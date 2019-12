Palinsesto Rai 1 Canale 5 – I nuovi programmi di inizio 2020

Palinsesto Rai 1 Canale 5. Sotto la programmazione speciale per le festività natalizie, le principali reti di Rai e Mediaset covano le novità di palinsesto con cui rilanciarsi appena dopo Capodanno. L’unico vero esperimento sarà quello di Rai 1 con Milly Carlucci, ma anche Canale 5 proverà qualche timido azzardo. Vediamoli.

Palinsesto Rai 1 Canale 5 – I nuovi programmi di inizio 2020, Il cantante mascherato



Il palinsesto di Rai1 prosegue, con i nuovi programmi di inizio 2020, il tentativo di rinnovamento nelle proposte di intrattenimento. Lo ha già fatto in autunno, con Una storia da cantare, 20 anni che siamo italiani e La porta dei sogni. Continuerà a farlo con Milly Carlucci da venerdì 10 gennaio.



Il programma in questione si chiama Il cantante mascherato, un format di casa Fox che ha esordito negli USA un anno fa. È un talent canoro in quattro puntate, durante il quale otto cantanti conosciuti si sfideranno a coppie in esibizioni mascherate. Mentre la giuria sarà impegnata a valutarli e a scoprire l’identità di chi si nasconde sotto i costumi. Un gioco a cui parteciperanno anche i telespettatori.

Sui nomi dei concorrenti, inevitabilmente, è calata una cortina di segretezza assoluta. Sappiamo, però, che la giuria sarà composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto.

Così come sono state annunciate le maschere con cui gareggeranno i protagonisti: il mastino napoletano, il leone, l’angelo, il mostro, il coniglio, il pavone, il barboncino e l’unicorno.

Il cantante mascherato regge su un meccanismo elementare che negli Stati Uniti ha avuto un impatto fortunato. Il successo o meno dello show dipenderà, verosimilmente, dalla capacità di Milly Carlucci e degli autori di giocare con lo spettacolo delle maschere e le identità misteriose dei cantanti.



Meraviglie con Alberto Angela terza edizione gennaio 2020 – Anticipazioni, puntate, luoghi visitati e ospiti

L’altro appuntamento da non perdere su Rai 1 a gennaio 2020 avrà a che fare con l’arte, la cultura e la natura. Stiamo parlando della terza edizione di Meraviglie. Dopo l’exploit dello scorso autunno con Ulisse, Alberto Angela ha realizzato una nuova serie di quattro puntate sulle grandi bellezze italiane.

Porterà i telespettatori ad ammirare lo splendore della Basilica di San Marco, a Venezia, e del Palazzo Reale di Torino. Del parco archeologico di Paestum, della Fontana di Trevi a Roma, di Palazzo Vecchio a Firenze. Ci saranno anche due tappe nella magnifica Grotta Azzurra di Capri e sulle pendici dell’Etna.



Rafforzata non poco la partecipazione di attori e guest star. Aurora Ruffino, Remo Girone, Francesca Cavallin, Giorgio Marchesi, Violante Placido e Fabio Troiano parteciperanno alle ricostruzioni che daranno nuova vita ai luoghi visitati da Meraviglie.

Gli ospiti Roberto Bolle, Carlo Verdone, Luca Bizzarri, Lino Guanciale e Arturo Brachetti, invece, racconteranno il loro legame con le bellezze mostrate.

Non sarà facile, per Alberto Angela, bissare il successo di qualche mese fa. Un guizzo che ha permesso al divulgatore di competere ad armi pari con la concorrenza, addirittura al sabato sera.

Dalla sua, Meraviglie ha senz’altro l’appeal dei gioielli italiani, la popolarità e la competenza di Alberto Angela, con una qualità realizzativa fuori dal comune nella tv italiana.

Palinsesto Rai 1 Canale 5 – Ad inizio 2020 spazio al Grande Fratello Vip 4 cast, conduttore e opinionisti



Per il palinsesto di inizio 2020 targato Canale 5, spunta il Grande Fratello Vip 4. Il conduttore sarà – per la prima volta in solitaria – Alfonso Signorini, dalla prima serata di mercoledì 8 gennaio. Poi, proseguirà con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì. La messa in onda era prevista lo scorso autunno, ma è stata posticipata ufficialmente per “ottimizzare la raccolta pubblicitaria”.

La lista dei possibili concorrenti si aggiorna a ritmo quotidiano. Con l’annesso susseguirsi di defaillance da parte di personaggi che venivano dati già nella casa di Cinecittà. Al momento, i nomi certi di far parte del cast sono: Antonella Elia, Rita Rusic, Barbara Alberti, Aristide Malnati, Andrea Denver, Fabio Testi, Paolo Ciavarro, Adriana Volpe, Antonio Zequila, Michele Cucuzza e Paola Di Benedetto. Niente da fare per Loredana Lecciso, mentre pare confermata anche la partecipazione di Pago e Clizia Incorvaia.

Oltre a quella relativa alla conduzione, un’altra sorpresa arriva dalle poltrone degli opinionisti: saranno Pupo e Wanda Nara. La Procuratrice e moglie del calciatore Mauro Icardi raddoppia in Mediaset dopo aver trovato spazio sul divanetto di Tiki Taka. Si era già affacciata nelle cronache del Grande Fratello per via degli screzi con la cognata Ivana Icardi, partecipante all’ultima edizione del reality.

Il Grande Fratello Vip ha dimostrato di poter ottenere risultati altalenanti, alternando discreti picchi nell’Auditel a cali pericolosi. Ancor di più durante il primo tentativo di raddoppiare le puntate settimanali.

Tutto dipenderà dall’efficacia della nuova conduzione e dalla sceneggiatura che gli autori riusciranno a costruire con le vicende dei concorrenti. Probabilmente, a base del trash più spietato.

Chi vuol essere milionario? riparte dal 23 gennaio su Canale 5 con Gerry Scotti

Lo scorso anno, Chi vuol essere milionario? era tornato in video senza troppi proclami. I dirigenti di Canale 5 l’avevano collocato in palinsesto per le doverose celebrazioni del ventennale della prima puntata, ma non si aspettavano risultati formidabili. “Un format che ha fatto la storia, ormai sfibrato dal tempo che passa”, era il non detto della vigilia.

Invece, è bastato qualche piccolo adeguamento del gioco e la proverbiale sintonia di Gerry Scotti con il suo meccanismo a regalare la più bella sorpresa della stagione di Canale 5. Alle quattro puntate previste, ne sono state aggiunte altre quattro registrate in tutta fretta, per assecondare il successo insperato.

Ora, Chi vuol essere milionario? riparte da giovedì 23 gennaio su Canale 5, con l’insostituibile Gerry Scotti alla conduzione. La rete non ha comunicato il numero di puntate previste.

Palinsesto Rai 1 Canale 5 – Una sfida su terreni diversi



Gennaio 2020 riaccenderà, dunque, la sfida diretta tra il palinsesto di Rai 1 e quello di Canale 5. Milly Carlucci se la vedrà con il Grande Fratello Vip 4, Alberto Angela con Maria De Filippi (di nuovo in video a gennaio, ma non si conosce ancora la data, con la corazzata di C’è Posta per te). Confronti diretti che le reti, in alcuni casi, hanno evitato per tenersi al riparo dalle débâcle.

Da dire c’è, tuttavia, che la sfida si gioca ormai su terreni diversi. Confrontare gli ascolti di Meraviglie e quelli di C’è Posta per te, ad esempio, sarà un esercizio utile solo se si andrà oltre i numeri assoluti. Due prodotti completamente diversi.

In generale, Canale 5 sembra aver imboccato a senso unico la strada fatta di emotainment, trash ed infotainment. Senza la capacità – almeno in questa fase – di uscire da quel solco o di competere su altri terreni, come quello delle fiction.

Anche Rai 1, del resto, nelle nuove sfide di intrattenimento (vale per La porta dei sogni, come per altri programmi del daytime) sembra appiattirsi in maniera preoccupante su determinate logiche. E questo è forse uno dei punti di contatto più evidenti tra le due reti.