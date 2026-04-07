La programmazione di stasera in TV, mercoledì 8 aprile 2026, offre una varietà incredibile di contenuti che spaziano dal cinema d’autore ai talk show di approfondimento. Su Rai 1 torna l’intramontabile classico Pretty Woman, una pellicola che continua a emozionare le generazioni grazie alla chimica tra Julia Roberts e Richard Gere. Parallelamente, su Canale 5 prosegue la messa in onda della celebre dizi turca Forbidden Fruit, diventata ormai un pilastro del palinsesto Mediaset. Gli amanti del grande cinema possono inoltre optare per titoli di spessore come Robin Hood, l’emozionante Cuori in Atlantide e l’adrenalinico Rush Hour – Missione Parigi. La serata garantisce intrattenimento per ogni tipologia di spettatore, confermando la centralità della televisione generalista nel panorama mediatico italiano e internazionale.

Stasera in TV mercoledì 8 aprile 2026: Rai

L’offerta della TV di Stato per questa serata si presenta ricca e articolata, coprendo diversi generi narrativi. Rai 1 punta sulla sicurezza del romanticismo con Pretty Woman, dove la storia d’amore tra una giovane donna e un affarista miliardario rivive ancora una volta sul piccolo schermo. Su Rai 2, l’allegria regna sovrana con Stasera Tutto è Possibile, il comedy show che mette alla prova la prontezza di riflessi e l’ironia di numerosi ospiti famosi. Rai 3, come ogni mercoledì, dedica ampio spazio al servizio pubblico con Chi l’ha visto?, programma storico condotto da Federica Sciarelli che indaga su sparizioni e casi di cronaca irrisolti.

Per chi preferisce il cinema di genere, Rai 4 propone il thriller Becky, una pellicola carica di tensione. Rai Movie trasmette invece Tutti lo sanno, un dramma psicologico con Penélope Cruz e Javier Bardem che scava nei segreti di una famiglia durante un matrimonio. Infine, Rai Premium offre C’era una volta… a Montecarlo, un film perfetto per chi cerca atmosfere eleganti e sognanti. Di seguito, l’elenco dettagliato della programmazione Rai:

Rai 1 – Pretty woman (21:30 – 23:40) – Film

(21:30 – 23:40) – Film Rai 2 – Stasera Tutto è Possibile (21:20 – 00:00) – Intrattenimento

(21:20 – 00:00) – Intrattenimento Rai 3 – Chi l’ha visto? (21:20 – 00:00) – Attualità

(21:20 – 00:00) – Attualità Rai 4 – Becky (21:22 – 22:53) – Film

(21:22 – 22:53) – Film Rai 5 – Meno Siamo Meglio Stiamo – Revisited (21:21 – 23:19) – Cultura

(21:21 – 23:19) – Cultura Rai Movie – Tutti lo sanno (21:10 – 23:20) – Film

(21:10 – 23:20) – Film Rai Premium – C’era una volta… a Montecarlo (21:20 – 23:00) – Film

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti private rispondono con una programmazione altrettanto competitiva e variegata. Su Canale 5, le vicende intricate di Forbidden Fruit catturano l’attenzione degli appassionati di melodramma turco, con Yıldız e Zeynep che affrontano nuove sfide nell’alta società di Istanbul. Italia 1 punta sul giornalismo d’inchiesta e sulla satira de Le Iene, un appuntamento fisso che mescola denunce sociali e momenti di puro divertimento. Su Rete 4, Bianca Berlinguer conduce È sempre Cartabianca, analizzando i temi caldi della politica interna e internazionale con i suoi ospiti in studio.

La7 dedica la serata alla memoria storica e alla legalità con La giusta distanza, un approfondimento di Roberto Saviano focalizzato sul caso Cutolo-Ammaturo. Per gli amanti dello sport, TV8 trasmette l’evento Barcellona – Atleti, un match che promette forti emozioni agonistiche. Sul Nove, Teresa Mannino intrattiene il pubblico con la sua comicità travolgente in Terrybilmente divagante. Pertanto, la scelta per il prime time appare estremamente diversificata, permettendo a ogni spettatore di trovare il programma ideale per le proprie preferenze.

