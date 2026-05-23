Giornata come sempre ricca di ospiti in tv quella di domenica 24 maggio. Di seguito vi sveliamo tutti i protagonisti.

Domenica 24 maggio ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Dalle 19:30 sul NOVE parte Che tempo che fa. L’ultima puntata della stagione è guidata da Fabio Fazio, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, che accolgono Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea. Per il mondo del cinema spazio a Leonardo Pieraccioni, a 30 anni da Il Ciclone, e a Lino Guanciale, nel cast di Innamorarsi e altre pessime idee.

Al centro del format, poi, ci sono Gino Cecchettin e Barbara Poggio della Fondazione Giulia Cecchettin, impegnata nella sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne. Per lo spazio di attualità intervengono Carlo Cottarelli, Nello Scavo, Massimo Giannini, il professor Roberto Burioni, Michele Serra e Cecilia Sala. Da segnalare anche un interessante faccia a faccia con lo scrittore israeliano David Grossman.

La seconda parte della puntata è dedicata a Il Tavolo. La rubrica ha come ospiti Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, La Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni. Altri protagonisti sono Paolo Rossi, Giovanni Esposito, Elio, Alessia Marcuzzi, Filippa Lagerback, Diego Abatantuono e Orietta Berti.

Le interviste di Mara Venier

Spostando l’attenzione su Rai 1, dalle 14:00 del 23 maggio torna Domenica In con Mara Venier. La padrona di casa dedica un’ampia pagina ad Antonello Venditti, che esegue alcuni dei suoi brani più celebri e presenta Daje! Live Summer 2026.

Barbara De Rossi, in una intervista, ripercorre i momenti più significativi della sua vita, poi Rosanna Fratello intona il nuovo singolo Tremenda. Con Franco Ricciardi è ripercorso il suo recente matrimonio, poi il cantautore si esibisce con Primmavera, dedicandola alla moglie Anna.

Mara Vernier e Tommaso Cerno guidano un talk dedicato all’attualità, mentre Pino Strabioli continua il suo viaggio nella storia di Domenica In. A Teo Mammucari è affidato il timone del gioco da casa La Cassaforte di Domenica In. Infine, Enzo Miccio commenta i look dei protagonisti del recente Festival di Cannes.

Domenica 24 maggio ospiti tv, le interviste di Francesca Fialdini

Sempre su Rai 1, ma dalle 17:20 circa, Francesco Fialdini è al timone di Da noi a ruota libera. In studio l’attrice Dalila Di Lazzaro oltre ad Andrea Delogu, conduttrice su Rai 2 de La Porta Magica. Molto attesa è la partecipazione di Fiorella Mannoia, che parla del suo impegno come testimonial di Amref, la più grande onlus sanitaria in Africa. La puntata termina con la storia di Cesare Faldini, chirurgo ortopedico che da tempo ha deciso di utilizzare le ferie per recarsi come volontario negli ospedali dei paesi in via di sviluppo, operando oltre 1500 bambini affetti da gravi malformazioni.