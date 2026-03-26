La programmazione tv di questa sera, venerdì 27 marzo 2026, offre una sfida accesa tra i grandi show del fine settimana, l’informazione e una ricca selezione cinematografica. Su Rai 1 l’attesa è per la finale di The Voice Generations, mentre su Canale 5 prosegue l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Per chi preferisce il cinema, le reti propongono titoli di grande impatto come il cinecomic Wonder Woman 1984, il crudo thriller Oldboy e il pluripremiato Gran Torino.

Stasera in TV venerdì 27 marzo 2026: Rai

Le reti Rai presentano una serata che spazia dalla musica ai grandi film d’autore:

Rai 1 – The Voice Generations – Finale (21:30 – 00:15) – Intrattenimento

(21:30 – 00:15) – Intrattenimento Rai 2 – Delitti in Paradiso (21:20 – 22:30) – Serie TV

(21:20 – 22:30) – Serie TV Rai 3 – Erano ragazzi in barca (21:20 – 23:25) – Film

(21:20 – 23:25) – Film Rai 4 – Infinite (21:18 – 22:59) – Film

(21:18 – 22:59) – Film Rai 5 – Città Segrete – New York (21:25 – 23:28) – Cultura

(21:25 – 23:28) – Cultura Rai Movie – La grande fuga (21:10 – 00:05) – Film

(21:10 – 00:05) – Film Rai Premium – Imma Tataranni – Sostituto procuratore (21:20 – 23:15) – Serie TV

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Sui canali principali la serata è dedicata al reality, alla satira e all’approfondimento giornalistico:

Canale 5 – Grande Fratello Vip (21:20 – 01:04) – Intrattenimento

(21:20 – 01:04) – Intrattenimento Rete 4 – Quarto grado (21:33 – 00:55) – News e cronaca

(21:33 – 00:55) – News e cronaca Italia 1 – Wonder Woman 1984 (21:30 – 00:32) – Film

(21:30 – 00:32) – Film La7 – Speciale TgLa7 (21:15 – 01:00) – News

(21:15 – 01:00) – News TV8 – MasterChef Italia (21:40 – 23:05) – Talent Show

(21:40 – 23:05) – Talent Show Nove – Fratelli di Crozza (21:30 – 23:20) – Satira

Altri canali del digitale terrestre

L’offerta cinematografica del digitale terrestre include cult assoluti e commedie per tutta la famiglia:

Canale 20 – Oldboy (21:09): l’iconico thriller coreano nella sua versione originale.

(21:09): l’iconico thriller coreano nella sua versione originale. Mediaset 27 – Rush Hour 2 (21:10): azione e risate con Jackie Chan e Chris Tucker.

(21:10): azione e risate con Jackie Chan e Chris Tucker. Iris – Il cavaliere pallido (21:16): un classico del genere western diretto e interpretato da Clint Eastwood.

(21:16): un classico del genere western diretto e interpretato da Clint Eastwood. La7 Cinema – JFK – Un caso ancora aperto (21:15): l’inchiesta di Oliver Stone sull’omicidio Kennedy.

(21:15): l’inchiesta di Oliver Stone sull’omicidio Kennedy. Cine 34 – Sono solo fantasmi (21:00): commedia horror diretta e interpretata da Christian De Sica.

(21:00): commedia horror diretta e interpretata da Christian De Sica. TV2000 – Amistad (21:05): dramma storico diretto da Steven Spielberg sul tema della schiavitù.

(21:05): dramma storico diretto da Steven Spielberg sul tema della schiavitù. La 5 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta (21:12): commedia corale sul tema della maternità.

I film di questa sera in TV (venerdì 27 marzo 2026)

Tra le proposte più interessanti della serata troviamo Wonder Woman 1984 su Italia 1, che riporta sullo schermo l’eroina della DC Comics in un’avventura ambientata negli anni Ottanta. Per chi cerca emozioni forti, Oldboy su Canale 20 resta un titolo imprescindibile, mentre Rai Movie propone il grande classico La grande fuga con Steve McQueen. Su Rai 3 è possibile recuperare il dramma storico Erano ragazzi in barca, incentrato sull’impresa della squadra di canottaggio americana alle Olimpiadi del 1936.

Programmi Sky

L’offerta Sky punta sull’intrattenimento di qualità e su serie TV originali:

Sky Uno – 4 Hotel (21:15 – 22:30) – Intrattenimento

(21:15 – 22:30) – Intrattenimento Sky Atlantic – Avvocato Ligas (21:15 – 22:20) – Serie TV

(21:15 – 22:20) – Serie TV Sky Investigation – Balthazar (21:15 – 22:05) – Serie TV

(21:15 – 22:05) – Serie TV Comedy Central – Maurizio Battista Show (20:40) – Comicità

(20:40) – Comicità Sky Arte – Bene! Vita di Carmelo (21:15) – Documentario

I film su Sky venerdì 27 marzo 2026

Sui canali Sky Cinema la scelta varia dai cult per ragazzi alle ultime novità internazionali:

Su Sky Cinema Drama troviamo il capolavoro di Clint Eastwood Gran Torino, una storia intensa sul pregiudizio e il riscatto. Per le famiglie, Sky Cinema Family propone l’intramontabile avventura de I Goonies. Gli amanti della suspense possono sintonizzarsi su Sky Cinema Suspense per La ragazza del treno, mentre Sky Cinema Comedy presenta il sequel Beetlejuice Beetlejuice. Infine, su Sky Cinema Romance, segnaliamo il toccante dramma sentimentale Vicino all’orizzonte.

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