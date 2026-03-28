Sono usciti nella notte fra il 26 ed il 27 marzo gli inediti del Serale di Amici 25. I cantanti, infatti, hanno rilasciato le loro nuove canzoni, con le quali affronteranno le prossime puntate del talent.

Amici 25 inediti Serale, Angie e l’omaggio alla nonna

Fra coloro che hanno rilasciato il nuovo inedito c’è Angie, che insieme a Manuel Finotti e Laura Di Leonola ha scritto Lettere al Paradiso. Il testo è una dedica che la giovane artista ha rivolto all’amata nonna scomparsa ed affronta, con poesia e delicatezza, il tema della gestione del lutto.

Dimmi che mi vuoi è invece il titolo del singolo di Gard. Scritto con Fulvio Masini, ha sonorità elettropop e si concentra sulla storia di una coppia che sta affrontando un momento di crisi.

Cate Lumina ha scelto di lanciare Vuelve, parola spagnola che significa ritorna. Il testo, firmato dalla cantante con Gennaro Illiano, racconta, dal punto di vista di una mamma, la difficoltà di dover lasciar andare la propria figlia per permetterle di inseguire i suoi sogni.

Sonorità rock con un ritmo trascinante: sono queste le caratteristiche di Occhi diavolo, inedito di OPI dedicato all’importanza dei sentimenti. Il giovane concorrente figura tra gli autori con Giovanni Laterza, Daniel Baiolla, Simone Reo e Francesco Savini.

Elena, a sua volta, ha scritto insieme a Vincenzo Nicola De Furia, Mattia Micciché, Francesco Paone e Artemeda, l’inedito Ossigeno. Il testo esplora le emozioni che una persona prova quando acquisisce la consapevolezza di dover interrompere una relazione, nonostante provi ancora dei sentimenti per il partner.

Amici 25 inediti Serale, gli altri brani

Fra gli inediti del Serale di Amici 25 c’è Tuttocambia di Valentina. Scritto da Lorenzo Vizzini, il brano cerca di lanciare un messaggio di speranza: chiunque può cambiare, in meglio, la propria vita.

Plasma, con Kevin Pappano, ha dato vita a Segreto. La canzone, con chiari riferimenti allo stile latino, narra del rapporto fra due amanti, legati dall’adrenalina di vivere la loro passione in segreto.

Daniele Magro ha scritto, per Riccardo Stimolo, la hit Un minuto in più. Ballad intensa, parla delle paure che ognuno di noi affronta pensando all’incertezza del futuro. Lorenzo Salvetti canta Prima di te e dopo, scritta per lui da Gianpiero Gentile e Lele Esposito, con un focus proposto su una storia conclusa nonostante vi sia ancora amore.

Tony Maiello firma, infine, Cattive strade, nuovo inedito di Michele. Ballad con sonorità elettroniche, racconta quanto la tenacia e la forza di volontà siano alleate importanti per affrontare al meglio la vita.

Il ritorno degli ospiti internazionali

Il Serale di Amici 25 prosegue sabato 28 marzo, con la seconda puntata. L’appuntamento, guidato da Maria De Filippi, segnerà il ritorno, in studio, degli ospiti internazionali. Arricchiscono la serata, infatti, gli attori Zendaya (Euphoria, Dune Parte tre, SpiderMan Brand New Day) e Robert Pattinson (Twilight, Tenet, The Batman). I due presenteranno, al pubblico italiano, il film The Drama. Per il talent si tratta di un ritorno al passato. Era dal 2019, infatti, che nel Serale non venivano accolti ospiti internazionali: era Amici 18 e, durante le serate, avevano partecipato l’attrice Jillian Davis, il violinista inglese Charlie Siem e John Travolta.

In controtendenza rispetto alle ultime edizioni, dove si era scelto di non accoglie molti ospiti per lasciare più spazio ai concorrenti, nella puntata del Serale del 28 marzo Maria De Filippi fa intervenire numerosi protagonisti. Oltre a Zendaya e Pattinson, infatti, ci sono Belen Rodriguez, Luca Argentero, Francesco Cicchella e i The Kolors.