinvolti nella Shoah e nel secondo conflitto mondiale. I processi si tennero nella città tedesca dal 20 novembre 1945 al 1º ottobre dell’anno successivo.

Su Tv8, alle 21.30, la replica del quarto Live Show del 19 novembre di X Factor 2020. Giunto alla sua quattordicesima edizione, il programma musicale va in onda Live ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno. Quest’anno la giuria è composta da Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Due gli eliminati in questa puntata. Ritorna Alessandro Cattelan alla conduzione, al suo rientro dopo aver contratto il Covid-19.

Su Nove, alle 21.25, Riaccendiamo i fuochi – Milano. Francesco Panella incontra ristoratori in tutta Italia per sostenerli durante la crisi sanitaria ed economica mondiale in atto. Va in onda il quinto episodio di questa prima edizione girata a Milano. In questa puntata, il conduttore giunge in soccorso di Ciro, proprietario della pizzeria A Tarantella, prossima alla chiusura.

Su Real Time, alle 21.20, va in onda la prima puntata del nuovo docu reality Ti spazzo in due. Tre generazioni di donne pugliesi di cognome Paglionico hanno il compito di ripulire e riordinare le case più sporche d’Italia, trasformandole completamente. Prima di ogni episodio, le donne vengono contattate direttamente dal proprietario di una abitazione particolarmente disordinata. La squadra di pulizie, nel corso degli episodi, insegna inoltre allo spettatore i trucchi più efficaci e semplici del mestiere.

Stasera in tv 25 novembre 2020, film Rai Movie, 20 Mediaset e Iris

Su Rai Movie, alle 21.10, il film Cosa dira’ la gente. La pellicola drammatica racconta la vita di Nisha, una giovane adolescente di origini pakistane che vive con i genitori immigrati in Norvegia. Quando il padre della ragazza la trova in compagnia di un coetaneo, decide di obbligarla a rientrare in madrepatria. Diretto dalla regista Iram Haq.

Su 20 Mediaset, alle 21.04, il film Die Hard – Vivere o morire. Quarto capitolo della storica saga action interpretata da Bruce Willis. John McClane deve confrontarsi con pericolosi hacker terrostici informatici, che attentano alla sicurezza degli Stati Uniti. La sceneggiatura del film è basata su un articolo giornalistico del 1997 intitolato Addio alle Armi, scritto da John Carlin.

Su Iris, alle 21.00, il film Prova a prendermi. Leonardo Di Caprio e Tom Hanks sono nel cast di questa pellicola di genere giallo/drammatico diretta da Steven Spielberg. Un giovane riesce ad estorcere oltre sei milioni di dollari nel corso di numerose frodi, calandosi di volta in volta, in personalità e travestimenti differenti. Un agente dell’FBI indaga su di lui. La pellicola ha ottenuto due nomination ai premi Oscar dell’anno 2003.

Stasera in tv 25 novembre 2020, tutti i programmi in onda: I film su Sky Cinema

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film Tolo Tolo. Checco Zalone recita e dirige nel suo ultimo film campione di incassi. Dopo che il suo ristorante è fallito, Checco abbandona l’Italia per trasferirsi in Africa. Una guerra lo costringe, però, a fare ritorno in madrepatria assieme ad un gruppo di migranti.

In seconda serata, alle 22.55, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo. Terzo atto della saga cinematografica dell’ex agente segreto Jason Bourne, impersonato da Matt Damon. In questo capitolo il sicario della CIA cerca vendetta per la scomparsa della compagna. La pellicola ha vinto 3 Premi Oscar ed un premio ai SAG Awards.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film Vulnerabili. Una donna incinta, un uomo stravolto dai problemi della sua vita ed una coppia felice: tre storie diverse si intrecciano in questa pellicola di genere drammatico.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film Peppermint – L’angelo della vendetta. Una donna si risveglia da un coma profondo, dopo essere sopravvissuta ad un attacco nel quale ha perso la sua famiglia, composta dal marito e dalla figlia. Decide così di cercare i colpevoli per avere la propria vendetta. Il film ha ottenuto una candidatura come Peggior Attrice per Jennifer Garner ai Razzie Awards.



Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film The final cut. In questa pellicola dalla trama distopica viene esplorato un futuro in cui sarà possibile avere un chip di memoria in grado di registrare e gestire ogni nostro ricordo. Con il compianto Robin Williams.