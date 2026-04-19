Sono svariati gli ospiti presenti in tv domenica 19 aprile. Numerosi quelli protagonisti di Che tempo che fa, che torna su NOVE con una puntata inedita dopo la pausa per le festività pasquali.

Domenica 19 aprile ospiti tv, chi c’è da Fabio Fazio

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback guidano, il 19 aprile su NOVE, un nuovo appuntamento di Che tempo che fa. Lo show, al via dalle 19:30, è arricchito da Stefano De Martino, futuro conduttore del Festival di Sanremo. Spazio a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle e in libreria con Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia. Presente anche Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega, che ha scritto Cosa sono le nuvole.

Nek lancia il suo Nek Hits Live, mentre Marina Viola presenta, insieme ad Elio, il libro Il Volo del Tacchino Mio figlio autistico va a vivere da solo, con la prefazione scritta proprio dall’artista. Per lo spazio sulla salute ci sono Roberto Burioni e Renato Romagnoli, Direttore di Chirurgia Generale 2U del Centro Trapianto di Fegato dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. Nel talk di attualità ci sono i giornalisti Fiorenza Sarzanini, Massimo Giannini, Nello Scavo e Mariangela Pira.

L’ultima parte della diretta è dedicata a Il Tavolo. Tale rubrica è arricchita da La Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Orietta Berti, Ubaldo Pantani, Giovanni Esposito e Nino Frassica. Inoltre, ci sono Paolo Rossi, la velocista Zaynab Dosso, Gigi Marzullo e Giucas Casella.

Chi c’è a Domenica In

Spostando l’attenzione su Rai 1, dalle 14:00 inizia Domenica In. La conduttrice Mara Venier intervista Marco Masini, che canta la nuova Di Più. Con Marina Peroni è ricordato il marito Sandro Giacobbe e la conduttrice Elisa Isoardi parla del rapporto speciale con la mamma Irma e il fratello Domenico. Ancora musica protagonista con Dolcenera e Michele Bravi, che cantano le nuove canzoni My Love e Genitore 3.

Mara Venier e Tommaso Cerno, per l’attualità, parlano del drammatico omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. Ospite dello spazio è Salvo Sottile. A Pino Strabioli il compito di omaggiare la storia del programma, celebrata anche da Teo Mammucari con il gioco La Cassaforte di Domenica In. Infine, Enzo Miccio racconta la storia d’amore fra Gianni Agnelli e Marella Caracciolo.

Domenica 19 aprile ospiti tv, gli altri format

Sempre su Rai 1, ma dalle 17:15 circa, Francesca Fialdini guida Da noi a ruota libera. Da Canzonissima arriva Fabrizio Moro, seguito dagli attori Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, al cinema con Benvenuti in campagna. In studio anche Maria Vera Ratti e Alessio Lapice, i protagonisti della fiction Roberta Valente Notaio in Sorrento.

Infine, su Canale 5 dalle 16:00, Silvia Toffanin torna con Verissimo. In studio l’attrice Giuliana De Sio e il cantante Nino D’Angelo. L’artista Sabrina Salerno è accompagnata, per la prima volta, dalla sorella ritrovata Manuela. Per lanciare il singolo Stessa direzione arriva Paola Iezzi. Infine, ci sono Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, scomparso nel 2020. Il caso è stato ufficialmente archiviato.