Martedì 12 maggio, su Rai 3, è in onda la nuova edizione di Indovina chi viene a cena. Il programma di approfondimento scientifico è visibile dalle 21:20 circa.

Indovina chi viene a cena 12 maggio, il format sbarca al martedì

La nuova edizione di Indovina chi viene a cena, format di inchiesta sui modelli e stili di vita sostenibili, è condotto dalla giornalista Sabrina Giannini. La prossima edizione rappresenta, per il programma, un importante anniversario: la trasmissione, infatti, festeggia i 10 anni di messa in onda. Per l’occasione cambia la collocazione, abbandonando quella storica del sabato sera e spostandosi al prime time del martedì.

Nella prima puntata di Indovina chi viene a cena, in onda il 12 maggio, si riflette di tematiche molto importanti, fra cui quella della longevità. D’altronde, gli esseri umani sono alla ricerca di strategie atte a rigenerarsi e vivere a lungo. Nel tentativo di riuscirci, molti sono disposti a spendere tantissimo, investendo sui peptidi di sintesi per combattere l’ansia, dormire meglio, stimolare la libido e restare in forma.

Il peso dei cibi processati

Indovina chi viene a cena del 12 maggio entra all’interno di una cosiddetta clinica della longevità. Qui si incontrati i clienti, che hanno deciso di investire ingenti quantità di denaro per cimentarsi in varie pratiche, fra cui quella della camera iperbarica e delle cure dimagranti a base di farmaci che mirano a diminuire l’appetito.

Le telecamere di Rai 3, durante l’inchiesta, raggiungono anche l’India. Sono sempre di più gli occidentali che ogni anno raggiungono il paese per recarsi nelle cliniche ayurvediche, dove con sistemi più naturali e un’alimentazione sana tentano di purificare sia il corpo che la mente.

Indovina chi viene a cena 12 maggio, ospite Franco Berrino

Durante Indovina chi viene a cena di oggi, martedì 12 maggio, Sabrina Giannini analizza le conseguenze, spesso molto rilevanti, generate da tali tendenze. In primis quelle che riguardano le lobby dei cibi processati: dopo la grande diffusione del passato, negli ultimi anni devono fare i conti con la diffusione dei farmaci dimagranti agonisti GLP – 1, che fanno sì che le persone consumino sempre meno cibo. Al tempo stesso, però, è in crescita il numero di persone che in tutto il mondo hanno deciso di affidarsi a tali farmaci per dimagrire, senza però affidarsi a dei professionisti.

Sabrina Giannini, anche nella nuova edizione, discute delle tematiche al centro degli appuntamenti insieme a degli esperti. Nel debutto del 12 maggio, la conduttrice dialoga con l’epidemiologo Franco Berrino, che spiega quanto sia importante condurre uno stile di vita sano.