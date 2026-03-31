La nuova miniserie horror-drammatica Something Very Bad Is Going To Happen debutta nel catalogo di Netflix il 26 marzo 2026. Composta da 8 episodi, l’opera trascina lo spettatore in una settimana ad altissima tensione che precede un matrimonio apparentemente perfetto. La protagonista Rachel si ritrova avvolta da un’atmosfera di inquietudine crescente, alimentata dalla ferma convinzione che un evento terribile stia per scatenarsi. Per chi ama le storie che esplorano il confine tra realtà e paranoia, la serie è disponibile per la visione sulla piattaforma Netflix.

Something Very Bad Is Going To Happen: regia, produzione e protagonisti

L’ideazione della serie è firmata da Haley Z. Boston, che ha collaborato con Netflix e la Upside Down Pictures dei fratelli Duffer per dare vita a questo thriller psicologico. La cifra stilistica si caratterizza per un’estetica cupa e una tensione costante che non lascia respiro. Il cast è guidato da Camila Morrone, affiancata da interpreti di esperienza come Jennifer Jason Leigh e Ted Levine. La produzione ha puntato su una narrazione che mette a nudo i segreti familiari più oscuri, trasformando i preparativi nuziali in un incubo a occhi aperti.

Dove è girata

Le riprese si sono concentrate interamente in Canada, sfruttando ambientazioni capaci di riflettere il senso di oppressione della storia:

Mississauga, Ontario : la città canadese ha ospitato la maggior parte delle scene esterne e urbane.

: la città canadese ha ospitato la maggior parte delle scene esterne e urbane. Location residenziali : la scelta di ambienti interni dai toni freddi è stata fondamentale per amplificare la sensazione di claustrofobia vissuta dalla protagonista.

: la scelta di ambienti interni dai toni freddi è stata fondamentale per amplificare la sensazione di claustrofobia vissuta dalla protagonista. Set in interni: gli uffici e le abitazioni private sono stati trasformati per restituire quel senso di pericolo imminente descritto nella sceneggiatura.

Trama della serie tv “Something Very Bad Is Going To Happen”

Rachel è alle prese con l’organizzazione del suo matrimonio, ma i sette giorni che precedono la cerimonia vengono funestati da segnali inquietanti e comportamenti anomali da parte degli invitati e dei familiari. Quella che dovrebbe essere la settimana più felice della sua vita si trasforma in una discesa vertiginosa nella paranoia. Ogni episodio aggiunge un nuovo elemento di disturbo: rumori sospetti, sguardi ambigui e rivelazioni impreviste che portano Rachel a dubitare della propria salute mentale e della lealtà di chi la circonda. Il senso di pericolo non è mai esplicito, ma vibra sotto la superficie di ogni interazione sociale, costruendo un crescendo d’ansia che culmina nel giorno fatidico.

Spoiler finale: la verità dell’ultimo episodio

Attenzione spoiler: Nell’ottavo episodio, intitolato significativamente “I Do” (Lo voglio), la profezia implicita nel titolo della serie trova il suo compimento. Durante il giorno delle nozze, la minaccia che Rachel aveva percepito per tutta la settimana si materializza in modo brutale. Il matrimonio non rappresenta un nuovo inizio, bensì il punto di rottura definitivo: la natura reale del pericolo viene svelata, confermando che i presagi della protagonista non erano frutto di suggestione, ma l’avvertimento di un destino inevitabile che travolge tutti i presenti in un finale scioccante.

Cast completo della serie tv “Something Very Bad Is Going To Happen”

Di seguito l’elenco dei principali interpreti della serie:

Camila Morrone : Rachel

: Rachel Adam DiMarco : Nicky

: Nicky Gus Birney : Portia

: Portia Karla Crome : Nell

: Nell Sawyer Fraser : Jude

: Jude Jeff Wilbusch : Jules

: Jules Ted Levine : Boris

: Boris Jennifer Jason Leigh : Victoria

: Victoria Zlatko Buric : The Witness

: The Witness David Huband: Arthur

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