Sabato 16 maggio, dalle 21:00, si è svolta, in diretta su Rai 1, la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. La kermesse più importante d’Europa è commentata, nel nostro paese, da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Il più atteso è, ovviamente, Sal Da Vinci. L’artista sale sul palco come 22esimo e rappresenta il nostro paese con il brano Per sempre sì. Alla conduzione, presso la Wiener Stadthalle di Vienna, ci sono Victoria Swarovski e Michael Ostrowski.

Eurovision Song Contest 2026 diretta finale, la sfilata degli artisti e i primi artisti

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 inizia con JJ, vincitore dello scorso anno, che si esibisce con l’Orchestra Sinfonica di Vienna sulle note di Wasted Love, brano con il quale ha vinto la manifestazione dodici mesi fa. La loro musica accompagna la sfilata degli artisti: ognuno di loro entra sul palco con la bandiera del proprio paese.

Dopo una (lunga) presentazione da parte dei conduttori, finalmente si inizia a cantare. Apre le danze Søren Torpegaard Lund con Før vi går hjem, in rappresentanza della Danimarca. Si procede con Sarah Engels con Fire (Germania). Terzo concorrente è Noam Bettan con Michelle, di Israele. La sua performance arriva in un “clima comprensibilmente aspro“, come sottolinea Gabriele Corsi. E in effetti, proprio a causa della sua partecipazione diversi paesi, fra cui la Spagna, hanno boicottato l’ESC.

Come da tradizione, il ritmo è velocissimo: per il Belgio arriva Essyla con Dancing on the Ice. Alisa con Nan partecipa per l’Albania. Una performance, quest’ultima, molto intensa, tutta dedicata all’amore sconfinato di una mamma verso un figlio. Ora è la volta di uno dei favoriti: è la Grecia con Ferto di Akylas. Inspiegabile come sia fra i papabili alla vittoria, ma tant’è. Dopo Leléka, che per l’Ucraina intona Ridnym, c’è la prima pausa pubblicitaria della serata.

Occhi puntati sull’Australia

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 va avanti. Tocca all’Australia, che potrebbe ottenere una storica vittoria con Eclipse di Delta Goodrem. Canzone molto valida, va detto. I Lavina, per la Serbia, intonano Kraj mene. Aidan propone Bella per Malta, seguito da Daniel Zizka con Crossroads, dalla Repubblica Ceca. Errore abbastanza grave da parte di una delle telecamere durante esibizione, di fatto rovinata almeno visivamente.

Dara con Bangaranga spera di portare il trofeo in Bulgaria: pezzo che rimane subito impresso, con un ritmo trascinante. Il medesimo obiettivo lo ha Lelek per la Croazia, in gara con Andromeda. Per la Gran Bretagna c’è Look Mum No Computer con Eins, zwei, drei: un brano non all’altezza di un evento come l’ESC. Grande eleganza è quella di Monroe, che per la Francia canta Regarde!. Satoshi omaggia la Moldavia con la sua Viva, Moldova!, con un testo poliglotta, con frasi anche in italiano.

L’arena accoglie Linda Lampenius & Pete Parkkonen: i rappresentanti della Finlandia presentano Liekinheitin, da mesi considerata la canzone da battere. Diciottesimo brano in gara è Pray di Alicja, in rappresentanza della Polonia.

Eurovision Song Contest 2026 diretta finale, Sal Da Vinci si commuove

La finale dell’Eurovision Song Contest 2026 va avanti con Lion Ceccah, che esegue Solo quiero màs per la Lituania. My System è la hit che rappresenta la Svezia ed è cantata da Felicia.

Antigoni canta Jalla per Cipro. È il momento più atteso della serata, almeno per l’Italia. Arriva, infatti, Sal Da Vinci con Per sempre sì. Boato dell’arena per il nostro interprete, che cede alla commozione e piange. Si cambia ritmo con Jonas Lovv e la sua Ya Ya Ya, per la Norvegia. Penultimo paese in gara è la Romania, che si fa rappresentare da Alexandra Căpitănescu con Choke Me. Il giro di esibizioni termina con Cosmò, rappresentante dell’Austria padrona di casa con la canzone Tanzschein.

