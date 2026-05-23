Domenica 24 maggio, Rai 1 propone una nuova puntata di Linea Verde. Il programma, al via alle 12:25, raggiunge, questa settimana, il Trentino Alto Adige.

Linea Verde 24 maggio, alla scoperta della Val di Fiemme

Al centro di Linea Verde di domenica 24 maggio c’è la Val di Fiemme, ovvero una delle valli più visitate e importanti della regione. Il territorio è visitato dai conduttori Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e Fabio Gallo, che seguendo percorsi differenti mostrano il lato più caratteristico e tradizionale della zona.

Nella puntata, i padroni di casa seguono il corso del fiume Avisio, raccontando una comunità da sempre molto legata al proprio patrimonio culturale. Peppone, Gallo e Granbassi hanno come punto di partenza comune il Maso Battiston, fra i più antichi presenti nella valle.

Le tappe di Peppone Calabrese

Il viaggio di Peppone Calabrese, a Linea Verde del 24 maggio, lo porta al Maso Spianez, dove ha la possibilità di approfondire due attività fondamentali per la valle. La prima è quella della zootecnia, cioè la scienza che si applica all’allevamento e che è mirata al miglioramento genetico degli animali. La seconda è la produzione dei formaggi di montagna, prodotti caseari dal sapore unico, dovuto allo stile di vita dell’animale, che vive libero nei pascoli e che si nutre di erbe all’aperto. Il percorso del conduttore continua con l’incontro con Alessandro Gilmozzi, chef stellato che in cucina sperimenta con materie prime insolite e recupera i grandi piatti della tradizione. Infine, Peppone racconta un progetto di ristorazione inclusiva dedicato alle persone con disabilità.

Fabio Gallo, a Linea Verde del 24 maggio, è accompagnato dall’ingegnere forestale Marcello Mazzucchi, con il quale impara ad ascoltare i segnali del bosco. Poi va alla scoperta della coltivazione del luppolo, antica attività legata alla tradizione della birra di Fiemme. Ancora enogastronomia protagonista con la salumeria locale e la classica polenta trentina, preparata, come da tradizione, nel paiolo di rame sul focolare.

Linea Verde 24 maggio, le meraviglio del bosco

Margherita Granbassi, durante Linea Verde, rende omaggio ai meravigliosi boschi della valle, attraverso l’incontro con una raccoglitrice di resina di larice e con uno scultore del legno. È atteso anche l’intervento dello Scario, cioè il presidente e massimo rappresentate, della Magnifica Comunità di Fiemme, istituzione millenaria che gestisce collettivamente oltre 20 mila ettari di foreste.

Per il gran finale, i tre conduttori si riuniscono al Maso Battiston, dove hanno la possibilità di gustare uno dei piatti simbolo della Val di Fiemme: polenta e luganeghe.