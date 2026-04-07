Martedì 7 aprile, su Canale 5, è andata in onda, in diretta, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Lo show parte dalle ore 22:00 ed è guidato da Ilary Blasi. Al suo fianco, come opinioniste, ci sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Svariati i temi della serata: gli animi, nella Casa, sono sempre più accesi. Una delle maggiori tensioni riguarda Antonella Elia e Paola Caruso, protagoniste di un duro scontro durante l’ultimo appuntamento.

Nella diretta del 7 aprile del Grande Fratello Vip è comunicato l’esito del televoto. Uno fra Marco Berry, Antonella Elia e Ibiza Altea deve abbandonare il format.

Grande Fratello Vip diretta 7 aprile, lo scontro Elia-Mussolini

La diretta del 7 aprile inizia con la chiusura del televoto. Ilary Blasi, al Grande Fratello Vip, dialoga con Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Antonella Elia.

Le prime due hanno criticato, nell’ultimo appuntamento, Francesca Manzini, difesa però da Antonella Elia. Quest’ultima è stata così attaccata da Mussolini-Caruso, che accusano la coinquilina di cambiare comportamento in base alla convenienza. Fra Mussolini ed Elia è subito scontro: la prima definisce la seconda “violenta e falsa”, mentre per Antonella le due colleghe sono “buffone e squallide“.

Lucarelli: “Elia è stata molto brava a mantenere la calma, Mussolini stai provocando con atteggiamenti passivi-aggressivi. Sei manipolatrice, semini zizzania con tutti e la tua ancella Paola Caruso si espone“. Buonamici: “Le due iene sono diventate avvoltoi”.

Si cambia argomento. È in arrivo una sorpresa per Raimondo Todaro. Il ballerino e coreografo parla del dispiacere legato al divorzio, poi riabbraccia la figlia Jasmine.

Il rapporto Lucia e Renato

Ilary Blasi, al Grande Fratello Vip del 7 aprile, comunica l’esito del televoto. Antonella Elia è la prima concorrente salva. Si parla, ora, del cosiddetto tanga-gate. Per introdurlo, però, c’è un filmato sul rapporto fra Renato e Lucia. I due hanno vissuto una notte di passione, ma poi hanno discusso a causa di un tanga che Blu ha dato a Nicolò e Renato, che hanno festeggiato dopo aver ricevuto l’indumento intimo dalla concorrente.

Un gesto che a Lucia non è piaciuto: “Fino a cinque ore prima era sdraiato con me, è subentrata un po’ di gelosia“. Renato: “Abbiamo fatto quel gesto con tanta leggerezza. Io non avevo percepito il suo fastidio, lei è rimasta zitta, è andata da sola in confessionale ed ha alzato il polverone“. Blu chiarisce: “Il mio gesto era ironica, avevo preso tutto dallo stendino, le mutande che ho dato le usavo anche per legarmi i capelli“.

Lucarelli: “Quella di Blu mi sembra una goliardata. È vero che Lucia un po’ ci ha marciato, ma Renato è il vero problema. Ho trovato il suo comportamento squallido, fra l’altro ha detto cose poco piacevoli parlando con Blu“.

Grande Fratello Vip diretta 7 aprile, chi è l’eliminato

La diretta del 7 aprile del Grande Fratello Vip continua con l’esito del televoto. La concorrente eliminata, con il 25,6% delle preferenze, è Ibiza, che esce dalla Casa insieme a suo figlio. Una clip mostra le tensioni crescenti fra Caruso-Mussolini da una parte e Volpe-Elia dall’altra. L’ex parlamentare ritiene che Adriana si sforzi per piacere a tutti. Volpe, a sua volta, è convinta che Alessandra sia la “regista” delle dinamiche del format.

Si cambia argomento: un filmato ripercorre la storia personale di Alessandra Mussolini, con un focus particolare dedicato al ruolo delle donne, su tutte della zia Sophia Loren. Ballo di Mussolini e Todaro dedicato a Loren. Si parte con le nomination: le donne devono scegliere, tutte in modo palese, uno degli uomini in gioco da mandare al televoto.

Elia, Volpe, Manzini e Blu scelgono Berry. Caruso opta per Todaro. Ilardo, Mussolini selezionano Renato. Una clip svela le parole di Francesca Manzini su Raimondo Todaro: se lui non fosse stato fidanzato, lei si sarebbe dichiarata. Berry, Raimondo, Nicolò, Renato e Raul eseguono una performance realizzando la parodia dei Take That.

Chi al televoto

La diretta del 7 aprile del Grande Fratello Vip si avvia verso la conclusione. Le donne, ora, devono nominarsi fra loro. Volpe, Manzini e Blu votano Lucia. Elia sceglie Mussolini. Caruso punta su Elia. Lucia seleziona su Manzini. Infine, Alessandra vota Blu. Gli uomini devono votare le donne. Renato, Nicolò scelgono Lucia. Todaro punta su Caruso. Raul spende la nomination per Blu. Infine, Berry sceglie Volpe.

I concorrenti al televoto, dunque, sono Marco Berry e Lucia Ilardo. Renato, estratto a sorte, invia Mussolini e Ilardo al monolocale. Termina qui la puntata.