Domenica 19 aprile, su Rai 1, è in onda una nuova puntata di Linea Verde. Al timone del programma torna il trio composto da Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo.

Linea Verde 19 aprile, il viaggio parte da Gorizia

Al centro di Linea Verde di domenica 19 aprile, visibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, c’è il versante orientale del Friuli Venezia Giulia.

La puntata parte da Gorizia. Il trio di conduttori, una volta nella cittadina che conta poco più di 33 mila abitanti, incontrano Paolo Vidoz. Classe 1970, è un ex pugile con una carriera decisamente molto importante alle spalle, capace di vincere una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Sydney 2000 e campione europeo fra il 2005 e il 2006. Oggi, Vidoz è un grande appassionato cuoco, realizzando soprattutto piatti tipici della regione.

Peppone gusta le eccellenze locali

Peppone Calabrese, durante Melaverde del 19 aprile, gusta alcune delle eccellenze gastronomiche locali. In primis, il presentatore ha la possibilità di assaggiare il prosciutto cotto in crosta di pane, ovvero una coscia di suino avvolta in un impasto di pane lievitato e cotta al forno. Inoltre, mangia il formaggio Latteria, realizzato con latte vaccino intero e che sta alla base della preparazione del frico, pietanza molto conosciuta che associa al formaggi le patate e la cipolla.

Il percorso di Fabio Gallo lo porta alla scoperta dei Colli Orientali del Friuli. Luoghi, questi, nei quali nascono vini pregiati ed un miele di enorme qualità. Il padrone di casa si sposta, poi, presso le suggestive Valli del Natisone, dove assiste alla preparazione della gubana, un dolce tradizionale ricco di storia. Preparato in occasione di feste e ricorrenze importanti, è un lievitato con una caratteristica forma a chiocciola e una farcitura composta di noci, pinoli, uvetta, zucchero e grappa. Il viaggio del conduttore si conclude a Borgo Castello, il cuore più antico di Gorizia.

Linea Verde 19 aprile, Margherita Granbassi incontra la chef Antonia Klugmann

Margherita Granbassi, a Linea Verde del 19 aprile, partecipa all’attività di raccolta di alcune varietà di erbe spontanee in un bosco di San Pier d’Isonzo. Successivamente incontra la chef Antonia Klugmann, in passato giudice di MasterChef Italia, che propone una ricetta a base di erbe selvatiche.

Per il gran finale, i tre presentatori si ritrovano da Paolo Vidoz per condividere un tipico pranzo della domenica friulano e celebrare l’incontro tra storie, sapori e tradizioni del territorio.