Una puntata che mischia la cultura al territorio quella del 29 marzo di Linea Verde. La trasmissione è proposta, come ogni settimana, su Rai 1 dalle ore 12:25 circa.

Linea Verde 29 marzo, Toscana, in una zona di confine

Al timone di Linea Verde di oggi torna il trio formato da Margherita Granbassi, Peppone Calabrese e Fabio Gallo. I tre, questa settimana, raggiungono la Toscana, visitando, in particolare, una zona di confine tra le province di Pistoia e Lucca.

In occasione del duecentesimo anniversario della nascita dello scrittore Carlo Lorenzini, noto con lo pseudonimo di Carlo Collodi, il format affronta un viaggio nel solco del burattino di legno più famoso del mondo. Stiamo parlando di Pinocchio, la cui opera ha debuttato nel 1883 ed evidenzia un rapporto molto profondo con la Toscana.

La trasmissione è fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Il borgo Collodi

Durante Linea Verde di domenica 29 marzo, il viaggio dei conduttori parte da Collodi. Si tratta del borgo, frazione di Pesci, a cui l’autore è sempre stato molto legato, al punto da usarlo come nome d’arte, in quanto abitava sua mamma. Oggi, fra le vie della località è possibile visitare il parco dedicato a Pinocchio e i giardini all’italiana di Villa Garzoni. Con l’occasione è raccontata la tradizione della torta coi becchi, preparazione che ha una pasta frolla come base e un composto di riso e cioccolato come farcia.

Nel corso dell’appuntamento, i padroni di casa incontrano alcuni falegnami, che proprio come il mitico Geppetto trasformano, tutti i giorni, il legno. Poi è proposto un focus sui ciuchini, amici fedeli di chi vive e lavora nel settore dell’agricoltura.

Linea Verde 29 marzo, le delizie locali

A Linea Verde di domenica 29 marzo è dato spazio all’eccellente settore flori-vivaistico di Pescia, oltre al lavoro di una serie di donne che utilizzano le serre per coltivare qualsiasi tipologia di ortaggio. Le telecamere raggiungono, poi, i luoghi che hanno ispirato Lorenzini per dar vita a Pinocchio. Fra tutti, è ammirata la famosa Quercia delle streghe, affascinante albero originario di circa 600 anni fa.

Infine, nel corso di Linea Verde di oggi, è proposto un focus sulla farina di castagne, lavorata con metodo tradizionale e base di piatti tipici come il castagnaccio ed il neccio. Fra gli ospiti attesi durante la puntata c’è anche Giordano Bruno Guerri, storico e scrittore, nonché presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.