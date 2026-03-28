La programmazione televisiva di questa sera, domenica 29 marzo 2026, si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili tra fiction di successo, grandi tornei e cinema internazionale. Su Rai 1 prosegue il ciclo di nuove indagini con Imma Tataranni – Sostituto procuratore, mentre Canale 5 punta sulla sfida tra i campioni del quiz con lo speciale Chi vuol essere milionario – Il torneo. Per gli amanti del grande schermo, l’offerta spazia dall’epico Noah all’adrenalinico John Wick 4, garantendo una serata perfetta per ogni tipo di spettatore.

Stasera in TV domenica 29 marzo 2026: Rai

Le reti Rai propongono un mix di gialli italiani, intrattenimento musicale e approfondimenti culturali:

Rai 1 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore (21:30 – 23:35) – Serie TV

(21:30 – 23:35) – Serie TV Rai 2 – Per Sempre Gino (21:00 – 00:15) – Intrattenimento

(21:00 – 00:15) – Intrattenimento Rai 3 – Racconto Criminale – PresaDiretta (21:20 – 23:15) – Informazione

(21:20 – 23:15) – Informazione Rai 4 – Parker (21:20 – 23:11) – Film Action con Jason Statham

(21:20 – 23:11) – Film Action con Jason Statham Rai 5 – Mission (21:22 – 23:26) – Documentari

(21:22 – 23:26) – Documentari Rai Movie – Noah (21:10 – 23:30) – Film di Russell Crowe

(21:10 – 23:30) – Film di Russell Crowe Rai Premium – Stasera Tutto è Possibile (21:45 – 00:35) – Intrattenimento

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Sui canali principali la domenica sera è dedicata ai grandi talk show e alla tensione dei quiz evento:

Canale 5 – Chi vuol essere milionario – Il torneo (21:20 – 00:44) – Quiz

(21:20 – 00:44) – Quiz Italia 1 – Le Iene presentano: Inside (21:11 – 01:24) – Inchieste

(21:11 – 01:24) – Inchieste Rete 4 – Fuori dal coro (21:33 – 00:42) – Attualità

(21:33 – 00:42) – Attualità La7 – Propaganda Live (21:15 – 01:00) – Satira e attualità

(21:15 – 01:00) – Satira e attualità TV8 – GP Stati Uniti: Gara (21:30 – 22:00) – Sport (Sintesi)

(21:30 – 22:00) – Sport (Sintesi) Nove – Che tempo che fa (20:00 – 22:45) – Talk Show

Altri canali del digitale terrestre

Le reti tematiche offrono una selezione di cinema d’autore, thriller psicologici e commedie leggere:

Canale 20 – Memory (21:00): thriller d’azione con Liam Neeson.

(21:00): thriller d’azione con Liam Neeson. Iris – Rivelazioni – s***o è potere (21:14): film con Michael Douglas e Demi Moore.

(21:14): film con Michael Douglas e Demi Moore. Cielo – Criminal (21:20): action thriller con Kevin Costner.

(21:20): action thriller con Kevin Costner. Mediaset 27 – Non è mai troppo tardi (21:14): commedia con Morgan Freeman e Jack Nicholson.

(21:14): commedia con Morgan Freeman e Jack Nicholson. La7 Cinema – The Gambler (21:15): dramma sul mondo del gioco d’azzardo con Mark Wahlberg.

(21:15): dramma sul mondo del gioco d’azzardo con Mark Wahlberg. Cine 34 – Tiramisù (21:00): commedia italiana diretta e interpretata da Fabio De Luigi.

(21:00): commedia italiana diretta e interpretata da Fabio De Luigi. TopCrime – Maigret e il corpo senza testa (21:15): l’intramontabile commissario nato dalla penna di Simenon.

I film di questa sera in TV (domenica 29 marzo 2026)

La proposta cinematografica di stasera è particolarmente solida: segnaliamo il teso Memory su Canale 20, dove Liam Neeson interpreta un sicario alle prese con la perdita di memoria, e il kolossal biblico Noah su Rai Movie. Per chi cerca una riflessione sui legami umani, Non è mai troppo tardi su Mediaset 27 resta una scelta eccellente, mentre Parker su Rai 4 garantisce il giusto ritmo agli amanti dell’azione pura. Infine, per un pizzico di leggerezza tutta italiana, Cine 34 propone Tiramisù.

Programmi Sky

L’offerta Sky punta su serie originali, grandi classici della cucina e inchieste investigative:

Sky Uno – Celebrity Chef (21:15 – 22:20) – Show culinario

(21:15 – 22:20) – Show culinario Sky Atlantic – Avvocato Ligas (21:15 – 22:20) – Serie TV

(21:15 – 22:20) – Serie TV Sky Serie – Chicago Fire (21:15 – 22:00) – Serie TV

(21:15 – 22:00) – Serie TV Sky Investigation – Law & Order: SVU (21:15) – Serie TV

(21:15) – Serie TV Sky Arte – Le fotografe (21:15) – Documentario

I film su Sky domenica 29 marzo 2026

Sui canali Sky Cinema il protagonista assoluto è Keanu Reeves con l’ultimo capitolo della sua saga d’azione più celebre:

Su Sky Cinema Action va in onda l’epico John Wick 4. Per chi preferisce l’emozione dei biopic, Sky Cinema Due propone Ray, dedicato alla vita di Ray Charles. Sky Cinema Family invita tutti a riscoprire la magia di E.T. L’extra-terrestre, mentre su Sky Cinema Comedy le risate sono assicurate con Febbre da cavallo – La mandrakata. Infine, su Sky Cinema Drama, segnaliamo il toccante Vita segreta di Maria Capasso.

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