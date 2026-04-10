Venerdì 10 aprile, su Rai 2, è in onda la puntata Tempesta di veleno di Delitti in Paradiso 15. L’appuntamento, il quinto della stagione, è visibile dalle ore 21:20 circa, partendo subito dopo l’approfondimento del TG2 Post.

Delitti in Paradiso 15 Tempesta di veleno, regista e dove è girata

Produzione originale delle società Red Planet Pictures, Atlantique Production, Kudos, BBC e France Télévisions, la serie appartiene al genere poliziesco. La quindicesima stagione, che nel Regno Unito ha debuttato lo scorso gennaio sull’emittente BBC One, è composta da un totale di otto puntate, dalla durata di un’ora ciascuna.

Colui che ha ideato il titolo è Robert Thorogood. La sceneggiatura è di Alexandra Carruthers, James Hall e Ben Weatherill, mentre la regia è affidata a John Maidens, Ian Aryeh, Jamie Annett e Jeannie Paddon.

Le riprese delle puntate si sono concentrate sulle meravigliose location di Guadalupe, dove è stata ricostruita l’isola immaginaria di Saint Marie.

Delitti in Paradiso 15 Tempesta di veleno, la trama

Nel corso della puntata di oggi di Delitti in Paradiso, sull’atollo arriva una famosa compagnia teatrale per mettere in scena, su una spiaggia, l’opera di Shakespeare denominata La Tempesta.

Nel bel mezzo dello spettacolo, però, uno degli attori, dopo aver bevuto del vino rosso, ha un malore e in poco tempo perde la vita. Le forze dell’ordine indagano subito su quanto è accaduto e scoprono che l’interprete è rimasto vittima di avvelenamento da cianuro.

C’è, però, un mistero: altre due persone hanno bevuto il vino dalla medesima bottiglia del collega deceduto, ma non manifestano alcun sintomo di avvelenamento.

Spoiler finale

Intanto, il protagonista Mervin apprende che il fratello Solomon è oramai prossimo ad ereditare tutti i beni posseduti dalla mamma defunta, per poi venderli. Il personaggio principale, però, vorrebbe disperatamente conservare almeno un ricordo della madre e tenta di telefonare al fratello. Quest’ultimo, tuttavia, non risponde al telefono. Con il tempo che sta per scadere, Mervin è disposto a tutto pur di riuscire a parlare con Solomon.

Delitti in Paradiso 15 Tempesta di veleno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle otto nuove puntate di Delitti in Paradiso 15, visibili anche in streaming ed on demand mediante Rai Play.