Breve recap con tutte le performance in gara, poi sul palco arrivano una serie di artisti austriaci (e non solo) che eseguono i brani più iconici dei 70 anni dell’Eurovision, da Espresso Macchiato ad Arcade. Lo spazio si conclude con la cover di Nel blu dipinto di blu, i cui versi sono cantati da tutto il pubblico. Sul palco arriva anche Parov Stelar con la nuova Black Lillies.

Il voto delle giurie

I conduttori, nella finale dell’Eurovision Song Contest, chiudono il televoto. La linea passa alle giurie delle varie nazioni, che hanno assegnato i loro dodici punti ai seguenti paesi:

Svizzera -> Ucraina; Malta -> Bulgaria (10 punti all’Italia); Ucraina -> Malta (4 punti per l’Italia); Lussemburgo -> Romania; Bulgaria -> Malta (6 punti all’Italia); Azerbaijan -> Italia; San Marino -> Malta (10 punti per l’Italia); Estonia -> Finlandia (6 punti per l’Italia); Israele -> Australia (3 punti per l’Italia); Australia -> Bulgaria (1 punto per l’Italia).

L’Italia attualmente è seconda a quota 52 punti. Si continua il giro di voti:

Germania -> Polonia (10 punti per l’Italia); Belgio -> Polonia (6 punti per l’Italia); Portogallo -> Albania; Svezia -> Finlandia (3 punti per l’Italia); Albania -> Italia; Cipro -> Grecia (1 punto per l’Italia); Georgia -> Francia (10 punti per l’Italia); Montenegro -> Serbia (3 punti per l’Italia); Armenia -> Australia; Polonia -> Israele (2 punti per l’Italia).

Per ora, l’Italia è meglio delle previsioni, seconda con ben 99 punti.

Infine, le ultime giurie hanno espresso tali voti:

Grecia -> Cipro; Repubblica Ceca -> Danimarca; Danimarca -> Bulgaria (6 punti per l’Italia); Francia -> Norvegia (8 punti per l’Italia); Norvegia -> Danimarca (5 punti per l’Italia); Italia -> Belgio; Finlandia -> Francia (3 per l’Italia); Regno Unito -> Francia; Lettonia -> Repubblica Ceca; Serbia -> Grecia (10 punti per l’Italia); Moldavia-> Polonia (1 punto per l’Italia); Croazia -> Serbia; Lituania -> Bulgaria; Romania -> Australia; Austria -> Polonia (2 punti per l’Italia).

Eurovision Song Contest 2026 diretta finale, il televoto

Nella finale dell’Eurovision Song Contest 2026 è il momento del televoto, che sarà decisivo per la vittoria finale: fra la Bulgaria prima e l’Italia settima ci sono appena 70 punti di distacco. Di seguito il punteggio totale di ogni nazione, col cumulato delle preferenze delle giurie e del pubblico a casa:

Austria: 6 punti; Regno Unito: 1 punto; Lituania: 22 punti; Germania: 12 punti; Svezia: 51 punti; Belgio: 36 punti; Serbia: 90 punti; Cipro: 75 punti; Moldavia: 226 punti; Croazia: 124 punti; Ucraina: 221 punti; Albania: 145 punti; Romania: 296 punti (+232 dal televoto) Grecia: 220 punti; Malta: 89 punti.

Si continua:

Repubblica Ceca: 113 punti; Norvegia: 134 punti; Israele: 343 punti (+220 punti dal televoto, fischi dal pubblico); Polonia: 150 punti; Italia: 281 punti (solamente +147 punti per il televoto); Finlandia: 279 punti; Francia: 158 punti; Danimarca: 243 punti; Australia: 287 punti; Bulgaria: 516 punti.

La vittoria va a Dara con Bangaranga della Bulgaria. La top five finale è la seguente:

Bulgaria; Israele; Romania; Australia; Italia.

Il nostro paese, per il secondo anno di fila, è quinto.