Sabato 28 marzo, su Rai 1, è in onda, in diretta, la seconda puntata di Canzonissima 2026. La trasmissione, guidata da Milly Carlucci, parte alle ore 21:25 circa. Nel corso dell’appuntamento odierno si svolge la serata dedicata a La Dedica. Di seguito l’elenco degli artisti protagonisti, con i brani che hanno scelto di eseguire:
- Enrico Ruggeri: Quello che le donne non dicono;
- Fabrizio Moro: Anima fragile;
- Leo Gassmann: Tanto pe’ cantà;
- Michele Bravi: Se io fossi un angelo;
- Fausto Leali: Almeno tu nell’universo;
- Malika Ayane: Fotoromanza;
- Irene Grandi: La donna cannone;
- Elettra Lamborghini: Alta marea;
- Arisa: La leva calcistica della classe ’68;
- Vittorio Grigolo: E lucevan le stelle;
- Paolo Jannacci: Vengo anch’io (no tu no);
- Jalisse: Per sempre sì.
A commentare le varie performance, nella diretta della seconda puntata di Canzonissima, tornano I Magnifici 7, ovvero Pierluigi Pardo, Caterina Balivo, Claudio Cecchetto, Simona Izzo, Riccardo Rossi, Francesca Fialdini e Giacomo Maiolini. In qualità di ospiti presenziano l’attrice Vanessa Scalera ed il cast di Notre Dame de Paris.
Canzonissima diretta seconda puntata, le prime performance
La storica sigla Zum Zum Zum apre la seconda puntata di Canzonissima. La conduttrice ricorda il tema della serata, ovvero La Dedica: gli artisti hanno deciso di dedicare i brani che eseguiranno a persone a cui tengono molto. Michele Bravi, al centro del palco, ricorda Gino Paoli duettando virtualmente con lui sulle note di Ti lascio una canzone. Un bel momento.
Il primo a salire sul palco è Fausto Leali. Intona Almeno tu nell’universo di Mia Martina, che dedica alla moglie Germana. I panelisti spendono parole di grande apprezzamento per il brano. Leo Gassmann, invece, dedica Tanto pe’ cantà di Nino Manfredi alla mamma Sabrina. Entrambe, nella clip di presentazione, spendono parole d’amore reciproche.