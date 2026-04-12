Giornata ricca di ospiti quella di domenica 12 aprile in tv. Da Leo Gassmann a Riccardo Scamarcio, di seguito vi sveliamo i protagonisti.

Domenica 12 aprile ospiti tv, chi c’è a Domenica In

Su Rai 1 dalle 14:00 torna Domenica In. Al timone c’è Mara Venier, che intervista Riccardo Scamarcio per presentare il film Alla festa della rivoluzione, al cinema dal prossimo 16 aprile. Ambra Orfei, figlia di Nando e nipote di Moira, parla della sua carriera e famiglia, mentre Maurizio Ferrini, che presta il volto al personaggio de La Signora Coriandoli, parla del romanzo A carnevale ogni omicidio vale. Malika Ayane, protagonista di Canzonissima, canta Animali Notturni, brano con il quale ha gareggiato a Sanremo, mentre Pierluigi Diaco parla del suo impegno quotidiano con BellaMa.

Mara Venier e Tommaso Cerno guidano un talk dedicato alla dipendenza dei cellulari nei minori. Intervengono, nello spazio, Salvo Sottile, Serena Bortone e il professor Vittorio Occorsio. A Enzo Miccio il compito di raccontare l’amore fra Nino Manfredi e la moglie Erminia. Infine, Teo Mammucari guida il gioco telefonico La Cassaforte di Domenica In.

Chi c’è a Da noi a ruota libera

Sempre domenica 12 aprile, ma dalle 17:15 circa su Rai 1, parte Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini. Direttamente da Canzonissima, show nel quale la conduttrice lavora come panelista, arriva Leo Gassmann, che ha da poco pubblicato il singolo Oltre, incluso nell’album Vita Vera Paradiso, uscito il 10 aprile. Gli attori Francesco Arca e Miriam Dalmazio, invece, parlano dell’impegno nella nuova serie di Rai 1 dal titolo La Buona Stella.

Infine, è ospite della trasmissione Max Laudadio. Noto soprattutto per il ruolo di inviato a Striscia la Notizia!, ha recentemente pubblicato il libro Il Cantico delle formiche, ispirato dai versi de Il Cantico delle creature.

Domenica 12 aprile ospiti tv, i protagonisti di Verissimo

Domenica 12 aprile, dalle 16:00 su Canale 5, Silvia Toffanin guida Verissimo. L’attore Claudio Amendola parla dell’atteso ritorno de I Cesaroni, in onda dal 13 aprile su Canale 5. A seguire c’è Cristiano Malgioglio, che commenta l’esperienza da giudice del Serale di Amici.

Nello show c’è il racconto del momento delicato di vita di Raffaella Fico. Direttamente dal Grande Fratello Vip, invece, arriva Ibiza Altea, ultima eliminata dalla Casa. Infine, in studio c’è Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, pronta a raccontare la sua verità sul caso della 78enne uccisa il 3 ottobre 2023. Un caso, questo, che a due anni e mezzo di distanza continua ad essere avvolto nel mistero.