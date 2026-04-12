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Serale Amici 25, cosa è successo l’11 aprile: eliminata Caterina, ospite Vincenzo Comunale

Matteo Tuveri
12 Aprile 2026 2 Minuti di lettura
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Sabato 11 aprile è andata in onda una nuova puntata del Serale di Amici 25 e di seguito vi raccontiamo cosa è successo. Al termine della serata, in onda su Canale 5, i quattro giudici hanno deciso di eliminare una nuova concorrente. A determinare tutti gli esiti, come sempre, i giudici Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Amadeus.

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Serale Amici 25 puntata 11 aprile, le prime sfide

Il Serale di Amici 25 si è aperto con le squadre di Celentano-Zerbi e Lo-Pettinelli. La vittoria è andata ai primi, grazie ai punti ottenuti da Nicola nel guanto di sfida sulla versatilità contro Alessio ed Emiliano, che è riuscito ad avere la meglio su Kiara. Ininfluente, ai fini della gara, la vittoria di Gard su Caterina. I due professori vincenti hanno scelto di mandare al ballottaggio Alessio e Gard: i giudici hanno deciso che il ballerino è il primo candidato all’eliminazione.

Zerbi-Celentano, nella seconda sfida, hanno deciso di affrontare Cuccarini-Peparini. La vittoria è andata proprio alle due professoresse, al termine di una lunga manche. Lorenzo, in primis, ha avuto la meglio su Nicola. Il risultato è tornato in parità dopo che la giuria ha premiato Elena su Angie. Nel terzo confronto, sulla carta decisiva, Riccardo ha affrontato Alex. Il faccia a faccia, però, è stato annullato in quanto è finito in parità. Infine, Angie ha avuto la meglio su Emiliano. Le prof vincenti hanno mandato al ballottaggio Elena, Emiliano e Caterina, con quest’ultima che divenuta la seconda candidata all’eliminazione.

Eliminata Caterina

La terza ed ultima sfida del Serale di Amici 25 di sabato 11 aprile ha opposto Peparini-Cuccarini a Zerbi-Celentano. Questi ultimi hanno vinto grazie ai punti ricevuti da Nicola ed Elena, maturati rispettivamente contro Angie ed Alex. A nulla è servito l’unico punto portato a casa da Alex ai danni di Emiliano. I due prof vittoriosi hanno spedito al ballottaggio Lorenzo ed Alex, con quest’ultimo divenuto, poi, il terzo ed ultimo candidato all’eliminazione.

In studio si sono esibiti nuovamente Alessio, Caterina e Alex: i quattro giudici hanno deciso, alla fine, di eliminare la cantante.

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Serale Amici 25 puntata 11 aprile, la comicità di Vincenzo Comunale

Nel Serale di Amici 25 di sabato 11 aprile, Alessandro Cattelan ha guidato lo spazio denominato Password. A sfidarsi sono stati Anna Pettinelli insieme a Pierpaolo Spollon e Amadeus insieme a Orietta Berti. Per lo spazio comico è intervenuto Vincenzo Comunale, monologhista classe ’96 in passato già nel cast di Zelig. Infine, ha cantato J-Ax, che ha intonato il brano sanremese Italia Starter Pack.

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