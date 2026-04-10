Venerdì 10 aprile inizia una nuova edizione di Dalla Strada al Palco che, quest’anno, raccoglie la denominazione Special. Essa è dovuta alle svariate novità introdotte nello show, a partire dall’arrivo di ben quattro giudici speciali.

Dalla Strada al Palco Special, una giuria d’eccezione composta da quattro vip

Quella denominata Special è la quinta edizione di Dalla Strada al Palco, trasmissione che per il secondo anno di fila occupa la prima serata di Rai 1. Lo show, nato da un’idea di Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, non avrà più una conduzione classica, sostituita da una giuria composta da quattro volti noti del mondo dello spettacolo.

Il primo è quello di Bianca Guaccero, padrona di casa del programma lo scorso anno. Al suo fianco c’è il già citato Carlo Conti. Spazio, poi, al comico Nino Frassica, che dunque torna ospite fisso di un format della TV di Stato dopo la presenza a Sanremo Top. Il quartetto di giudici è completato da Mara Venier, conduttrice tutte le domeniche, sull’ammiraglia, di Domenica In.

La tribuna composta da sei bambini

Durante Dalla Strada al Palco Special è centrale il talento. Nelle puntate, fruibili anche in streaming su Rai Play, si alternano una serie di artisti di strada di ogni genere, sia italiani che internazionali.

Essi realizzano una performance, anticipata da una clip nella quale è raccontata la loro storia. A seguire, dopo il numero, la parola passa ai quattro giudici, denominati Passanti Importanti, che commentano ciò che hanno visto. Oltre ai vip, c’è anche una tribuna composta da sei bambini provenienti da tutta Italia.

Tutte le esibizioni sono accompagnate dalla band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Dalla Strada al Palco Special, sei puntate e il montepremi di 10 mila euro

Dalla Strada al Palco Special è composta da sei puntate. Nelle prime cinque sono protagonisti una serie di artisti di strada. Il pubblico in studio e i quattro Passanti Importanti determinano, con il loro giudizio, il miglior concorrente della serata, che si qualifica automaticamente alla finale. I quattro giurati vip, alla fine di ogni appuntamento, hanno poi la possibilità di ripescare uno dei talenti che non ha vinto, facendo qualificare anch’esso alla finale.

Nella puntata che concluderà l’edizione, la sesta, tutti i finalisti realizzano delle performance. La persona più votata dai Passanti Importanti e dal pubblico è il vincitore e porta a casa il montepremi finale di 10 mila euro. Nel debutto del 10 aprile sono accolti, come ospiti, Placido Domingo e Fiorella Mannoia.