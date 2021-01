Domenica In 17 gennaio: tra gli ospiti Serena Rossi, Katia Ricciarelli, Ornella Muti

Domenica In torna in onda il 17 gennaio, con nuovi ospiti in studio ed in collegamento. L’appuntamento con la diciannovesima puntata del contenitore festivo è alle ore 14:00 su Rai 1. La trasmissione è condotta da Mara Venier, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma.

Domenica In ospiti 17 gennaio, Serena Rossi, Katia Ricciarelli

Nella puntata del 17 gennaio di Domenica In Mara Venier ospita Serena Rossi. L’attrice partenopea è la protagonista della serie Tv Mina Settembre, che debutta questa sera su Rai 1. Si compone di 12 episodi suddivisi in sei appuntamenti. La fiction è ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Lo scrittore è anche l’autore della serie letteraria I Bastardi di Pizzofalcone da cui è tratta l’omonima serie televisiva con Alessandro Gassman e Tosca D’Aquino.

La conduttrice ospita anche Katia Ricciarelli per festeggiare in diretta il suo 75° compleanno. E’ infatti nata il 18 gennaio a Rovigo. Ed anche lo scorso anno, per la ricorrenza, era stata accolta nel salotto di Domenica In. Katia Ricciarelli, nota in tutto il mondo come il “soprano verdiano”, ripercorre le tappe salienti della sua carriera. Il racconto è supportato da ricordi, aneddoti ed immagini di repertorio. Ma per lei sono previste anche alcune sorprese. Una è la presenza in studio del tenore Alberto Urso. La Ricciarelli ed il vincitore di Amici si conoscono da tempo in quanto hanno duettato insieme nel 2017. Anche Rai 5 le rende omaggio domani con un doppio appuntamento a partire dalle 17:45.

Domenica In ospiti 17 gennaio, Ornella Muti, Gina Lollobrigida

Nella puntata del 17 gennaio interviene anche Ornella Muti. L’attrice romana, all’anagrafe Francesca Romana Rivelli, si racconta in una lunga intervista tra carriera professionale e vita privata. Nell’anno appena concluso la Muti ha vissuto alcuni episodi spiacevoli, come la morte della madre Ilse Renate Krause che si è spenta nel mese di ottobre. E del compagno della figlia Carolina Facchinetti. Recentemente, inoltre, è stata ospite a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, che attualmente sta conducendo da casa perché risultata positiva al Covid.

A Domenica In torna Gina Lollobrigida, in collegamento dalla propria abitazione. La diva del cinema spiega ai telespettatori come sta vivendo il periodo di emergenza sanitaria. Lo scorso 6 gennaio, inoltre, è stata la madrina dell’evento di Solidarietà Befana a Selva Nera. E ‘promossa da alcune associazioni di volontariato in favore ai bambini della comunità ucraina della Capitale. Non è escluso infine, che la Lollobrigida possa lanciare un appello a sostegno della riapertura di cinema e teatri, da troppo tempi fermi a causa della pandemia.

Tra gli ospiti anche Lapo Elkann, Selvaggia Lucarelli

Mara Venier, ospita in studio a Domenica In, anche Lapo Elkann. Il nipote di Gianni Agnelli illustra i suoi ultimi progetti solidali per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie bisognose. Alle iniziative ha partecipato anche in prima persona donando una somma di denaro. Nell’estate 2020, inoltre, ha anche pubblicato W l’italia insieme a Lapo, edito da La nave di Teseo. Si tratta di un libro per bambini illustrato da Maria Cristina Costa. L’intero ricavato delle vendite andrà in beneficienza.

Nello spazio dedicato all’informazione, invece, interviene Domenico Arcuri. Il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria promuove la campagna vaccinale Anti Covid. Tra i sostenitori dell’iniziativa anche Selvaggia Lucarelli, in collegamento da Milano. Presente, ancora una volta, il professor Francesco Le Foche. L’immunologo come di consueto, aggiorna i telespettatori sugli ultimi dati dei contagi.