Rete 4 – E’ sempre Cartabianca (21:33 – 03:04) – Informazione

(21:33 – 03:04) – Informazione Canale 5 – Forbidden Fruit (21:21 – 22:22) – Serie TV

(21:21 – 22:22) – Serie TV Italia 1 – Le Iene (21:13 – 01:11) – Show

(21:13 – 01:11) – Show La7 – La giusta distanza (21:15 – 23:30) – Documentario

(21:15 – 23:30) – Documentario TV8 – Barcellona – Atleti (21:00 – 23:00) – Calcio

(21:00 – 23:00) – Calcio Nove – Terrybilmente divagante (21:30 – 23:50) – Cabaret

I film di questa sera in TV (mercoledì 8 aprile 2026)

Il cinema domina la serata del digitale terrestre con titoli che spaziano dall’avventura al dramma sentimentale. Su Canale 20, Russell Crowe interpreta il leggendario fuorilegge in Robin Hood, una versione epica diretta da Ridley Scott che riscrive le origini dell’eroe di Sherwood. Iris propone invece Cuori in Atlantide, tratto dal racconto di Stephen King, una storia toccante sull’amicizia e la perdita dell’innocenza. Per chi cerca azione mista a comicità, Mediaset 27 trasmette Rush Hour – Missione Parigi, dove Jackie Chan e Chris Tucker formano una coppia di poliziotti esplosiva nel cuore della capitale francese.

Inoltre, Cine 34 garantisce risate assicurate con Checco Zalone in Che bella giornata, una delle commedie più amate del cinema italiano recente. Cielo punta sull’adrenalina pura di Vendetta finale, mentre La7 Cinema sceglie il rigore di Indiziato di reato, una pellicola che esplora il periodo buio del maccartismo a Hollywood. Questa ricca selezione trasforma la serata in una vera maratona cinematografica, adatta sia ai cinefili esperti sia a chi desidera semplicemente staccare la spina con un buon film.

Pretty woman su Rai 1

su Robin Hood su Canale 20

su Cuori in Atlantide su Iris

su Rush Hour – Missione Parigi su Mediaset 27

su Indiziato di reato su La7 Cinema

su Vendetta finale su Cielo

su Che bella giornata su Cine 34

I film e i programmi su Sky mercoledì 8 aprile 2026

La piattaforma Sky arricchisce la serata con una proposta di altissimo livello, focalizzata su serie TV cult e anteprime cinematografiche. Sky Cinema Uno HD presenta Il Maestro, un’opera intensa che cattura lo spettatore grazie a una recitazione magistrale. Su Sky Cinema Due HD, il fascino dell’arte prende vita con L’ombra di Caravaggio, dove si esplora l’esistenza tormentata e geniale del pittore lombardo. Per le famiglie, Sky Cinema Family HD propone le avventure fantastiche di Dolittle, con Robert Downey Jr. capace di comunicare con gli animali.

Gli appassionati di serie televisive possono inoltre godersi le repliche di Breaking Bad su Sky Atlantic, un pilastro assoluto della serialità mondiale. Sky Crime indaga invece su fatti di cronaca reali con il documentario Fiumicino: Operazione s*x & Clean, offrendo uno sguardo crudo sulla realtà aeroportuale. Di seguito, i principali titoli disponibili sui canali Sky:

Il Maestro su Sky Cinema Uno HD

su L’ombra di Caravaggio su Sky Cinema Due HD

su Il grande giorno su Sky Cinema Collection HD

su Dolittle su Sky Cinema Family HD

su Atomica bionda su Sky Cinema Action HD

su The Interpreter su Sky Cinema Suspense HD

su Le parole che non ti ho detto su Sky Cinema Romance HD

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