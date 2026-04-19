Sabato 18 aprile, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Serale di Amici 25. Il format è partito alle ore 21:25 circa e si è concluso con una nuova eliminazione. Alla conduzione del format Maria De Filippi, affiancata dai giudici Gigi D’Alessio, Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus.

Serale Amici 25 puntata 18 aprile, le prime due manche

La prima sfida del Serale di Amici 25 è fra Veronica Peparini-Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano-Rudy Zerbi. A questi ultimi è andata la vittoria, dopo una manche decisamente molto combattuta: Alex ha vinto un guanto di tango contro Nicola, Emiliano ha avuto la meglio su Angie e il confronto Lorenzo-Nicola è stato annullato in quanto terminato con un pareggio. Il punto decisivo lo ha segnato Elena, che ha battuto Alex. I prof vincitori hanno mandato al ballottaggio Alex e Lorenzo, con quest’ultimo divenuto primo candidato all’eliminazione.

Nella seconda manche, Zerbi-Celentano sfidano Pettinelli-Lo. In primis, Riccardo sconfigge Gard in un guanto di sfida sulle note di Quando finisce un amore di Riccardo Cocciante. Kiara riporta il punteggio in parità sconfiggendo Riccardo. Alla fine, Nicola ha la meglio su Alessio in un guanto passo a due, assegnando la vittoria a Zerbi-Celentano. Questi due hanno mandato al ballottaggio Kiara e Alessio, con la ballerina divenuta seconda candidata all’eliminazione.

Serale Amici 25 puntata 18 aprile, chi è l’eliminata

Terza e ultima sfida del Serale di Amici 25 di sabato 18 aprile è fra Zerbi-Celentano e Peparini-Cuccarini. Le ultime due prof hanno vinto agilmente con il risultato di 2 a 0 grazie alle vittorie di Angie su Elena e Alex su Emiliano. Peparini-Celentano hanno mandato al ballottaggio Emiliano, Nicola e Riccardo, con quest’ultimo terzo e ultimo candidato all’eliminazione.

La serata è proseguita con il ballottaggio finale: i tre candidati all’eliminazione si sono esibiti nuovamente. I giudici hanno deciso di estromettere dalla gara Kiara.

Gli ospiti

Nel Serale di Amici 25 di sabato 18 aprile ha partecipato, come ospite, Biagio Antonacci. L’artista ha presentato You & Me, singolo uscito il 17 aprile. A Carlo Amleto è stato assegnato il compito di firmare il monologo comico, mentre ha fatto ritorno nel talent Nicolò Filippucci. Il vincitore della sezione Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo ha intonato l’inedito Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore. Infine, Alessandro Cattelan ha guidato la rubrica Password. A sfidarsi i giudici Cristiano Malgioglio e Amadeus, affiancati per l’occasione da Vanessa Incontrada e Luca Laurenti.