La domenica sera televisiva del 19 aprile 2026 offre un perfetto equilibrio tra approfondimento giornalistico, intrattenimento leggero e grande cinema internazionale. Su Rai 1 prosegue il viaggio tra i panorami della penisola con la nuova fiction sorrentina, mentre Rai 3 e Nove si confermano i poli dell’informazione e del talk show di qualità. Gli amanti del grande schermo avranno solo l’imbarazzo della scelta tra i thriller psicologici di Al Pacino, le avventure archeologiche di Indiana Jones e i ritratti storici della monarchia inglese.

Stasera in TV domenica 19 aprile 2026, Rai

Dalle inchieste coraggiose alle serie procedurali, ecco la serata firmata Rai:

Rai 1 – Roberta Valente – Notaio in Sorrento (21:30): la costiera sorrentina fa da sfondo a un nuovo giallo familiare che intreccia questioni legali e sentimenti profondi.

(21:30): la costiera sorrentina fa da sfondo a un nuovo giallo familiare che intreccia questioni legali e sentimenti profondi. Rai 2 – N.C.I.S. (21:00): adrenalina e indagini scientifiche per la squadra speciale di Washington, alle prese con una minaccia alla sicurezza nazionale.

(21:00): adrenalina e indagini scientifiche per la squadra speciale di Washington, alle prese con una minaccia alla sicurezza nazionale. Rai 3 – Report (20:30): Sigfrido Ranucci torna con le sue inchieste senza sconti, analizzando i retroscena dell’economia, dell’ambiente e della politica italiana.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Grandi ospiti, comicità e approfondimento nel panorama delle reti generaliste:

Rete 4 – Fuori dal coro (21:33): Prima Tv – Mario Giordano analizza i temi caldi del Paese con il suo stile inconfondibile, reportage sul campo e ospiti controversi.

(21:33): – Mario Giordano analizza i temi caldi del Paese con il suo stile inconfondibile, reportage sul campo e ospiti controversi. Canale 5 – Racconto di una notte (21:21): continua l’appassionante serie drama tra rivelazioni inaspettate e colpi di scena sentimentali che cambieranno i destini dei protagonisti.

(21:21): continua l’appassionante serie drama tra rivelazioni inaspettate e colpi di scena sentimentali che cambieranno i destini dei protagonisti. Italia 1 – Zelig On (21:28): il meglio del cabaret italiano sale sul palco per una serata dedicata alla risata, tra nuovi talenti e veterani della comicità.

(21:28): il meglio del cabaret italiano sale sul palco per una serata dedicata alla risata, tra nuovi talenti e veterani della comicità. La7 – In Onda (20:35): il punto sulla giornata politica nazionale e internazionale con analisi puntuali e dibattiti in studio condotti dai volti della rete.

(20:35): il punto sulla giornata politica nazionale e internazionale con analisi puntuali e dibattiti in studio condotti dai volti della rete. Nove – Che tempo che fa (20:00): Fabio Fazio accoglie i protagonisti della cultura e dello spettacolo per le consuete interviste esclusive tra attualità e intrattenimento.

(20:00): Fabio Fazio accoglie i protagonisti della cultura e dello spettacolo per le consuete interviste esclusive tra attualità e intrattenimento. TV8 – Foodish (21:45): Prima Tv – Al via il nuovo format dedicato alla cucina insolita e alle sfide tra palati sopraffini in giro per l’Italia.

I film di questa sera in TV domenica 19 aprile 2026

Una ricca selezione cinematografica che spazia dal crime alla commedia cult:

Iris – L’avvocato del Diavolo (21:14): un magistrale Al Pacino tenta Keanu Reeves in un thriller soprannaturale sulle ambizioni e le tentazioni del potere legale.

(21:14): un magistrale Al Pacino tenta Keanu Reeves in un thriller soprannaturale sulle ambizioni e le tentazioni del potere legale. Rai Movie – The Queen – La regina (21:22): Helen Mirren è Elisabetta II in un ritratto potente della monarchia durante la crisi seguita alla morte di Lady Diana.

(21:22): Helen Mirren è Elisabetta II in un ritratto potente della monarchia durante la crisi seguita alla morte di Lady Diana. La5 – Notte prima degli esami (21:10): la commedia nostalgica di Fausto Brizzi che racconta l’estate magica e turbolenta di un gruppo di maturandi romani.

(21:10): la commedia nostalgica di Fausto Brizzi che racconta l’estate magica e turbolenta di un gruppo di maturandi romani. Rai 4 – Escobar (21:15): Benicio Del Toro incarna il fascino oscuro del male in un biopic teso sul re del narcotraffico visto dagli occhi di un giovane surfista.

(21:15): Benicio Del Toro incarna il fascino oscuro del male in un biopic teso sul re del narcotraffico visto dagli occhi di un giovane surfista. Venti – Ocean’s Thirteen (21:14): George Clooney e Brad Pitt guidano il capitolo finale della trilogia delle rapine più eleganti e sofisticate di Las Vegas.

I film su Sky domenica 19 aprile 2026

L’offerta Sky Cinema punta sui kolossal e sulla qualità d’autore per tutta la famiglia: