Il Commissario Ricciardi serie tv Rai 1 – cast, trama, anticipazioni

Su Rai 1, è in arrivo, il 25 gennaio 2021, la serie Il Commissario Ricciardi. Suddivisa in sei puntate, è tratta dai romanzi dello scrittore, drammaturgo e sceneggiatore napoletano Maurizio De Giovanni pubblicati dalla Casa Editrice Einaudi.

Il Commissario Ricciardi – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Alessandro D’Alatri. Nel ruolo del protagonista c’è l’attore Lino Guanciale.

La serie Il Commissario Ricciardi possiede tutte le caratteristiche per coinvolgere un vasto pubblico. Il team degli sceneggiatori è composto da Salvatore Basile, Viola Rispoli e Doriana Leondeff.

Nel cast artistico l’ interprete principale è Lino Guanciale, attore di teatro e protagonista di numerose fiction italiane, tra cui: L’Allieva 1, 2 e 3 con Alessandra Mastroianni, e Non dirlo mai al Mio Capo con Vanessa Incontrada, oltre alla Porta Rossa con Gabriella Pession. In quest’ultima serie, l’attore aveva interpretato un ruolo che rimanda a Ricciardi: il fantasma del Commissario Leonardo Cagliostro. Cagliostro non può abbandonare il mondo terreno perché deve risolvere il caso più complicato della sua carriera, indagare sul suo stesso omicidio.

Gli altri attori de Il Commissario Ricciardi sono: Serena Iansiti ovvero Livia, ex cantante lirica vedova amante del Commissario. Maria Vera Ratti è Enrica, la timida e giovane vicina amata dal protagonista. Antonio Milo è Maione, l’alter ego di Ricciardi, che nutre nei suoi confronti una profonda stima. I due si conobbero quando il figlio poliziotto del brigadiere morì, ed il commissario fu in grado di riferirgli le sue ultime parole.

I personaggi secondari

Tra i personaggi secondari troviamo: Enrico Ianniello nel dottor Bruno Modo antifascista, Fabrizia Sacchi in Lucia Maione, Nunzia Schiano in l’anziana Tata Rosa, Peppe Servillo in Don Pierino.

E poi: Mario Pirrello in Garzo, Adriano Falivene in il femminiello Bambinella, Massimo De Matteo il padre di Enrica, Susy Del Giudice la madre di Enrica, e Marco Palvetti in Falco.

Le riprese si sono svolte in Italia, in particolare a Taranto in Puglia. Successivamente sono proseguite a Napoli, al Teatro San Carlo, al Gran Caffè Gambrinus e a Capodimonte, per una durata complessiva di circa 23 settimane. In Campania altro set è stata la città di Capua.

La nuova serie è targata Rai Fiction e Clemart. Ed è stata realizzata con il sostegno di Apulia Film Fund della Regione Puglia e Apulia Film Commission, con il patrocinio del comune di Taranto. Ed in collaborazione con la Film Commission Regione Campania.

Il Commissario Ricciardi serie tv – Trama

Ci troviamo a Napoli, negli anni 30′ del Novecento, nel pieno dell’epoca fascista. Il Commissario Ricciardi (Lino Guanciale), che per l’esattezza si chiama Luigi Alfredo Ricciardi, è un commissario di polizia, diverso dagli altri colleghi televisivi. Infatti, oltre ad essere un ottimo investigatore nasconde un segreto.

É dedito al proprio lavoro e gli unici suoi collaboratori di fiducia sono il brigadiere Maione, l’antifascista dottor Modo, suo medico legale, e il femminiello Bambinella, che gli riporta le voci che circolano in città.

Il poliziotto dopo la morte della madre, si era trasferito con l’anziana Tata Rosa a Napoli. Non aveva mai dimenticato le parole della genitrice che, in punto di morte, gli disse: “Non commettere il mio stesso errore, non avere figli, altrimenti li condannerai come io ho fatto con te”.

Il misterioso segreto è ciò che lui chiama Il Fatto, ossia la sua capacità di percepire le ultime parole e sensazioni delle vittime di morte violenta, riuscendo ad interagire con il loro fantasma.

Le caratteriste del commissario

Ricciardi vive in un’atmosfera di tristezza. Indossa di solito un soprabito di colore grigio con grosse tasche in cui infila sempre le mani. Si occupa con estrema sollecitudine dei casi sui quali indaga fino a quando non li risolve, scavando a fondo in tutte le sfaccettature di ogni omicidio. Inoltre non ha nessun interesse per la carriera. E per questo è ben visto dai suoi superiori tra i quali il vicequestore Garzo, che si attribuisce spesso e volentieri il merito dei successi investigativi.

Per colpa del Fatto, è privo di una vita affettiva, eppure il cuore dell’investigatore dai grandi occhi verdi è diviso. Da una parte c’è l’amore a distanza per Enrica, una timida vicina di casa di alcuni anni più giovane di lui, con la quale scambia solamente occhiate dalla finestra. Dall’altra la ricca e sensuale Livia, ex cantante lirica e vedova di un famoso tenore, che la corteggia in modo evidente.

Il Commissario Ricciardi – il cast completo

Di seguito il cast della serie Il Commissario Ricciardi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori