Il palinsesto di Rai 2 per l’autunno 2020 prevede molte conferme, alcune novità, sia nel settore dell’informazione e dell’intrattenimento, sia per quanto riguarda la serialità.

Intanto il direttore Ludovico Di Meo ha annunciato il ritorno di Milo Infante con il programma Generazione giovani. Questa volta però cambia la collocazione. È prevista infatti una presenza quotidiana alle 14:00.

Palinsesto Rai 2 Autunno 2020 – Ritorna Detto Fatto, arriva Federico Quaranta con Il Provinciale

Sempre nel daytime pomeridiano torna Bianca Guaccero con la nuova edizione del factual Detto fatto. Sono previste molte novità, nuovi ospiti e presenze fisse. La seconda rete accoglie anche Paola Perego che torna sul piccolo schermo con un programma particolare. Infatti il trend è di occuparsi dei rapporti tra bambini ed anziani.

Ludovico Di Meo ha sottolineato che l’idea è arrivata proprio durante il lockdown, quando i bambini non hanno più potuto godere della presenza dei nonni. Sarà un programma volto soprattutto a sottolineare il feeling tra bambini ed anziani.

Arriva su Rai 2 anche Federico Quaranta con un programma dal titolo Il provinciale. Sarà un viaggio attraverso l’Italia alla scoperta dei luoghi meno noti ma di grande impatto culturale e turistico.

Torna Boss in incognito con una nuova edizione che dovrebbe prendere il via ad autunno avanzato. Inoltre è previsto un evento dedicato al film su Chiara Ferragni. Sono coinvolti sia personaggi dello spettacolo che i maggiori influencer colleghi della moglie di Fedez.

Anticipazioni Il Collegio 5

Novità anche per quanto riguarda la nuova edizione de Il Collegio. Infatti la voce narrante torna quella di Giancarlo Magalli. Il conduttore de I Fatti Vostri aveva già ricoperto questo ruolo in tutte le edizioni precedenti ad eccezione del 2019, quando era stato sostituito da Simona Ventura.

Le selezioni per il docu-reality sono avvenute nel periodo post covid-19 ed hanno rispettato tutte le regole di sicurezza. Quest’anno cambia la location. Infatti l’edizione 2020 de Il Collegio non è stata girata a Bergamo ma a Roma. IL cambio di location è da attribuire anche all’emergenza sanitaria legata al coronavirus che ha colpito in particolare la zona del bergamasco. Il collegio convitto San Carlo di Celana si trovava proprio a Caprino Bergamasco.

Ludovico Di Meo ha anche assicurato che la rete darà una grande importanza all’informazione. L’obiettivo è di riportare nella prima serata di Rai 2 un programma dedicato all’approfondimento giornalistico sulla attualità politica e sociale. Tutto ciò tenendo conto di come cambia nel frattempo il volto del nostro paese.

Palinsesto Rai 2 Autunno 2020 – la serialità

Per quanto riguarda la serialità televisiva nel prossimo autunno i telespettatori vedranno due nuove serie. La prima ha per titolo Mare fuori e la seconda è L’alligatore di cui noi gli abbiamo dato già le anticipazioni.

Invece Rocco Schiavone con la quarta stagione arriva su Rai 2 soltanto nella primavera del 2021. Tutto questo è dovuto al blocco delle riprese già in corso a metà febbraio quando il set è stato chiuso come tutti gli altri per l’emergenza coronavirus.