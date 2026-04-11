Sabato 11 aprile prende il via, su Food Network, un nuovo programma. Si intitola Giusina e Nonna Lina – Racconti, sapori e tradizioni di Sicilia e parte alle ore 15:45 circa.

Giusina e Nonna Lina – Racconti sapori e tradizioni di Sicilia, un nuovo format per Giusina

Al timone di Giusina e Nonna Lina – Racconti, sapori e tradizioni di Sicilia vi sono due volti molto noti della cucina siciliana.

La prima è Giusy Battaglia, scrittrice di origini palermitane ed oramai volto di punta del canale dedicato al mondo della cucina. Nel 2020 ha esordito sul piccolo schermo con il programma Giusina in Cucina, divenuto un grande successo, al punto da realizzare sei edizioni, oltre a due spin off. Per la padrona di casa si tratta dell’ennesimo impegno di una carriera che, televisivamente parlando, è sempre più ricca di soddisfazioni. Di recente, infatti, è stata protagonista di svariati altri format, tra cui Sagre d’Italia.

Le puntate in onda anche in streaming

La seconda conduttrice dello show, al via sabato 11 aprile su Food Network, è Lina Campisi. Conosciuta da tutti con il soprannome di Nonna Lina, è una chef decisamente molto apprezzata. Infatti, è la titolare della Taverna La Cialoma, locale che ha aperto, nel lontano 2001, a Marzamemi, piccolo comune posto in provincia di Siracusa.

Il format è realizzato dalla società Casta Diva per conto della Warner Bros. Discovery. Le puntate, oltre che in televisione, sono fruibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+. Qui, in particolare, gli episodi sono disponibili subito dopo la messa in onda sul piccolo schermo.

Giusina e Nonna Lina – Racconti sapori e tradizioni di Sicilia, al centro le ricette della tradizione siciliana

Al centro dello show guidato da Giusina e da Nonna Lina ci sono le grandi ricette della tradizione siciliana. Durante le varie puntate del programma, infatti, le due conduttrici si cimentano ai fornelli e realizzano alcuni dei piatti più noti dell’isola.

Grande spazio lo hanno, ovviamente, le preparazioni con gli ingredienti tipici della regione, su tutti il pesce, vero e proprio protagonista della gastronomia siciliana. Un focus, poi , è proposto sui dolci, veri e propri simboli della gastronomia locale. In ogni appuntamento, fra aneddoti e curiosità, le protagoniste realizzano due ricette. Esse vengono realizzate davanti alle telecamere, con le chef che spiegano, nel dettaglio, tutto ciò che occorre fare per preparare al meglio i piatti. Inoltre, si scambiano aneddoti e racconti, che dimostrano il loro profondo legame verso la regione.