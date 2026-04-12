Sabato 11 aprile è andata in onda una nuova puntata del Serale di Amici 25 e di seguito vi raccontiamo cosa è successo. Al termine della serata, in onda su Canale 5, i quattro giudici hanno deciso di eliminare una nuova concorrente. A determinare tutti gli esiti, come sempre, i giudici Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Amadeus.

Serale Amici 25 puntata 11 aprile, le prime sfide

Il Serale di Amici 25 si è aperto con le squadre di Celentano-Zerbi e Lo-Pettinelli. La vittoria è andata ai primi, grazie ai punti ottenuti da Nicola nel guanto di sfida sulla versatilità contro Alessio ed Emiliano, che è riuscito ad avere la meglio su Kiara. Ininfluente, ai fini della gara, la vittoria di Gard su Caterina. I due professori vincenti hanno scelto di mandare al ballottaggio Alessio e Gard: i giudici hanno deciso che il ballerino è il primo candidato all’eliminazione.

Zerbi-Celentano, nella seconda sfida, hanno deciso di affrontare Cuccarini-Peparini. La vittoria è andata proprio alle due professoresse, al termine di una lunga manche. Lorenzo, in primis, ha avuto la meglio su Nicola. Il risultato è tornato in parità dopo che la giuria ha premiato Elena su Angie. Nel terzo confronto, sulla carta decisiva, Riccardo ha affrontato Alex. Il faccia a faccia, però, è stato annullato in quanto è finito in parità. Infine, Angie ha avuto la meglio su Emiliano. Le prof vincenti hanno mandato al ballottaggio Elena, Emiliano e Caterina, con quest’ultima che divenuta la seconda candidata all’eliminazione.

Eliminata Caterina

La terza ed ultima sfida del Serale di Amici 25 di sabato 11 aprile ha opposto Peparini-Cuccarini a Zerbi-Celentano. Questi ultimi hanno vinto grazie ai punti ricevuti da Nicola ed Elena, maturati rispettivamente contro Angie ed Alex. A nulla è servito l’unico punto portato a casa da Alex ai danni di Emiliano. I due prof vittoriosi hanno spedito al ballottaggio Lorenzo ed Alex, con quest’ultimo divenuto, poi, il terzo ed ultimo candidato all’eliminazione.

In studio si sono esibiti nuovamente Alessio, Caterina e Alex: i quattro giudici hanno deciso, alla fine, di eliminare la cantante.

Serale Amici 25 puntata 11 aprile, la comicità di Vincenzo Comunale

Nel Serale di Amici 25 di sabato 11 aprile, Alessandro Cattelan ha guidato lo spazio denominato Password. A sfidarsi sono stati Anna Pettinelli insieme a Pierpaolo Spollon e Amadeus insieme a Orietta Berti. Per lo spazio comico è intervenuto Vincenzo Comunale, monologhista classe ’96 in passato già nel cast di Zelig. Infine, ha cantato J-Ax, che ha intonato il brano sanremese Italia Starter Pack.