Pierluigi Diaco torna alla conduzione di una prima serata. Questa volta, però, non si tratta di uno spin off di BellaMa, bensì di uno speciale, denominato Per sempre Gino, dedicato al cantautore Gino Paoli.

Per sempre Gino, il ricordo di Fausto Bertinotti

Per sempre Gino è in onda su Rai 2, domenica 29 marzo, dalle ore 21:00. Il conduttore Pierluigi Diaco cura una serata interamente dedicata al grande artista, scomparso all’età di 91 anni lo scorso 24 marzo.

Durante l’appuntamento, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, prendono la parola svariati ospiti per un ricordo del cantautore, fra cui Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e lo storico Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli italiani. L’ex Presidente della Camera Fausto Bertinotti, invece, contestualizza la carriera di Paoli all’interno della società italiana, ricordando anche l’attivismo politico che da sempre ha contraddistinto il poeta prestato alla musica.

Le performance di Serena Autieri e Simone Cristicchi

Durante Per sempre Gino, l’attrice Milena Vukotic interpreta i testi delle prime due canzoni depositate alla Siae da Gino Paoli il 13 gennaio 1961, ovvero Io vivo nella luna e Volevo averti per me. A Claudia Gerini il compito di intonare Che cosa c’è, mentre Sergio Castellitto, regista ed attore, recita il testo di un grande successo di Paoli. Lina Sastri, nello speciale, canta 67 parole d’amore.

A Per sempre Gino sono accolti, in studio, svariati cantanti, che hanno deciso di realizzare le cover di alcuni dei più grandi successi del compianto artista. Simone Cristicchi esegue Ti lascio una canzone, Nino Buonocore interpreta Averti addosso e Serena Autieri intona Una lunga storia d’amore. Alberto Bertoli esegue La Gatta. Infine, Dario Ballantini, che per anni ha imitato Gino Paoli a Striscia la Notizia, firma una performance sulle note di Un altro amore.

Il format, oltre che in televisione, è fruibile anche in streaming su Rai Play.

Per sempre Gino, nel solco di Ornella Senza Fine

L’idea di realizzare Per sempre Gino, un omaggio a Gino Paoli, è certamente azzeccata, sebbene richiami l’operazione fatta da Fabio Fazio sul NOVE con Ornella Senza Fine. Era il 18 gennaio e la famiglia di Che tempo che fa decise di omaggiare Ornella Vanoni, negli ultimi anni nel cast fisso del format, con una serata ad hoc, arricchita dalla partecipazione di artisti del calibro di Mahmood, Elisa e Gianni Morandi.

Una serata, quella della rete Discovery, decisamente riuscita, da vero Servizio Pubblico, che la TV di Stato, almeno nelle intenzioni, sembra voler riproporre su Rai 2 dedicandola a Gino Paoli.