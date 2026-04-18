Domenica 19 aprile torna, su Canale 5, il format Melaverde. La puntata, la seconda della nuova edizione, parte alle ore 11:50 circa.

Melaverde 19 aprile, alla conduzione la coppia Hidding e Venuto

Alla conduzione di Melaverde torna, anche questa settimana, la coppia composta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. I due si dividono e visitano differenti zone del nostro paese, in un racconto che alterna le bellezze naturalistiche a quelle culturali.

Melaverde è anticipato, dalle ore 10:50 circa, dallo spin off Le Storie, che contiene alcuni dei migliori servizi proposti nelle passate edizioni. L’appuntamento vero e proprio dura circa un’ora, terminando alle 13:00, quando cede la linea al TG5.

Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione di approfondimento culturale anche in streaming, mediante l’applicazione gratuita Mediaset Infinity.

Omaggio alla cucina italiana riconosciuta Patrimonio Immateriale dell’Umanità

Durante la puntata di domenica 19 aprile di Melaverde, i due padroni di casa decidono di omaggiare la cucina italiana. D’altronde, oltre che essere un simbolo del nostro paese e volano dell’economia, ha ottenuto l’importante riconoscimento di Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO.

Un traguardo, questo, al quale le autorità italiane hanno lavorato a lungo e che è stato ufficializzato solamente il 10 dicembre dello scorso anno. La trasmissione di Canale 5 ha deciso di tributare questo traguardo raccontandolo dall’interno di un ristorante decisamente iconico. Un locale simbolo, che presenta le stesse caratteristiche che hanno contribuito a rendere leggendaria la nostra cucina: il rispetto della tradizione, che tuttavia si mischia all’innovazione. Nonostante la memoria guardi il futuro, comunque, al centro dell’attività resta la famiglia.

Il viaggio di Ellen Hidding, nella puntata del 19 aprile di Melaverde, è concentrato nei pressi di Brusaporto. Piccolo borgo posto in provincia di Bergamo, conta circa 5 mila abitanti.

Melaverde 19 aprile, il percorso di Vincenzo Venuto

Nel corso di Melaverde di domenica 19 aprile, Vincenzo Venuto raggiunge la Toscana. Una regione, quest’ultima, che può vantare svariate eccellenze gastronomiche molto conosciute ed apprezzate in tutto il mondo.

Il conduttore propone un focus sulla storia del Pecorino Toscano, formaggio che ha ottenuto la certificazione DOP (Denominazione di Origine Protetta). Le telecamere, tra prati, colline, boschi e tartufi, approfondisce il lavoro e la passione dei tanti allevatori e produttori che tutti i giorni lavorano per portare avanti questa tradizione.

Fra le persone che intervengono durante la puntata di oggi del programma c’è Giuseppe. Figlio di un pastore sardo, ancora oggi porta avanti un tipo di allevamento basato sul pascolo brado, proprio come facevano il papà e prima ancora il nonno.