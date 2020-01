La porta dei sogni 3 gennaio diretta – Venier chiude con Lino Banfi e Il Volo

La porta dei sogni 3 gennaio. Questa sera, alle 21:25 su Rai 1, Mara Venier condurrà la terza e ultima puntata de La porta dei sogni. La signora della domenica chiude così l’esperimento televisivo nella prima serata del venerdì, un emotainment in cui ha realizzato i desideri dei partecipanti.

La porta dei sogni 3 gennaio diretta – Venier chiude con ospiti Lino Banfi e Il Volo

All’atto finale de La porta dei sogni Mara Venier ha voluto come ospiti Lino Banfi e Il Volo, oltre ai ballerini di Ballando con le stelle. Nomi che strizzano più che mai l’occhio al pubblico di Rai 1.

Per quanto riguarda i sogni realizzati, invece, durante la diretta del 3 gennaio vi racconteremo innanzitutto dell’incontro tra una madre e un figlio dopo anni di lontananza. Ma vedremo anche una proposta di matrimonio e l’agognata danza di una protagonista con i ballerini di Ballando con le stelle.

Sia la prima che la seconda puntata de La porta dei sogni hanno generato un riscontro piuttosto tiepido. Al di là dei numeri Auditel – che non sempre dicono tutto e che hanno comunque consentito allo show di primeggiare – il programma è sembrato poco convincente. Nell’originalità delle idee tanto quanto nella realizzazione di alcuni passaggi.

A proposito di scarsa originalità, La porta dei sogni è stato accostato spesso a C’è posta per te. Bene, è notizia di oggi – ancora non confermata – che la Venier sarà ospite proprio di Maria De Filippi, alla ripresa del programma prevista per gennaio.